新型冠狀病毒肺炎COVID-19於全球爆發，抗疫成為了各界的首要目標。而時尚界亦積極投入生產抗疫用品，加入防疫陣線，風光亮麗的奢侈品牌同樣具人性化的一面。

LVMH集團的高效率行動展現出抗疫任務刻不容緩，工場只需短短72小時便已製作出第一批的Dior酒精搓手液，並送遞到當地醫護人員的手中。(Twitter@Romain de Jorna)

LVMH集團領頭響應法國政府的呼籲加入防疫生產線，宣佈所有旗下美妝品牌包括Dior、Guerlain與Givenchy等生產香水的工廠將全面投入製作消毒洗手液與酒精搓手液，供應法國醫療機構使用。其後，Chanel、Gucci、Prada、Armani、Balenciaga、Yves Saint Laurent等奢侈品牌亦相繼協助生產口罩與防護衣，防止醫療資源短缺。

Dior香水工場總監Nicolas Ambolet表示：「團隊上下均為共同面對這一挑戰而感到非常自豪。」（IG＠lvmh）

從生產香水轉型到抗疫工場只需72小時

LVMH集團的高效率行動展現出抗疫任務刻不容緩，工場只需短短72小時便已製作出第一批的Dior酒精搓手液，並送遞到當地醫護人員的手中。法國版《Vogue》日前採訪了LVMH抗疫工場的內部實況，公開這款裝在Dior透明瓶子裡、被喻為「最奢華酒精搓手液」的生產過程。

Dior香水工場總監Nicolas Ambolet表示：「團隊上下均為共同面對這一挑戰而感到非常自豪。」（IG＠givenchybeauty）

LVMH集團生產酒精搓手液速度令人驚艷，更重要的是它發揮了帶頭作用，鼓勵時尚界的其他品牌加入抗疫生產線。而巴黎聖路易醫院工作的Romain de Jorna於Twitter上感謝LVMH集團的支援，並指Dior酒精搓手液於各方面都令人讚嘆不已。Dior香水工場總監Nicolas Ambolet表示：「團隊上下均為共同面對這一挑戰而感到非常自豪。」

LVMH集團的高效行動獲得一片掌聲

LVMH集團如此果斷而迅速的行動令外界驚喜，而金融時報（Financial Times）也因而分析出集團可如此高效地調動資源的原因。原來，LVMH集團一直與政府官員緊密聯繫，在得悉當地醫院有機會面臨消毒用品短缺的危機時，便著實研究集團是否可透過自行製造來穩定供應。當產生了這個想法後，衛生部門便立刻派送研究人員檢查LVMH集團的配方是否通過監管機構的要求。事實上，製作酒精搓手液的原材料與分裝瓶常見於香水工場，加上LVMH集團硬件配套完善，大大減低採購與準備的時間。

按圖看LVMH抗疫工場的內部實況：

當然，要順利將香水工場轉型到生產抗疫產品，LVMH集團的71歲主席 Bernard Arnault是最關鍵的人物。當他收到有關部門提出利用工場生產消毒用品的建議後便不假思索地回答：「Excellent！」方案經他首肯後便如火如荼般進行。各品牌攜手為這次疫症出力，難得地讓人感受到它們的貼地一面。

【按圖看】其他奢侈品牌相繼投入防疫隊伍，為抗疫出力：