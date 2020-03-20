新冠肺炎版《Where's Wally》史上最易搵　主角原型是連環殺手？

疫症肆虐，蔓延世界各地，人人減少外出，留在家中隔離，街上人流大大減少。近日社交媒體就出現了繪本《威利在哪裡？》（Where's Wally?）的「武漢肺炎版」，沒了平日的茫茫人海，Wally孤伶伶一個，還戴着口罩，這不是史上最容易的《威利在哪裡？》嗎？

近日社交媒體就出現了繪本《威利在哪裡？》（Where's Wally?）的「武漢肺炎版」。（reddit）

「新冠肺炎」版《威利在哪裡？》 史上最容易的一本

疫症肆虐，蔓延世界各地，人人居家隔離，而近日社交媒體就出現了繪本《威利在哪裡？》（Where's Wally?）的「武漢肺炎版」，雖然網上相片只有數張，但可見《威利在哪裡？》一反常態，沒有了平日密密麻麻的茫茫人海，Wally一支獨秀、戴上口罩在圖畫中，網友在reddit中留言：「這是史上最易的《威利在哪裡？》」其他留言也十分「搞鬼」，包括：「回家吧，威利！不然下一張圖畫你將會在獄中，因為你沒有隔離。」也有人問「這本書最後一頁是不是Wally躺在超出負荷的深切治療部中？」也有人人說：「科學家，我們需要Wally的血清。」抗疫亦毋忘幽默。

說到《威利在哪裡？》（Where’s Wally），我們總不會陌生，總是不由自主地在密密麻麻的人海中，找尋穿紅白間隔襯衫、戴黑色圓圓眼鏡的男子，但背後或收藏了一個恐怖程度媲美「新冠肺炎」的故事？（Where's Wally?@facebook）

＝＝＝＞你又能在下列圖畫中找到Wally嗎？

+ 4 + 3 + 2

都市傳說：Wally原型是連環殺手？

說到《威利在哪裡？》（Where’s Wally），我們總不會陌生，總是不由自主地在密密麻麻的人海中，找尋穿紅白間隔襯衫、戴黑色圓圓眼鏡的男子，但背後或收藏了一個恐怖程度媲美「新冠肺炎」的故事？

第一本的《威利在哪裡？》在1987出版，由英國插畫家Martin Handford創作，他的作品密密麻麻，其實是他強迫症所致，他喜歡，繪畫密集的場景。Wally那一身隨性的造型，其實也是悉心設計，Martin說：「我想像到他是一個有點愚蠢、不知道自己要往哪裡去的人；所以我為他打造了這個造型。」一副作品，Martin便要花8星期完成，繪本更被翻譯成超過30種語言。

不過，這大受歡迎的《威利在哪裡？》背後卻流傳着一個恐怖傳說。在Martin創在Wally的時候，英國曾出現一個連環殺人連環殺手，專殺小孩，傳聞遇害人數多達25人，而殺人魔最後被驅捕後來又逃出。不少人揣測這Wally就是當年失了蹤影的連環殺人犯。不過，官方一直都沒有承認這說法，威利是原型是誰？只能是一個令人心寒的都市傳說。

參考資料：The Independent