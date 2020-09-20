【心理測驗】坐姿揭潛藏性格　翹腳怕曝露缺點一坐姿看穿內心寂寞

知性女生
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【心理測驗】一個不經意的小動作或許就能直接反映一個人獨特的性格特徵，有時想了解他人的個性，除了從對方說話、吃飯和走路習慣等觀察外，原來透過對方平日的坐姿都一樣可以了解對方的潛藏性格？

一個不經意的小動作就能直接反映一個人獨特的性格 (misselvani@IG)

有時候坐姿與肢體語言能表達一個人潛意識的感受和個性。早前，英國傢俱公司Worldstores便調查訪問了2,000名英國人的性生活、薪水、工作滿意度與態度等，並從中詢問他們最喜歡的坐姿，研究結果顯示，平日的坐姿喜好，原來某程度上都是反映一個人的個性與行為。

近日日本網絡就興起一個名為「坐姿心理測驗」，透過人們經常看到的坐姿來分析解答相對應的個性，不妨做一做以下的心理測驗，讓自己或對別人的個性有更多不同的了解。

請在下面的坐姿方式中，找一個自己平日在辦公室或日常最喜歡的坐姿？

A：翹腳（左腳搭在右腳上）

B：翹腳（右腳搭在左腳上）

C：膝蓋靠攏貼住，雙腳形成內八狀態

D：雙腳腳踝交叉擺放

E：雙腳敞開

F：雙腳並攏

【按下圖查看心理測驗結果】

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【愛情心理測驗｜一條問題看穿潛藏個性　分析最適合你的伴侶類型】（按入內文看詳細解釋）

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真命天子何時才出現？韓國瘋傳「脫離單身夢境表」，如夢見以下六大夢境，正是脫單的預兆？（按入內文看詳細解釋）

資料來源：curazy.comdailymail

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