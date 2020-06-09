常聽說「女兒是爸爸的前世情人」。老婆以外，女兒就是男人更大的弱點，即使是鐵漢也會被融化。90年代曾經叱吒風雲的「四大天王」，巧合地也「外父相」育有千金。縱使身為天王巨星，可是做人爸爸以後，還是甘於被自己的女兒收服，成為廿四孝好爸爸，一心一意服侍「前世情人」。

黎明

黎明近日為公益而再次重回無綫拍攝籌款節目《萬眾同心公益金》，在錄影廠引起了轟動，不少明星像是見到偶像一樣爭相和黎明「打卡合照」，瘋狂集郵，可見天王的魅力不容小覷。黎明在2012年和模特兒樂基兒離婚，之後感情生活一直十分低調，直到2018年被爆出和32歲的女助手Wing拍拖，當時還有媒體影到Wing大腹便便買嬰兒用品，疑似已經懷有天王的骨肉，其後黎明便在Facebook公開戀情：「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣分，有了小生命更將令我成為父親，並帶我進入了人生中另一階段。」

黎明近日為公益重回無綫拍攝籌款節目《萬眾同心公益金》，明星們爭相和黎明「打卡合照」。(do_do_cheng@IG)

自從黎明的女兒出生後，他便完全成為了慈父一名，不但被市民野生捕獲他親身到嬰兒店為女兒挑選禮物，而且每天工作也要準時下班趕回家陪伴囡囡，黎明曾經擔任過容祖兒的演唱會嘉賓，在台上笑言平常這個時間已經在陪女兒睡覺，可見即使貴為天王級巨星的他，脫下明星光環後，也是一名溫柔慈祥的好爸爸，成為了百分百的「女兒奴」，湊女為樂。當時容祖兒想與黎明牽手時更打趣道：

我留返隻手拖我個囡。 黎明

黎明曾在網上公開女兒的照片，並寫道：「我的女兒，平凡是她的運氣！」現在的他有女萬事足。(黎明@微博)

黎明戀上助手Wing生下一女，從天王變慈父：(按圖看更多)

郭富城

郭富城是四大天王中最遲結婚的一位，他的感情一直受到大眾關注，最為人熟知的就是他和熊黛林的7年情，但郭富城一直都沒有正面公開過戀情，兩人最後也分手收場。直到遇上現時的太太方媛，郭富城才終於定下心來組織家庭。他更在微博公開認愛，可見方媛在他心中的地位不小，二人在2017年成為了夫婦，同年郭富城也終為人父，女兒名字為Chantelle，他曾經在訪問中說過小朋友是天賜的禮物，因此想要成為一名好爸爸，方媛生產的時候，在外地工作的郭富城更刻意趕回香港陪產，而在2019年迎來了第二個女兒，成為兩女之父。

郭富城的感情一直受到大眾關注，最為人熟知的就是他和熊黛林的7年情，最後也分手收場。(郭富城@微博)

台上的郭富城星光熠熠，台下的他卻是個顧家暖男，曾經被媒體拍到他駕駛著跑車到銅鑼灣為女兒買尿片，也經常被市民野生捕獲一家四口出遊享受天倫之樂。Chantelle一歲的時候郭富城更為她在迪士尼酒店舉辦了生日會，邀請了多位圈中名人好友，可見郭富城對女兒十分寵溺。每次有訪問問及女兒時，郭富城都會滿臉慈愛笑容，他曾經說過不管工作多疲倦都好，一回到家見到女兒就會瞬間融化，多辛苦都覺得值得，2位「前世情人」也能讓天王瞬間變成柔情漢子。

早前郭富城一家三口一同出席公開活動，也是Chantelle首次出鏡。(01眾志迷/葉志明攝)

天王浪子郭富城被女兒Chantelle融化成住家男：(按圖看更多)

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劉德華

劉德華是娛樂圈的傳奇人物，對很多人來說是神一般的存在，而對於個人感情和家庭他一直都很低調，十分保護家人，不讓他們曝光。沒有社交網站的劉德華只曾經在個人網頁「華仔天地」公開過和太太朱麗倩註冊結婚和懷孕的消息。

