【唐綺陽每週星座運程】水瓶、天蠍有新商機　雙子要學懂管理情緒

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太陽在白羊座最後衝刺，為民生及各個企業帶來關鍵性突破，週日後太陽在金牛座，金錢問題受到凸顯，政府對於財政方面的紓困處理，將會有明朗化的趨勢。冥王星停滯期，過去所受的嚴峻考驗，正在逐漸減緩，應趁此時期反思和回顧，針對架構及問題進行改進。火星、土星都在水瓶，科技或是個人化產業出現新商機，展現欣欣向榮的可能性。

▼▼按圖放大看本週各星座運程▼▼

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工作注意：金牛座、天蠍座、人馬座、水瓶座

金牛：表現亮眼有契機出現

天蠍：有好消息出現，競爭中能拔得頭籌

人馬：展現積極主動，才能搶得先機

水瓶：遇到可敬的對手，可試著效法對方

桃花注意：雙子座、獅子座、山羊座、雙魚座

雙子：太過情緒化，要適時檢討自己

獅子：要懂得經營情趣，以免太無趣

山羊：感情是否打開，全靠自己決定

雙魚：感情上有陰錯陽差的感覺

財運注意：巨蟹座、處女座

巨蟹：因資源匱乏，感受到理財的重要

處女：理財調整的關鍵時期

健康注意：白羊座、天秤座

白羊：當心太勞累，造成腦神經衰弱

天秤：注意心血管疾病或血壓問題

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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