木村拓哉和工藤靜香的二女木村光希(Koki)不知不覺便快出道2年了,火速成為時尚界的寵兒,Chanel、Bvlgari、Coach等都找上她了,但她的地位可能會被動搖;近日,木村光希姐姐木村心美也以藝名「Cocomi」登上日本《Vogue》,成為熱話。

17歲的木村光希現在是人氣模特兒。(koki@instagram)

日本著名藝人木村拓哉和工藤靜香共育有兩女,分別是18歲大女木村心美和17歲二女木村光希,但木村一向對女兒的樣貌非常保密,外界都不大清楚愛女的容貌。直到2018年,光希以「Koki」一名在日本出道,樣貌與爸爸和媽媽十分相似,明眼人便認出光希的身分,現時她常拍攝雜誌封面、獲品牌邀請、出席時裝周,更是Chanel的美妝代言人和Bvlgari全球最年輕代言人,有「最強星二代」之稱。

木村拓哉的大女木村心美宣布出道。(cocomi_553_official@instagram)

19歲木村心美正式出道 木村姊妹風格大不同

姐姐木村心美一直沒有在媒體面前曝光,直至日前日本《Vogue》宣布,心美將成為5月號的封面,以「Cocomi」藝名與妹妹光希在時尚圈發展,標題為「新世代的表現者,Cocomi的飛翔」,內容談及心美的音樂活動和親人,同時也宣布她成為Dior日本地區的時尚系列代言人。心美短短開設了一天公眾Instagram帳號,已吸納了14萬名追蹤者,相信前途不比妹妹差。

網民指心美像媽媽工藤靜香,光希則像木村拓哉。(koki@instagram)

相比走冷艷風的妹妹,心美的容貌較為甜美親切,兩姊妹風格大有不同,網民更指心美比較像媽媽工藤靜香。心美從小便發展藝術細胞,3歲開始學小提琴、11歲專攻長笛,去年在日本大賽獲得好成績,心美更精通日、英、法等三國語言,今年在桐朋女子高中音樂科畢業,相信將來會在時尚界看到她的蹤影;慶祝心美的出道,光希在Instagram發布二人的合照,並寫著:「The best sister, best friend and my other half, love you sis. (最棒的姊姊,最棒的朋友,也是我的另一半,愛你姐姐。)​」爸爸木村拓哉也送上祝福,在微博寫下:「go FLY‼️my ANGELS‼️」

+ 3 + 2

原來早在3月初,光希已經開始暗地透露姐姐的蹤影,她的Instagram 3月照片大部分都寫上「by sis(姐姐拍攝)」,即由心美操刀,想不到心美不但有音樂天賦,更有不錯的攝影技術,不知她會否取代妹妹「最強星二代」之名?

不過筆者還是期待來一輯「木村家族」的時尚照,相信屆時會轟動時尚界以及娛樂圈。

按圖看看木村心美替木村光希拍的美照 == >