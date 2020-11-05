網絡時代人人都能成為KOL、網紅，人人都爭先恐後地上傳無懈可擊的美照。水汪汪的大眼睛、高挺的鼻子、像牛奶般嫩白的肌膚……原來這一切都是「美顏」濾鏡的功勞？内地又一網紅因直播令「真身現形」，女神形象被撕破再呈現真實「大媽」模樣！

内地人氣網紅施子怡真實樣貌竟然像大媽？（施子怡zhucebuliao @微博）

網紅施子怡開直播變「恐怖照妖鏡」現場

内地20歲網紅施子怡因玲瓏有致的身材以及甜美的外表而吸引大批粉絲追隨，她的「螞蟻腰」及豐滿美胸，更讓不少女生相當羨慕，在微博坐擁超過130萬個粉絲。她經常分享日常生活美照，以甜美可人的高顏值奪得網民的喜愛。然而，施子怡精緻的容貌卻因一次直播而「毀於一旦」，日前她進行首次直播銷售，卻意外曝光真實長相驚現「大媽樣」，與平時照片中樣貌標緻的她簡直判若兩人，立即引發網上熱議。

施子怡以甜美外表與凹凸有致的身材被封為女神。（施子怡zhucebuliao @微博）

「女神」造假網民感被騙：心碎崩潰！

内地網紅施子怡開啟直播和網友互動，卻瞬間讓粉絲們全部心碎，只見她的「真身」是有著單眼皮和無神小眼睛的女生，鼻子寬闊扁平、厚嘴唇，和照片裡青春美麗的樣子簡直是判若兩人。

「女神」直播中的真實長相與照片中的她簡直判若兩人。（施子怡zhucebuliao @微博）

有網友驚呼：「照片中的她像是18歲，直播中的她看上去像40歲的大媽。」還有網友懷疑施子怡之前上傳的小時候相片以及證件相也是修圖過後的「成果」，不少人毒舌留言，説道：「什麼時候教大家P圖？」、「直播和照片差太大了吧？」、「全網都知道你照騙啦」，更有被騙的網民生氣到表示「已經檢舉」……「女神」失去修圖及美顏的修飾秒變大媽，顏值崩壞！

▼▼▼【網紅施子怡真實樣貌「太殘酷」？】▼▼▼

▼▼▼【網紅施子怡網上照片對比，連證件相也要P圖？】▼▼▼

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過度沉迷P圖是一種「病」？

自拍成癮？沉迷修圖？現在只須輕輕按下一個「上傳」鍵，就能立即與別人分享自己的照片，而發佈到社交平台上的每一張照片都經過千挑萬選和一番「加工」，為求在人前呈現最完美的狀態。很多女生無論是合照還是自拍照，都會使用濾鏡和P圖APP來修飾樣貌。現實生活中，更有人希望自己的外貌變得與「完美」的自拍照一樣而去整容，情況更是愈來愈嚴重……

沉迷P圖追求完美容貌漸成病態？（yulia pantiukhina/Unsplash）

▼▼▼【沉迷美顏自拍會有何影響？】▼▼▼