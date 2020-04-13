【唐綺陽每週星座運程】水瓶、天蠍有新商機　雙子要學懂管理情緒

太陽在白羊座最後衝刺，為民生及各個企業帶來關鍵性突破，週日後太陽在金牛座，金錢問題受到凸顯，政府對於財政方面的紓困處理，將會有明朗化的趨勢。冥王星停滯期，過去所受的嚴峻考驗，正在逐漸減緩，應趁此時期反思和回顧，針對架構及問題進行改進。火星、土星都在水瓶，科技或是個人化產業出現新商機，展現欣欣向榮的可能性。