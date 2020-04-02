日本第一牛郎Roland（羅蘭）經媒體大肆報道後，在亞洲地區累積了不少人氣，深受無數女性愛戴。不僅人氣、名利雙收，Roland也喜歡和觀眾分享他的「斷捨離」人生哲學，原來搵錢力驚人的他，私下生活簡單得有極大反差?

日本「帝王級男公關」Roland在18歲高中畢業就投身牛郎行業，憑著「王子一般」的外表、精壯的身材和圓滑的社交技巧，令他逐步登上「第一牛郎」的寶座。據悉，Roland曾試過在3小時内就賺了1000萬日圓（約71萬港紙），每個月為牛郎店賺入不菲的收入，一年收入高達3億日圓（約2,148萬港元）。

日本第一牛郎Roland的一舉一動都透露非凡的氣質。（roland_0fficial @IG）

擁有一頭浪漫金髮，主打歐洲宮廷復古路綫，長相冷艷的Roland，不但注重自己的外表，一舉一動要保持優雅之外，他的生活同樣過得十分精緻，言談之間總是透露出過人的主見與智慧，對生活很有要求。許多人或許以為做牛郎的生活就會變得紙醉金迷，沉溺於糜爛之中，但是Roland卻有著個人守則，就是滴酒不沾，他表示：「我想要優雅地賺錢，喝酒及宿醉不是我要的生活。」這位「日本第一牛郎」在鏡頭前分享過不少獨特的人生觀，想要做個活得精緻的女生，大家也會否參考一下Roland的「斷捨離」生活哲學?

日本第一牛郎Roland每月擁有高收入，私下生活簡單得有極大反差。（roland_0fficial @IG）

日本第一牛郎Roland五大生活哲學

#1 衣櫃内只有一件西裝

家財萬貫、擁有超高收入的Roland，讓人以為他的衣櫃一定擺放了各式各樣的名牌衣物。可是讓人大跌眼鏡的是，Roland的衣櫃内只孤零零地掛著一件黑色西裝外套，他從容地對鏡頭説道：「我只有一件衣服」。衣櫃下面只擺放著幾件同款背心和襯衫。

Roland穿衣也奉行極簡原則。（roland_0fficial @IG）

擁有太多東西的話，會很累，腦子也會壞掉。 Roland

他還表示每天起身思考自己今天應該穿什麼衣服十分浪費時間，所以一年365日都只穿一件衣服，當天就會拿衣服去乾洗。

「日本第一牛郎」Roland衣櫃大公開：（點閱下圖查看）

#2 下午3點之前無法使用手機

Roland表示當代年輕人總是在玩手機，他不想讓自己的人生困在這小小的手機熒幕上，還説出一句Roland名言：「我不想一直盯著這10cm大小的畫面死去」。Roland的家中有專門鎖起手機的箱子，他還在手機設定了時限，每日凌晨3點至下午3點，手機熒幕會被鎖起，而密碼則由朋友設定。

Roland坦言都市人起床後的第一個動作，一定是看手機，他不想要這樣的人生，現代人死前的走馬燈可能都是手機螢幕。Roland認為戒斷手機上癮，就能好好珍惜自己的時間。

羅蘭十分堅持自己的生活原則。（roland_0fficial @IG）

日本第一牛郎Roland戒斷手機上癮症的方法：

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