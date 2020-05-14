木村拓哉一家最近常霸佔娛樂版，木村心美與妹妹木村光希更玩直播，木村拓哉則開始玩Instagram，粉絲們都紛紛追蹤；自木村姊妹曝光，外界一致一家的基因十分強大，完美複製父母的美貌，日本又何止木村一家擁有超強基因呢？

木村心美、木村光希最近常霸佔娛樂版。（koki@instagram）

木村心美、木村光希

當年木村拓哉宣布與工藤靜香結婚轟動娛樂圈，工藤靜香也因而冠上「日本最討厭女人」之名，結婚20年誕下兩女木村心美、木村光希，木村一向對女兒的樣貌非常保密，外界都不大清楚愛女的容貌，直到2018年木村姊妹才相繼亮相、出道， 光希以模特兒工作為主，常拍攝廣告硬照、雜誌封面，出席時裝周等，更是Chanel的美妝代言人和Bvlgari全球最年輕代言人；而上月才亮相的姐姐木村心美，現暫為Dior日本代言人，相信未來會有更多工作機會。

木村姊妹的風格大不同，先是外貌心美像媽媽、光希像爸爸；心美甜美親切、光希則冷艷時尚，不過她們都有共通點：早前曾豪言結婚對象要比爸爸帥氣，網民紛紛笑指那隨時一世單身。日媒《週刊文春》便爆料，木村心美其實已在校園內找到男朋友，而且外型神似日本男星生田斗真，小倆口在校園不忌諱，大方承認關係，更有指高三話劇公演時心美因不希望男友與異性太多接觸，要求刪除女主角以外女生的戲份，不知光希的對象又會是誰？

+ 7 + 6 + 5

水原希子、水原佑果關係親密。（i_am_kiko@instagram）

水原希子、水原佑果

模特兒水原希子早前在妹妹佑果生日時發布了二人小時候的照片，擁有韓美血統的二人，姊姊個性，妹妹則像洋娃娃般，長大後水原姊妹同為模特兒，希子以個性厭世風成名，佑果則走可愛日系風。

她們一向關係密切，形影不離，一同工作、旅遊，經常在彼此的社交媒體出現，水原希子創立服飾品牌「Office Kiko（OK）」時，佑果不單身兼模特兒，更陪伴姐姐到各國宣傳，這份姊妹情確實讓人羨慕。水原姊妹不單合拍，連選對象同樣是揀有顏值、有才華，希子最為人所識的戀情便是與韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD），由2012年起二人便傳出緋聞，更被韓國媒體拍攝到二人親暱行為，GD更被爆在私人Instagram帳號稱女方為「my dear Kiko（希子）」讓戀情浮出水面，不過二人從未正面承認關係，而妹妹佑果便曾多位帥氣型男模特兒拍拖，如神庭昇平和淺野啟介。

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上白石萌音憑《戀愛可以持續到天長地久》爆紅，上白石姊妹在2011年《第7屆東寶灰姑娘甄選》中取得冠軍而入行。

上白石萌音、上白石萌歌

早前上白石萌音與佐藤健出演《戀愛可以持續到天長地久》，甜蜜的劇情熱爆網絡，二人更成為人氣演員；佐藤健拍劇後開始YouTube頻道，生日當日更邀請了上白石萌音一同做直播，私下互動令粉絲希望「天堂夫妻」能成真。

22歲的上白石萌音童星出道，曾參演不同戲劇《花牌情緣》、《溺水小刀》等，直到2016年為《你的名字》女主角三葉配音已大爆紅，上白石萌音雖然不是「第一眼美女」，但嬌小可愛，眼大大的外型，受日本網民喜愛，而萌音的臉孔同樣神複製到比她小兩歲的妹妹上白石萌歌上，妹妹萌歌2018年成功奪得《第42屆日本奧斯卡》新人獎，又參演人氣日劇《繼母與女兒的藍調》，知名度不比姐姐差，上白石姊妹正鬥快走紅。