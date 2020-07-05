内地著名編劇及製片人于正，以説話辛辣毒舌聞名，口無遮攔的他常常語出驚人，得罪不少圈中藝人及粉絲，掀起軒然大波。于正曾編導不少膾炙人口的熱播劇如《宮鎖心玉》、《神雕俠侶》、《陸貞傳奇》、《延禧攻略》等等，歷年來捧紅過許多女明星，卻也因「心直口快」而得罪不少人……

于正是内地知名編劇及製作人。（于正1978@微博）

于正後悔沒找Anegelababy演「小龍女」 暗諷陳妍希引爭議

出言犀利的内地知名編劇于正又再引起爭議，這次竟是得罪曾出演自己劇作女主角的演員陳妍希。事因女星Angelababy出演内地節目《巧手神探》時，扮演《神雕俠侶》中的「小龍女」，以一身白色仙氣長袍亮相，造型照片在微博引起關注。誰料此造型也引起了編劇于正的關注，2014年他曾擔任《神雕俠侶》的編劇及製片人，而該劇正是備受爭議的陳妍希版「小龍女」。

Angelababy是内地節目《巧手神探》的固定嘉賓。（巧手神探@微博）

Angelababy小龍女造型一覽：（點閱下圖查看）

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于正在微博分享Angelababy的小龍女造型照，寫道：「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾！」似乎後悔當年找陳妍希來扮演「小龍女」，嫌棄她比不上Angelababy，累他被網友「圍插」多年，語帶諷刺暗傷陳妍希。貼文一PO出後或許于正有感失言，秒刪該文，不過仍然被網友保留「罪證」，將于正推至風口浪尖。

于正秒刪微博：

于正十分欣賞Angelababy的小龍女扮相。（吃瓜群眾CJ@微博）

事後，有網民揭露于正在粉絲群中的對話，他坦言在社交網站上發佈的文章「誤傷」陳妍希，卻又說：「看在我送了她一個老公，給了她一次紅的機會，應該不至於那麼小氣吧！」態度輕蔑、毫無悔意，再次引發眾怒。性格不願服輸的于正在微博發文，表示：「誰不愛盛世美顏」，自己只是看到美麗造型而感慨一下，沒有想中傷他人的意思。他還説道：「以後盡量閉嘴，不過我估計我做不到！」囂張態度引發駡戰，不少網友留言寫道：「病得不輕」、「有考慮過別人感受嗎？」、「陳妍希躺著也中槍」……不善罷甘休的于正老師則積極地與網民展開唇槍舌戰，一一以「關你屁事」回應。

于正霸氣回應事件：

于正事後回應事件堅持己見。（于正1978@微博）

Angelababy演技一直備受爭議：（點閱下圖查看）

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于正對陳妍希版「小龍女」一直耿耿於懷？

2014年版《神雕俠侶》，于正作為編劇及製片人，找來當年名聲大噪的演員陳妍希飾演「小龍女」一角，不過許多觀眾因其嬰兒肥臉龐而出戲，被外界批評角色扮相不夠仙氣，「小龍女」變「小龍包」。因角色受爭議，于正當年在微博發文力挺陳妍希表示:「造型，是我喜歡的，小龍女，是我選的，我百分百滿意。」如今于正再提此事，改口說：「誰不粉飾一下太平？難道還說我不喜歡？」評論陳妍希則言：「她也確實還行」，看來多年來于正一直心有不滿。網傳當年于正《神雕俠侶》本意屬女主角找Angelababy來飾演，後因檔期無法配合而被婉拒，于正亦曾爆料男主角陳曉欽點女主角「按他喜歡的標準找」，由陳妍希做女主角，兩人最後真的因戯結緣，2016年步入婚姻殿堂並誕下一子。

于正當年力護陳妍希：

陳妍希飾演2014年《神雕俠侶》中「小龍女」一角。（《神雕俠侶》劇照）

更多《射雕俠侶》劇照：（點閱下圖查看）

要顔值有顔值 要演技有演技 談何容易？

Angelababy演技一直備受爭議，不少人都認為她空有一副美麗皮囊，但無法施展演技。事實上若當年真的找來只有顔值保證的Angelababy飾演「小龍女」，也未必能讓于正免於責難。反觀于正的劇作大多選用俊男美女，卻有不少被人詬病，少有風評佳的作品。

如今以外表至上的社會中，人們的審美漸趨單一、標準化，影視劇作中大多是辨識度低的「網紅臉」。于正曾表示自己公司簽約新人的標準是「只簽演技好、顏值高、有足夠能力擔當男女一號的藝人，但凡模稜兩可的都不要。」外表、演技固然重要，但兩者兼備實屬不易，過份追求外表靚麗，忘卻本質，只不過是虛有其表的幌子。璞玉仍可雕琢，如今觀眾追求的更多是良心好劇以及實力派演員們的演技感染力，千篇一律、審美疲勞的影視形象，只會讓人覺得空洞無聊。

于正一向我行我素，懶理外界看法。（于正1978@微博）

回顧被于正捧紅的女演員有誰？（點閱下圖查看）