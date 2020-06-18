集萬眾焦點於一身的女明星們，風姿迷人，身後總有大批粉絲追隨。不過，這當中也有不少失去理智的瘋狂粉絲，幻想自己與女偶像有進一步的接觸，甚至出其不意地出現在現場，使出「奇招」來接近女神們。而過去也發生過不少女明星被瘋狂粉絲嚇到花容失色的事件，究竟這些粉絲有多瘋狂？

迪麗熱巴早前突遭到男粉絲現場求婚。（迪麗熱巴@微博）

直播遇男粉絲闖入現場求婚 迪麗熱巴嚇呆不敢動

人氣高企的新生代花旦迪麗熱巴，於上星期現身錄製内地直播節目《出手吧，兄弟》，為湖南地區扶貧幫助銷售農產品。節目在錄製初期也十分順利，但在直播期間，突然有一名男子衝上了舞台。該名男子先是用手拍一拍迪麗熱巴肩膀，然後再拿出戒指，當場下跪向她求婚。事發突然讓熱巴當場嚇到愣住，呆站在原地，幸好一旁男主持人反應敏捷，馬上挺身而出解圍。而該名男子一直維持下跪動作，並且「癡癡地」望著迪麗熱巴，直到工作人員「請」他下台。可憐的迪麗熱巴只能在一旁嚇到不知所措，慌張與恐懼神情顯然於色。

迪麗熱巴參加内地直播節目《出手吧，兄弟》突遭男粉絲衝上台求婚。（迪麗熱巴@微博）

迪麗熱巴被男粉絲嚇呆事發經過（點閱下圖）：

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迪麗熱巴瘋狂男粉絲不是初犯？長達半年時間跟蹤和騷擾

據悉該名迪麗熱巴的瘋狂男粉絲事後被交由警方處理，被刑事拘留7日，誰知被關進去7天後重獲自由，便立刻在微博發文，態度囂張完全不帶悔意地說：「你們千萬不要學我」。該名男子早在五月底就在網絡上放話：「我愛迪麗熱巴迪力木拉提，我要娶她，非我莫屬。」而且經迪麗熱巴工作室確認，涉事男子過去跟蹤及騷擾迪麗熱巴長達半年之久，更曾企圖潛入劇組房車，嚴重侵害迪麗熱巴的人身安全。不僅如此，原來這瘋狂男粉絲早有「前科」，曾先後兩次向内地女演員王珞丹求婚，都是突然闖入現場，讓眾人不知所措。

迪麗熱巴美到惹人「犯罪」？（點閱下圖查看）

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瘋狂男粉絲亦先後兩次向内地女星王珞丹求婚：（點閱下圖查看）

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女星們屢遇可怕粉絲 曾遭變態男「襲擊」

雖然明白許多人愛「偶像」心切，總是渴望能與她們近距離接觸，不過當行為過火並侵犯到私人領域，只會讓這份「狂熱」變成「瘋狂」。娛樂圈中藝人被跟車、跟蹤、騷擾的新聞已經屢見不鮮，甚至有不少大膽瘋狂粉絲在活動現場突襲女藝人們，熊抱、强吻、被裸男襲擊、求婚……無奇不有，現場究竟有多失控？

狂粉突襲女明星事件回顧（點閱下圖查看）：

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向性騷擾說不 別讓「犯人」逃之夭夭

不單是女明星，作為一名普通女生，都應該時刻提高警覺，若遇到侵犯個人隱私、人身安全，出現不適感的狀況，必然要保護和維護自己的權益，千萬不可啞忍，讓慣犯逃之夭夭。首先，需要認清性騷擾的定義：（一）性騷擾指涉及性的冒犯行為，而受害人不但不情願，同時感到受辱、擔憂、困擾、害怕等；（二）性騷擾是民事罪行；（三）若受到性騷擾，受害者可以透過平等機會委員會提出民事訴訟，若裁定性騷擾，被告需向受害人道歉或賠償金錢。

關於性騷擾還有哪些誤解呢？（點閱下圖查看）

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參考資料：關注女性暴力協會