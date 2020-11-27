被諷「世上最醜的女人」　勇敢反擊成演講家：不能讓大家去定義我

被網友諷為「世上最醜的女人」，來自美國的Lizzie Velasquez卻靠自己的轉念活出真正美好的人生……

之前美國抖音Tik Tok流行一個「#facetimeprank」活動，許多人會拿網路上一般人認定「不正常」的照片來嚇孩子，並拍下孩子驚訝的表情來搏讚，其中有位家長就拿出患有先天性罕見疾病、美國著名演講家Lizzie Velasquez的照片來騙孩子，讓Lizzie Velasquez站出來為自己發聲，她PO出影片在抖音Tik Tok上強調：「因為長相去嘲笑別人是不對的，這一點都不好笑！」、「我希望所有成年人都能教導孩子，對於「長得比較不一樣的人，不應感到害怕，而是保持同理心。」

患有先天性罕見疾病的美國著名演講家Lizzie Velasquez，曾被諷為「世上最醜的女人」，但她仍能勇敢面對自己的人生（點圖查看）▼▼▼

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這不是Lizzie第一次因為外表而被霸凌，曾經被網友諷為「世上最醜的女人」，Lizzie天生就患有罕見「新生兒型類早衰症」，這導致她的衰老速度比一般人快，身體也無法儲存脂肪，全身骨瘦如柴還右眼全盲。「年輕時我看到雜誌封面的超模、電影與電視中美麗的女演員，我對於美的想像算是消磨了許多，因為我心想，如果我是世上最醜的人，那麼美麗的標準究竟從哪開始？」

想像一下當你成為父母，結果被告知你的女兒出生只有1190克，「同時醫生還給他們看我的拍立得照片，醫生的預期是我父母會被我的樣子嚇到。」但他們說的第一句話是：「立刻把她帶來我們身邊，她是我們的女兒。」或許是爸媽對她的信心，讓她變成現在的Lizzie Velasquez，身為知名演說家和反欺凌倡導家，Lizzie 出過兩本暢銷書，2015年拍了自己的紀錄片《勇敢的心：維拉斯奎茲的故事》，YOUTUBE的訂閱人數更高達86.5萬人。

不一樣的外表讓Lizzie Velasquez從小就被同儕霸凌，「17歲的時候，我在YouTube上發現一個影片稱我是世上最醜的女人，上面有我的照片，而且超過400萬人看過，這個影片有上千則留言，我坐在那滑看每一則留言，越滑越絕望，因為我很想找到一個為我辯解的人，但一個都沒找到。」甚至有網友留言：「Lizzie，拜託，拜託妳為這個世界做一件好事，請你把槍放在你的太陽穴，然後一槍斃了你自己。」「我邊流淚邊把門打開並往外看，我媽就在我眼前，她坐在那裡看電視，我知道如果我讓那支影片摧毀了我，那會讓我媽有多麼傷心。」

從那一刻起我好像開竅了，生命是掌握在自己手上！我才不要什麼都不做，讓大家去定義我，我要為自己發聲，去定義我自己。

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「有很長一段時間，我一直用我的外表定義我自己，但我後來發現那都他人對我的評價，讓我自己厭惡自己。」「在我看完『世上最醜的女人』影片一年後，我受邀去演講，邀請我的人是我的副校長，在此之前我從不會想站在人群前 ，在上台前他們安慰我說，如果講到一半下面有學生開始喧鬧，現場會有人制止並讓他們安靜。」「整個過程都沒有我們擔心的情況發生，相反的到一半時，我意識到自己該抬頭看著底下的人，因為每個人都正看著我，全場沒有任何的喧鬧，大家都非常安靜，我可以看到大家眼中的含著淚水。」

那一刻，我和台下的人產生了連結，我發現自己與眾不同的那個面具消失了。原來我可以不是受害者，除非我自己覺得我是。

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至此Lizzie Velasquez開始試著去看到世界光明的一面，「我雖然右眼失明，但我並非全盲，我的左眼還能看見；我因為腳太瘦小只能穿童鞋，但也因此省了不少錢，一件事永遠有光明和黑暗兩面，就看你選擇看見哪一面。」

當我們白天靠著化妝、穿著武裝自己，回到家卸妝後，脫下外衣躺在床上，「那時的你還剩下什麼呢？ 只剩內在、真實的個性還有你的價值觀，那些才是對我們來說最重要的事。」

永遠不要忘記，內在才是決定你美麗與否，而不是你的外表、你的長相。

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女孩都該謹記在心〜你可以靠後天努力讓狀態更好！但千萬別為天生長相感到抱歉。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：被諷為「世上最醜的女人」，Lizzie Velasquez靠轉念向世界做出最漂亮的反擊。】