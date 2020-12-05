2020年快將完結！來到了年終之際，過往《牛津字典》（Oxford Dictionary）都會在每一年的年末，選出能夠總結該年的「年度代表字」(Word of the Year)，每年都讓人引頸以盼。然而，2020年《牛津字典》更是作出了「前所未有」的舉動？

能代表2020年的熱門字是什麽呢？（Sincerely Media/Unsplash）

2020年是「前所未有」的一年？ 《牛津字典》首次無法選出「年度代表字」

在過去的2020年裡，世界各地的人都面臨著前所未有的挑戰與變數，這一年發生了太多事情，變化不斷，因此《牛津字典》史無前例地，無法選出「一個字」來概括往及描述2020年。對許多人來說2020年是一個極具挑戰且艱難的一年，面對變化重重的2020年，《牛津字典》，因此年度熱門字也從一個擴充成好幾個，以今年每月使用頻率最高的熱門詞彙來總結出，主題涵蓋生活各個範疇。只因這一年發生的事情太多，《牛津字典》也以「前所未有的一年」（Words of an Unprecedented Year report）為題來發表報告。

2020年是《牛津字典》迄今為止唯一無法選出一個年度代表字的一年！(blog.oup.com)

▼▼▼【《牛津字典》用以下熱門字來總結2020年，你又認同嗎？】▼▼▼

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《牛津字典》年度代表字10年回顧

每一年《牛津字典》都會選出代表該年的代表字，萬中選一的結果讓人尤為期待，而每一年的年度代表字，都能幫助我們勾起對於這些年份的記憶，反映出該年份的社會景象，並回顧歷年來發生過的重要事件，你能猜中每一年的年度熱門字嗎？

每一年最具代表性的字詞有哪些？（Sandy Millar/Unsplash）

▼▼▼【《牛津字典》過去10年「年度代表字」回顧！】▼▼▼

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Emoji曾選為《牛津字典》年度代表字

除了2020年的「史無前例」，《牛津字典》於2015年更首次以 Emoji選為年度代表字，「笑到喊」(Face with tears of joy)被評為年度最佳詞彙。根據2017年研究資料顯示，這個「笑到喊」也是世界上最受歡迎的表情符號。研究人員分析了來自212個國家或地區的400萬智能手機用戶，共4.27億條訊息而得出這個結果。在這項研究中，更發現了頭20名最受對歡迎的Emoji！如今，Emoji(表情符號)早已是無處不在，每日必會接觸的「語言」，你跟另一半及朋友傳訊息時，又是否最愛用以下的表情符號？

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參考資料：Oxford Languages,dailymail