Taylor Swift 和 Kanye West超過十年的恩怨終於水落石出！作為兩個都坐擁大批粉絲的歌手，兩人糾纏多年的恩怨一直受到網民激烈討論。當初與Kanye West的「Famous」歌曲事件幾乎讓Taylor Swift身敗名裂，成為「全民公敵」。直到2020年迎來戲劇性的轉折，Taylor Swift 和 Kanye West真實電話錄音流出後真相大白：原來大家都錯怪了Taylor？

2016年電話錄音事件

Taylor Swift 和 Kanye West恩怨超過十年。（gettyimages）

Taylor Swift 和 Kanye West因〈Famous〉一曲關係再度陷入冰點。（gettyimages） 錄音曾遭惡意剪輯 Taylor Swift受盡網絡欺凌四年 2016年Kanye West發行《Famous》一曲，當中有個詞提及Taylor Swift，所以Kanye West主動打電話給Taylor，希望她能為自己的新歌曲《Famous》宣傳，Kanye West更非法將與Taylor Swift的通話錄下。《Famous》一曲釋出後，有一段歌詞這樣唱道：「I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous, I made that bitch famous.」事後，Taylor回應此事表示並不知道歌詞中會有「bitch」一詞，感到不受尊重。 而根據Kanye West的説辭，他已經徵求過Taylor Swift意見，通話中Taylor認為很有趣也同意了此事，Kanye 的老婆 Kim Kardashian還將通話錄音放到網絡上。不過此段錄音遭惡意剪輯，當時流傳的錄音中Taylor確實是同意了這句歌詞，錄音公佈後所有矛頭都對準了Taylor Swift，成為眾矢之的。許多網民辱駡Taylor為「騙子」、「像蛇一樣惡毒」、「假扮受害者」、「雙面人」等，導致她成為「全民公敵」，受盡網絡欺凌整整四年。

不再是人們心目中的「好女孩」，我要做我自己

I just wanted to disappear. Nobody physically saw me for a year. And that was what I thought they wanted. Taylor Swift

真實錄音流出還Taylor Swift一個清白

如今，Taylor Swift和Kanye West真實錄音流出，還Taylor Swift一個清白，原來原版通話中Kayne根本沒有告知 Taylor Swift 會在歌曲中稱她為Bitch，而Taylor對於Kanye West的歌詞也一直是保持遲疑態度，並沒有認同。當初，Taylor Swift由頭至尾一直都在說真話，卻沒有人願意相信她，身敗名裂的她陷入低潮，更整整消失了一年。

Taylor承認這起事件讓自己、家人、粉絲如活在地獄般整整四年，即使如今Taylor終於拿回公道，可惜當初的網絡欺凌已經對她造成無法挽回的傷害。在個人紀錄片《Miss Amerecana》中，Taylor Swift坦露自己心聲：「感覺此刻不光是音樂了……當人們不愛你了，你無法讓他們改變心意……」

Taylor Swift沉寂一年重新出發，不再在意別人眼光。(taylorswift@IG)

The reason why that backlash hurt so much was because that used to be all I had. Taylor Swift

錄音事件真相大白，網民紛紛轉風向抨擊Kanye West夫婦。(taylorswift@IG) 不再討好所有人 當初，為了躲避輿論的攻擊，Taylor在熒幕前整整消失一年，人們以為她因此而被打沉，事實上她在默默養精蓄銳作反擊，2017年Taylor携新曲《Reputation》回歸，記錄自己一路以來受欺壓的心路歷程以及反諷所有指駡過她的人。在低潮期，Taylor決定讓一切重頭來過，重新審視自己，不再沉溺於人們的評論中，不再去做要討好所有人的「好女孩」。那段痛苦的時期，她或許失去了許多，卻也成長了許多，更遇見了「摯愛」Joe Alwyn，Taylor找到真正的快樂，甚至過得比之前更好。

Taylor Swift打破沉默回應「遲來的正義」：

我們該如何面對負評？

網絡發達的時代，每個人都有擁有自己的社交帳號，經營著自己的「形象」，一舉一動可能隨時都會招來爭議和謾駡。漸漸地，你發現自己越來越在意別人的評價，因為他人一個負面的評語，可能會暗自憂傷好一陣子。在別人眼前塑造「活得光彩」的假象，事實上卻活得可悲，依賴別人的肯定，被他人左右。

你無法討好所有人，有喜歡你的人，就一定會有討厭你的人。經歷風波後慢慢成長，你會發現那些討厭你的人，和喜歡自己的人同樣重要。批評你的人反而能夠幫助你看清自己的缺點，你要做的不是逃避，而是應該勇敢面對，從中吸取教訓，成為一個更好的人。

五招教你KO負評：