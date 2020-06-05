新冠肺炎和社會運動底下，香港人的壓力大增。除了大環境因素外，每個的家庭、事業和愛情等各種因素都可以是壓力來源。人人都有壓力，最怕是壓力太大卻不自知。最近生活中最讓你困擾的事又是什麼？

韓國長壽綜藝節目《兩天一夜》中最近一個心理測驗引起熱烈討論。(《兩天一夜》截圖 )

韓國長壽綜藝節目《兩天一夜》在最近的節目中就讓嘉賓們進行了一個名為「族長的禮物」的心理測驗，測試一下他們最近生活中的壓力來源，結果出來後準確到讓嘉賓們感到詫異，節目播出後網上也有不少網友的迴響表示「很準」。如果你心中也有些困惑，不妨也來測試一下吧！

最近生活中最讓你困擾的事又是什麼？試試由《兩天一夜》熱爆心理測驗幫你找出內心壓力。(《兩天一夜》截圖 )

在某一天當你到森林裡探險的時候偶然遇到了一個印第安部族，你留在了當地並和熱情的部落人民生活了一段時間，當你要離開的時候，部落的族長要送給你一份禮物，就是在以下6隻動物中挑選一隻帶走，你會帶哪隻動物回家？( 憑直覺選以下一種動物 )

A.猴子 B.綿羊 C.牛 D.馬 E.老虎 F.熊貓

6種動物中挑選一隻帶走，你會帶哪隻動物回家？(《兩天一夜》截圖 )

【按圖看心理測驗結果：】

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資料來源 :《兩天一夜》