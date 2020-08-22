【BLACKPINK】韓女團掀菲林相機潮　Lisa Jennie相似款200元有找

近年吹起懷舊熱潮，不但有林林總總的復古相機APP，連打開instagram也有多款濾鏡任君選擇，但想真正享受菲林攝影的樂趣，不如跟韓國女團BLACKPINK一樣入手菲林相機吧！

Lisa是韓星中知名的攝影狂熱者，她近年偏愛菲林相機。（lalalalisa_m@IG）

Lisa Jennie最愛Contax相機

人間芭比Lisa是最早加入菲林相機行列的成員，她擁有超過十多部相機，包括Leica、Canon、Contax和Konica等，無論是旅行、放假逛街甚至工作排練是也喜歡拿起菲林相機抓拍，而BLACKPINK另一名攝影發燒友Jennie常常成為她鏡頭下的主角！

作為攝影愛好者，Jennie甚至特意開一個IG帳戶分享菲林照片，裡面的照片五花八門，由街道、食物、動物到自然風景都有，當然少不了Jennie和隊員的生活日常，不像普遍明星般刻意經營的完美排版和感性文字，只有一份隨性寫意，猶如菲林相機的本質——無法刻意修圖和一次次地刪掉重拍。

+ 9 + 8 + 7

Lisa和Jennie各有很多相機珍藏，但數到兩人都愛用的型號絕對是Contax T系列，Contax色調濃厚，機身輕便，深受女生歡迎，連Lisa出席時裝展時，即使只能揹迷你包包也堅持要帶上Contax相機。Jennie愛機Contax T2雖是30年前的出品，但已有精準自動對焦和程式曝光，菲林相機入門者也能輕易駕馭，而Lisa擁有的Contax T3則提升了快門速度和光圈數，增加照片變化性。

Contax T2色調具濃厚的復古感，輕巧且具半自動功能，身價一直節節上升。（jennierubyjane@IG）

編輯推介：入門級德國VIBE 501F菲林相機

菲林相機價錢相距極大，會因其功能性、稀有度和歷史價值而定價，就像Lisa和Jennie的愛機Contax T系列早已停產，即使市場上有二手蹤影亦是天價，想加入菲林攝影的你，不妨先買部平價版相機試玩吧！

德國VIBE復古膠片相機僅僅110克，輕巧易操作，色調復古淡雅，用家還可搭配日本相機濾鏡，拍出不一樣的效果，淨機身也只是200元內！

德國VIBE 501F復古膠片相機 ¥173起 （淘寶）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/21）

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