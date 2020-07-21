無綫最近熱播劇集《殺手》好評如潮，新鮮的題材讓觀眾感到眼前一亮，而劇中有不少角色都有出色的演出，除了兩位男主角黎耀祥、陳豪之外，最讓人印象深刻的就是「老戲骨」江美儀飾演的一樓一嫻姐。觀眾大讚江美儀飾演的「鳳姐」完全沒有違和感，而且48歲的她身材依然性感火辣，一點也不像年近50歲的女人。

江美儀在《殺手》中飾演一樓一嫻姐，讓觀眾印象深刻。（elenakongmayyee@IG）

江美儀《殺手》中飾演的「一樓一」嫻姐十分傳神：(按圖看更多)

江美儀被指「重口味」不理閒言演好每個角色

江美儀出道前原是一名秘書，19歲的時候被星探發掘，曾經和周潤發拍攝過洗頭水廣告而引起關注，年輕時的江美儀氣質清純動人，後來從廣告界進軍電視界，加入亞視並拍攝了家傳戶曉的電視劇《肥貓正傳》擔任女主角，其後再從亞洲轉台到無綫。江美儀雖然在無綫一直都只是出演女配角，可是她精湛的演技觀眾一直有目共睹。

現年48歲的江美儀從來不受年齡限制，她認為專業的演員就是要演活每一個角色，能夠飾演平常生活中不能接觸的角色，對演員來說就是最好的挑戰。形象多變的她更演出過不少極具話題性的角色，尺度也非常大膽的角色，例如曾在《名媛望族》中穿上性感黑絲加內衣挑逗劉松仁，被稱為「黑絲儀」；又曾在《衝上雲霄II》中和馬國明上演激情床戲。雖然有網友指她「老牛吃嫩草」、「重口味」，可是江美儀從來不會因別人的閒言閒語而有所動搖。今次在《殺手》又破格飾演妓女，再次打破自己框架。

江美儀經典及「重口味」角色回照顧：（按圖看更多）

3年前江美儀更曾在微博反駁過批評她的網友：「1971年9月20日：44歲就是44歲，我不想欺騙人。其他藝人或會覺得不披露年齡可以讓人有多點幻想空間，但我這副身形這麼fit，你知道我44歲依然覺得我讓你有幻想空間，那才真正厲害吧！話我老？到你們40歲時，有我這麼漂亮才說吧！」她的自信張揚卻不會讓人感到討厭，比起娛樂圈中某些矯揉做作的女星，她的直率更讓人欣賞。

48歲的江美儀個性豪爽又直率，在娛樂圈一直敢作敢言。（elenakongmayyee@IG）

與吳君如弟弟吳君祥11年愛情長跑告終: 我真係唔記得了

對於演戲江美儀認真而執著，但對於愛情她卻十分灑脫。2007年，江美儀和吳君如弟弟吳君祥公開戀情，經過11年愛情長跑，卻不是共度餘生的大團圓結局。有媒體發現他們曾經在美國西雅圖結婚，吳君祥爸爸冬叔更被傳媒追問時不慎爆料承應。

江美儀和吳君如弟弟吳君祥曾經長跑11年，更被揭發在美國西雅圖已經結婚。（elenakongmayyee@IG）

在2018年10月6日，江美儀寫下分手感言 :「未來的日子，抱歉，不能繼續和你手牽手一起走下去了，但我相信在各自的路上有著我們互相的關心和鼓勵，將來必定會走更高更遠。謝謝也祝福你，Vincent!」句末更#好好善待自己。即使兩人分開，江美儀亦大方感激對方多年陪伴送上祝福，更是互勉要善待自己，豁達大方。對於曾經的一紙婚書，江美儀沒有直接否應，被問及時只表示「我真係唔記得了」，輕鬆地淡然帶過。46歲才回復單身的身分，對有些女人來說可能是人生的危機，但江美儀卻隨遇而安。

江美儀在facebook寫下分手感言。(江美儀facebook)

江美儀回復單身學會先愛自己 自言做不到受氣靠男人

江美儀對於愛情的灑脫和堅強，也是因為經歷過幾段失敗的戀情而累積下來，她曾經透露過以往的感情中她都太遷就別人，對方就可以肆無忌憚，而她卻遺失了自我。從此以後她就改變了自己對愛情的態度，不會凡事都以對方為先，以自己為後。以前的她會在家煮飯等男友回來，現在是自己想吃就吃、想喝湯就煮，對方想要就順便盛一碗，不會再勉強自己，學會先愛自己。即使最親密的人也應該各自有各自的空間，自由自在。

一個真心愛妳的人，絕對不會介意你煮什麼東西給他，我卻要在很久以後，才明白這點。 江美儀

江美儀曾經為愛迷失了自己，經歷過多次失敗的愛情，她明白了要更愛自己。（elenakongmayyee@IG）

如果那男人不要你，就如天塌下來，但像我有充分準備，發生甚麼事時，起碼不用睡街上 江美儀

單身的江美儀活得從容自在，骨子裡帶有一種傲氣和硬朗。她絲毫不懼怕單身的狀態，更曾經在公開訪問裏說過自己的性格做不到「依靠男人，受人氣、看人臉色」的女友，這也是她人生中唯一做不到的角色。不管外貌還是身材都只是外在的東西，經歷過碰撞和高低起跌的江美儀，最吸引人的是她那份真實、自信和內在美，隨著歲月散發著更耀眼的光芒。

單身的江美儀活得美麗自信：（按圖看更多）

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