朱麗倩生產的時候劉德華更特意推掉8個月的工作陪伴老婆，據悉女兒劉向蕙(Hanna)出生後他一直在醫院學習怎樣照顧女兒，最初三個月全部都是劉德華全盤負責。之後他除了工作之外，否則基本每天都和女兒在一起。廚藝了得的劉德華除了經常為全家下廚之外，女兒每年的生日蛋糕他也要親手做，簡直就是絕世好爸爸的典範。

劉德華為女兒每年的生日親手做蛋糕。(Getty)

有網民曾經拍到，劉德華和太太朱麗倩罕有地一同現身出席女兒劉向蕙的幼稚園畢業典禮，見證女兒的重要時刻，台上的女兒穿著畢業袍出現時，劉德華臉上洋溢著寵愛的笑容，更開心到站起來不停鼓掌，化身為女兒的小粉絲，絲毫天王的架子都沒有，如今兩人的女兒已經8歲大了。他曾經在內地訪談節目《魯豫有約一日行》中坦言愛女兒比老婆多，可見劉德華十分寵愛女兒。

現在愛女兒比老婆多了! 劉德華

劉德華幾乎很少公開女兒的事情，唯一一次在官網上傳了一張女兒寫上I Love You送給他的生日卡。(華仔天地)

劉德華被「前世情人」馴服一改低調作風，：(按圖看更多)

張學友

張學友是四大天王中最早結婚的一位，在張學友還沒有大紅大紫的時候，他和現時的太太羅美薇已經相愛，更在1996年便註冊結婚，距離現在已經相守24年，是娛樂圈中的典範夫妻。兩人也育有2名女兒，大女兒張瑤華是2001年出生，而小女兒張瑤萱則在4年後誕生於世。「歌神」學友不但對太太千衣百順，對女兒更是有求必應，是個不折不扣的「寵女狂魔」。他曾經透露過自己就是女兒的工人，不但為女兒洗衣煮飯，親力親為照顧她們，每天都做女兒們的司機接送上下課，任勞任怨，雖然他知道自己過分嬌縱女兒，也是卻也只有一句：「我自作自受」。

歌神張學友是四大天王中最早結婚的一位，他和太太羅美薇已經結婚24年，是娛樂圈中的典範夫妻。(Getty)

學友並不擅長社交網絡，但是為了追上女兒的步伐，他向身邊朋友請教如何用Facebook、Whatsapp等等，只為了可以隨時聯繫到女兒並拉近和她們的距離。不過過於寵溺女兒卻讓他驚醒女兒患上了「公主病」，難以獨立照顧自己，因此學友在大女兒張瑤華14歲時就忍痛送她到英國讀書，更多次兩地走為女兒打點，可是離鄉背井加上沒有父母在身邊，瑤華表示很不開心，一年後學友二話不說就接了女兒回香港，可以說是典型的「女兒奴」。學友曾經用他的成名歌《愛是永恆》來形容他和家人的關係，表示只要讓家人感受到愛，不管女兒們走到多遠，都會記得回家。

這滔滔不息的愛 我贈給你用 這一生 和下世 有幾多 全奉送 《愛是永恆》

張學友和老婆羅美薇合照：(按圖看更多)

研究：女生擇偶條件受父親影響

父親可以說是女生除了老公之外最親密的男人，原來女生在挑選男友的時候潛意識都會以父親為標準。美國杜倫大學和2位波蘭機構組成的心理學家研究團隊共同進行了一項調查，為了研究女生童年時和父親的親密程度，如何影響她們的擇偶條件。最後結果發現童年時和父親關係親密的女生，長大後所她們挑選的男友外型都會和父親較相似。

負責研究的Lynda Boothroyd教授指出：「人類的大腦並不是基於我們身邊的人群而建立理想面孔的原型，而是基於那些和我們有著強烈正面關係的人，所以和父親有強烈正面關係的女生，會偏向選擇具有類似面部特徵的男性作為伴侶。」可想而知，父親對於女兒的影響力有多大，說是「前世情人」一點也沒有錯。將來四大天王女兒的男朋友，可能也是「絕不簡單」啊！

有研究指出童年時和父親關係親密的女生傾向挑選的男友外型都會和父親較相似。(unsplash@derekthomson)

資料來源：sciencedaily