韓國女團BLACKPINK紅遍全球,當中來自泰國成員Lisa樣子甜美,身材纖瘦,有着「人間芭比」之稱,是時下女生的最新fashion icon,剛好有位美籍菲裔的女生與Lisa非常神似,那位女生因此感到後悔,到底為甚麼?

Yūn Mago 因為與BLACKPINK成員Lisa樣貌相似,因而有不少Haters留言。(yukimago@instagram)

2002年生的Yūn Mago是來自美國紐約的女生,擁有菲律賓血統,因而與BLACKPINK成員Lisa一樣擁有亞洲人輪廓。在減少社交接觸(social distancing)的日子中,社交媒體成為解悶的工具之一,Yūn也是其中一分子,近期在抖音因一條神似Lisa的短片,粉絲暴漲,現在已擁有41.2萬,Instagram則擁有6.6萬,她出文指非常感謝支持自己的人,也會繼續呈現好作品給大家的。

「Cosplay」BLACKPINK Lisa受眾人指罵

原來Yūn並非第一次被指似Lisa,早在多年前她因為「Lisa」的樣子而被抨擊、批評她抄襲,她更在YouTube上發有影片解釋事發經過:她是一位Cosplay愛好者,加上熱愛韓國明星BTS、BLACKPINK等,因而她開始打扮成Lisa似的,開初她會為別人讚她似而高興,覺得被別人看見,18小時有7千followers的增長;直到開始有惡評如潮,有網民指她以Lisa之名引起炒作,借而成名,並非欣賞行為,她因而反思自己行為,並承認自己一開始因為被關注而感到開心,是不好的心態,後悔自己的所作所為,也感到抱歉,現在她常以「I am and always will be“yūn”.」掛在口邊,希望大家可以欣賞她個人而不是批評她似Lisa。

【你能分辨嗎?】按圖看看Yūn與Lisa對比照==>

+ 4 + 3 + 2

Yūn Mago 為了不被別人罵像Lisa而多次換髮型。(yukimago@youtube)

想做自己卻仍被罵,網紅注定一足失成千古恨?

她曾試過一年染8款不同髮色,呈現更多不同造型,能做回自己,希望他人不會再說她似Lisa,但事以願違,有些網民仍然不放過Yūn,在街上遇到她會與她拍照,卻在網絡上揶揄她,讓只有18歲的她不堪負荷,大喊:「我只是一個喜歡時裝的女生。」

18歲的Yūn 有勇氣面對公眾,甚至為自己的行為道歉,是不少成年人都做不到,有些網紅更選擇逃避問題;如果Yūn沒有「偷呃拐騙」,為何不嘗試給人一個機會了解她?現實中,不少人因與明星有幾分像樣都會獲得大眾喜愛,甚至得到更多工作機會,可惜Yūn的命運截然不同。她決定不再回應有關與Lisa相似的評論,做自己,專注在她的興趣上,不時Youtube上分享自己的生活以及化妝教學影片,閒時也會做模特兒,努力成為「自己」感染大眾。

+ 4 + 3 + 2

上妝後撞樣,Yūn決定卸妝拍片,二人素顏有共通之處?