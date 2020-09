55歲的香港男星溫兆倫近年將事業及生活重心移至内地多年,不時活躍在社交媒體上,大方與粉絲分享生活日常。不過年過半百的溫兆倫似乎衰老走樣不少,衣著打扮亦明顯「內地化」,當年一代「少女殺手」的英姿颯爽的英氣早已不復存在,讓人不禁感嘆歲月催人老!

香港男星溫兆倫現年55歲。(溫兆倫@微博)

溫兆倫嚴重走樣發福 大叔味難擋

55歲香港男星溫兆倫在内地成家立室,事業亦在當地全面發展,人氣早已不及當年的他,連模樣亦極速變殘,不僅髮際綫有明顯的後移跡象,而且發福導致面部和身體浮腫,滿佈皺紋的面孔更顯老態,被網民狠批他大走樣、滄桑到認不出他,更被嘲曾經帥氣迷人的他已變得渾身大叔味,更被揶揄人民幣的確不易賺。

溫兆倫被網民狠批嚴重走樣。(溫兆倫@微博)

55歲的溫兆倫嚴重走樣至認不出來?(點閱下圖查看)

溫兆倫被封「渣男始祖」風流半生 歷三段婚姻情債糾纏不清

溫兆倫年輕時外表俊朗,出演過不少膾炙人口的劇作,曾是無綫電視的當紅小生。其中最為人所熟知的角色,要屬1989年播出的電視劇《義不容情》中大反派「丁有康」一角。當年年僅24歲的溫兆倫雖然涉世未深,卻將奸角「丁有康」的心狠手辣演得入木三分、淋漓盡致,該角色讓他一炮而紅,打響知名度,更獲得「渣男始祖」的頭銜。後來溫兆倫事業平步青雲,主演了多齣戲劇,奠定他一線小生地位。

溫兆倫當年憑出色演技紅極一時。(碧草群山@微博)

而溫兆倫自入行以來一直緋聞不斷,情路起起伏伏、迂迴曲折,豐富的感情史堪比一部精彩的電視劇,他工作之餘不忘處處留情,更經歷過三段婚姻。早於1989年他的事業才剛起步之際,卻不動聲色地與馬來西亞女富二代李美玲結婚,不過第一段婚姻僅僅維持了四年便以失敗告終。

溫兆倫曾是一代「少女殺手」:(點閱下圖)

離婚後溫兆倫隨即傳出與港姐出身的女星陳梅馨戀愛,兩人於1993年公開關係,戀情維持3年後宣告分手,誰料分手後溫兆倫竟然向女方索償14萬「掟煲費」,有指這是女方欠他的債,雖然最後他獲判勝訴,形象卻大受打擊,「渣男」形象由此開始深入民心。打官司期間,溫兆倫又與女助手潘燕妮擦出愛火,2002年於澳洲註冊結婚,可惜這段婚姻只維持近一年而已,有傳當時溫兆倫與潘燕妮投資物業失利欠下數百萬債款,溫兆倫被指將還債責任全部推卸給前妻獨力承擔。

同年溫兆倫與郭羨妮合作拍攝《牛郎織女》時假戲真做,成功奪走有「最美香港小姐」之稱的女神郭羨妮芳心,雙雙墮入愛河,並高調認愛,然而有傳郭羨妮難忍溫兆倫被人討債,最後二人感情無疾而終。後來又有溫兆倫舊愛公開斥責他借50萬人民幣不還更出現家暴,負面新聞讓他形象跌入谷底,其豐富情史亦讓外界看得瞠目結舌。

溫兆倫還未離婚時與郭羨妮傳出戀情,女方曾因此形象受損。(《牛郎織女》劇照)

情場浪子終回頭 情定小20歲嫩妻

直到2013年,當時49歲的溫兆倫終於定性,情定小自己20歲的内地女藝人趙庭,兩人結婚兩年後,趙庭誕下寶貝女兒溫柔美。生為人父後的溫兆倫斷絕緋聞,專心照料家庭,不時在微博上分享家庭同樂照,一改浪子本性洗脫長久以來的「渣男」形象,以「好爸爸」、「好老公」新形象示人。他曾在微博感性發文説道:「當我有了孩子尤其是女兒時,我深深地感受到一句話的意思:每一個當父親的早已做好坐牢或死刑的準備!我經常跟小妞說:I am yours and you are mine!Papa loves you!」

溫兆倫如今建立一家三口幸福家庭。(溫兆倫@微博)

溫兆倫情定小20歲內地嫩妻:(點閱下圖)

溫兆倫經典渣男台詞回顧:(點閱下圖)