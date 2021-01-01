終於告別了艱苦的2020年，來到全新的2021年，新年新開始總是令人特別期待。很多人都會在這個時候制定新年目標，不過試回想一下，上一年曾定下的目標又實現了多少？

2020年說好的減肥目標，又實現了麼？來到2021年你有又何新年目標？（《舉重妖精金福珠》劇照）

如果你坦承的回望過去，大概也不難發現一年又複一年定下的那些雄心壯志的新年目標，往往都是不了了之，到了年終都幾乎拋諸腦後，幾乎沒有在這年留下實踐過的一點痕跡。

「其實今年都唔知自己做過啲乜...」、「我覺得自己是零...」如果你在年尾回顧也有類似的感受，也不用太過感到洩氣和尷尬，因為你並不孤單。有調查發現指，大部份有定下新年目標的人，也是半途而廢作結。

每年訂下的新年目標，往往都是不了了之，到了年終都幾乎拋諸腦後，（《當你沉睡時》劇照）

Statistic Brain Research Institute在2017年1月1日的一項研究顯示，在1273名的受訪者中，只有9.2%的人認為他們成功取得了實現新年目標的決心，而有48%的受訪者則表示認為所定下的新年目標不會成功，而更加有超過42%的受訪者表示，他們每年的所定下的目標都沒有成功！

調查發現有28%的美國人在一月九日前就會放棄了新年計畫，而在兩星期後，放棄新年目標的比例上升到32%，一個月之後這個比例更增長到42%，半年後則上升到56%。也有研究發現，澳洲人在三個月內就有80%的人會將新年計畫拋諸腦後。

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儘管有超過一半的人在訂立新年計劃之初時，感到雄心壯志，信心滿滿，但結果發現最終的成功達標的事寥寥可數，甚至是「零」。那麼，究竟是什麼原因導致我們總是不能完成自己的新年目標，年年都是爛尾收場？

▼▼▼【新年目標常見３大爛尾原因】▼▼▼

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2021年想遇見一個不一樣的自己，在訂下新年目標時，不要再重覆犯錯了！總是說，好的開始是成功的一半，在製訂新年計劃及目標時，就先參考以下一些秘訣，助你更容易達成2021年的新年目標吧！

▼▼▼【訂立2021年新年目標5大方法】▼▼▼

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