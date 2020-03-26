【新冠肺炎】肺炎疫症肆虐，近日看到網民分享，指有男為了節省口罩而拒絕女友約會，女友因此生氣，其他網友笑言：「這樣女友不要也罷。」不過，原來「新冠肺炎」原來真會令情侶更容易分開？

（Anthony Tran@unplash）

兩性專家：在家隔離特別容易分手

疫症肆虐，人人自危，除了戴上口罩與勤洗手外，市民也減少外出，在家隔離，減少接觸，連情人也不例外。兩性顧問Aidan Jones就在英國《獨立報》訪問中說：「在這艱難時候，愛人的支持十分重要，但自我隔離與大家必須減少社交活動打擊經濟，也有機會令關係變差。」他指出，疫症持續，可預料在年中至年尾會有更多人分開。

世界混亂，我們只能保持理性，只能自救。



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+ 6 + 5 + 4

與伴侶同居，一樣會因隔離時日夜見面而有更多爭吵機會。（《聽見你的聲音》劇照）

心理治療師 Lucy Beresford就分享，不論你是與伴侶住在一起，還是各自在家隔離，每段關係都能因為多一點溫柔與善良而改善。她指出：「要知道每人都有一定的壓力，學會感恩。累的時候就拍拍自己膊頭，如果你十分生氣，很想傷害自己或他人，試試『5秒呼吸法』－吸入5秒，呼出5秒。」

參考資料：The Independent