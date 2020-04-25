韓國女團BLACKPINK紅遍全球，當中來自泰國成員Lisa樣子甜美，身材纖瘦，有着「人間芭比」之稱，是時下女生的最新fashion icon，剛好有位美籍菲裔的女生與Lisa非常神似，那位女生因此感到後悔，到底為甚麼？

Yūn Mago 因為與BLACKPINK成員Lisa樣貌相似，因而有不少Haters留言。（yukimago＠instagram）

2002年生的Yūn Mago是來自美國紐約的女生，擁有菲律賓血統，因而與BLACKPINK成員Lisa一樣擁有亞洲人輪廓。在減少社交接觸（social distancing）的日子中，社交媒體成為解悶的工具之一，Yūn也是其中一分子，近期在抖音因一條神似Lisa的短片，粉絲暴漲，現在已擁有41.2萬，Instagram則擁有6.6萬，她出文指非常感謝支持自己的人，也會繼續呈現好作品給大家的。

「Cosplay」BLACKPINK Lisa受眾人指罵

原來Yūn並非第一次被指似Lisa，早在多年前她因為「Lisa」的樣子而被抨擊、批評她抄襲，她更在YouTube上發有影片解釋事發經過：她是一位Cosplay愛好者，加上熱愛韓國明星BTS、BLACKPINK等，因而她開始打扮成Lisa似的，開初她會為別人讚她似而高興，覺得被別人看見，18小時有7千followers的增長；直到開始有惡評如潮，有網民指她以Lisa之名引起炒作，借而成名，並非欣賞行為，她因而反思自己行為，並承認自己一開始因為被關注而感到開心，是不好的心態，後悔自己的所作所為，也感到抱歉，現在她常以「I am and always will be“yūn”.」掛在口邊，希望大家可以欣賞她個人而不是批評她似Lisa。

【你能分辨嗎？】按圖看看Yūn與Lisa對比照==>

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Yūn Mago 為了不被別人罵像Lisa而多次換髮型。（yukimago＠youtube）

想做自己卻仍被罵，網紅注定一足失成千古恨？

她曾試過一年染8款不同髮色，呈現更多不同造型，能做回自己，希望他人不會再說她似Lisa，但事以願違，有些網民仍然不放過Yūn，在街上遇到她會與她拍照，卻在網絡上揶揄她，讓只有18歲的她不堪負荷，大喊：「我只是一個喜歡時裝的女生。」

18歲的Yūn 有勇氣面對公眾，甚至為自己的行為道歉，是不少成年人都做不到，有些網紅更選擇逃避問題；如果Yūn沒有「偷呃拐騙」，為何不嘗試給人一個機會了解她？現實中，不少人因與明星有幾分像樣都會獲得大眾喜愛，甚至得到更多工作機會，可惜Yūn的命運截然不同。她決定不再回應有關與Lisa相似的評論，做自己，專注在她的興趣上，不時Youtube上分享自己的生活以及化妝教學影片，閒時也會做模特兒，努力成為「自己」感染大眾。

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上妝後撞樣，Yūn決定卸妝拍片，二人素顏有共通之處？