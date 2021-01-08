女生剪短髮的10大理由　髮質差都只排第8？第一位竟然是......

短髮控站出來！女生頂著飄逸的長髮已經不是王道，越來越多女生選擇俐落的短髮，不管是甜美的耳下短髮、知性厚重的齊平一刀剪，還是帥氣的極短髮，不同的造型也帶給別人不一樣的印象。但女生剪短髮被問「妳失戀喔」、「心情不好喔」等問題似乎已見怪不怪，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議女生剪短髮的十大理由，不要再隨便誤會別人了！

NO.10 下定決心迎接新的自己

想要揮別過去，除了丟掉與回憶有關的物品外，剪頭髮也是其中一個方法，把又厚又長的頭髮視為沈重的包袱，「喀嚓！」一刀，把這些壓力留在原地，當作是重新開始的儀式。有網友分享，把頭髮剪短有一種「療癒平復」的感覺，像是在跟曾經的自己告別。

NO.9 出門不想整理頭髮

每次睡起來頭髮總是亂糟糟，要整理又要花上許多時間，因此把頭髮剪短的網友表示「剪短頭髮後超輕鬆」、「睡醒後刷牙洗臉直接出門」，還有網友分享自己為了學游泳要每天洗頭很麻煩，直接一口氣剪短30cm，吹乾不用再整理！

NO.8 髮尾爛掉、髮質好差

頭髮染燙太多次就會出現髮質受損的困擾，髮型師盧志遠就曾拍片建議髮質太差的朋友們「直接剪掉」，剪掉之後還可以重新造型，Ptt也有許多網友表示，會剪短髮只是單純髮質太差、「分叉就是要砍掉重練」、「髮質很差就想重新留」。

「女生剪短髮」有甚麼理由？按圖查看網絡最多人討論的前7名▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月29日至2020年11月27日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女生剪短髮』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

「女生剪短髮」的10大理由（DailyView 授權使用）

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