韓國女團BLACKPINK紅遍全球，當中以有「人間芭比」之稱的Lisa和被稱為「人間香奈兒」的Jennie人氣最高。另外擁有甜美歌喉的Rose人氣也是十分鼎盛。有網友表示，相比起這三位，團隊中的成員Jisoo無論在舞蹈、唱歌、性格方面都不突出，人氣比起其他三人也比較遜色，她的標籤永遠只關乎顔值。在BLACKPINK中表現落後的Jisoo，在團隊中顯得「可有可無」?

BLACKPINK紅遍各國，當中人氣最高的就是有「人間芭比」之稱的Lisa和被稱為「人間香奈兒」的Jennie。（blackpinkofficial@IG）

BLACKPINK中存在感最低 Jisso卻是團員最愛的人

在早前Netflix上映的紀錄片《BLACKPINK：Linght Up The Sky》中，有網友就發現Jisoo的鏡頭遠比其他成員少，而且在之前團體拍攝品牌廣告中，唯獨只有Jisoo的個人照消失，說YG的偏心程度可見一斑。不過從很多訪問都可以看到，Jisoo一直都是團隊中比較安靜的一位，在外媒訪問時，因為英文程度比其他成員差，因此顯得十分安靜，很少回答問題，存在感因而比其他成員較低。

不過在BLACKPINK成員們的心中，外界認為不起眼的Jisoo，卻是不可或缺的中心，擁有凝聚她們一起的核心力量，總是在適當的時候給予她們支持和鼓勵，是團隊中最溫暖的人。BLACKPINK四位小妮子，既是同事也是像家人一樣親近的閨密。

BLACKPINK四人感情深厚，當中Jisoo對待每位成員都想妹妹一樣，是成員心中最溫暖的姐姐。（lalalalisa_m@IG）

BLACKPINK Lisa: Jisoo是第一個主動關心我的人

BLACKPINK成員Lisa在訪問中表示初入YG當練習生的時候，因為不熟韓語，因此每天都要上韓語班，當時公司内沒有人跟她説話，Jisoo卻是第一個主動過來關心自己的人，又會經常陪伴Lisa練習韓語，還會寫紙條給Lisa，紙條上都是鼓勵的話，這些紙條也陪伴她度過了最艱辛的時間。

BLACKPINK Lisa表示Jisoo是她初入YG娛樂公司後第一個幫助她的人，因此一直對她心存感激。（lalalalisa_m@IG）

Lisa獨自在外地生活感到非常孤獨，Jisoo在過年的時候還把Lisa帶會自己的家裏一起過年。在綜藝節目《真正的男人300》中Lisa要體驗當女兵的生活，日曬雨淋的操練十分辛苦，但她都沒有流下一滴淚水，臉上依舊掛著偶像式的笑容，直到節目送來Jisoo的手寫信，Lisa看到信封的一刻淚水瞬間決堤，Jisoo在信裏寫滿了為她加油打氣的話，還附上了她們的合照，讓Lisa内心感動不已，Jisoo就像是溫暖的太陽一樣照耀著Lisa。

▼▼▼【BLACKPINK Lisa因 Jisoo爆喊？】▼▼▼

BLACKPINK Jenni：Jisoo的溫暖總是令人放下心防

Jenni表示自己是個不容易對人打開心扉的人，但是Jisoo的溫暖總是能讓她放下心防，她也很尊敬Jisoo，一直把她當作姐姐看待。甚至平常Jisoo還會主動邀請Jennie一起去濟州島旅行，Jennie表示自己錢包裏至今都保存著她們去濟州島旅行時的照片，不時就會想起和Jisoo的快樂時光。

Blackpink Jenni表示自己是個不容易對人打開心扉的人，但是面對Jisoo她卻會輕易放下心防。（jennierubyjane@IG）

BLACKPINK Rose：Jisoo待我如妹妹一樣愛惜

Rose同樣也對Jisoo心存感激，她表示每次錄音練習的時候，Jisoo都會從早到晚陪在她身邊給予她建議，而且每當她情緒崩潰或者身體不適的時候，Jisoo永遠都會主動關心她，即使不是親姐妹，但是Jisoo卻待她如親生妹妹一樣愛惜照顧。

BLACKPINK Rose表示每當身體不舒服或者練習遇到困難時，Jisoo都會陪伴在她身邊。（roses_are_rosie@IG）

閨密的最高境界：不分彼此 不去比較

即使是相識多年的好友，難免都會存在著競爭和較勁的心，更何況是紅遍各國的偶像團體BLACKPINK，每位成員從外貌、人氣、公司資源等等都是無形的角力。很多表面上和氣又親密的女團，也會傳出私下不和的消息，甚至最後落得個解散的下場。但是Jisoo卻沒有計較自己的得失，也沒有眼紅其他成員的人氣，反而把這幾個妹妹當作親人一樣真心對待，她對朋友付出了無私的愛，卻從來不要求回報。閨密之間的最高境界不就是不在乎你我，讓彼此幸福的方法並不是比較，不是得到，而是心甘情願地付出。

我們是能讓彼此的存在變成幸福的可能。 Jisoo

BLACKPINK Jisoo在團隊中從來不競爭比較，成為溫暖的存在。（sooyaaa__@IG）

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