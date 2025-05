OneDegree x Hello Kitty人寵嘉年華:盼喚起大眾對寵物責任的關注

虛擬保險公司OneDegree上週末於啟德AIRSIDE一連四天舉行全港首個以人寵終身承諾為主題的大型互動慶典「 OneDegree X Hello Kitty 人寵嘉年華 」,Hello Kitty更親臨活動現場主持重點儀式「愛足一世見證會」,見證主人和寵物打下手印,承諾照顧毛孩一生一世,希望透過活動喚起更多市民對寵物責任的關注,實現終身照顧不棄養。



OneDegree上週末於啟德AIRSIDE舉行大型互動慶典「 OneDegree X Hello Kitty 人寵嘉年華 」(品牌提供)

深受大人小孩喜愛的人氣角色Hello Kitty首次和本地虛擬保險品牌OneDegree合作,以「愛足一世」為主題,共同推廣終身照顧寵物的訊息,引來大批市民和寵主到啟德AIRSIDE參與是次活動響應照顧一生的主題,四日人流逾10,000人。

Hello Kitty更加先後兩日親臨大會舞台,親自主持重點儀式「愛足一世見證會」,在場寵主和毛孩在主持阿正、Hello Kitty及OneDegree副行政總裁周美華(Emily)的帶領和見證下,共同和毛孩在「愛足一世見證書」上打下手印,和毛孩許下終身承諾。

OneDegree x Hello Kitty人寵嘉年華重點儀式「愛足一世見證書」由Hello Kitty親自主禮(品牌提供)

過百寵主齊齊和毛孩於「愛足一世見證書」上打下手印,承諾照顧毛孩終生(品牌提供)

設領養區配對愛心家庭 四日人流近萬人

做一個負責任的寵物主人,是愛的表現,更是一份對生命的承諾。會場設四大主題體驗區,從領養初遇、建立默契、互動遊戲、幸福紀錄,到承諾儀式,完整呈現「負責任寵物主人」與毛孩之間的生命旅程。重點儀式「愛足一世見證書」由Hello Kitty親自主禮,在主持阿正的帶領下,過百寵主齊齊和毛孩於「愛足一世見證書」上打下手印,承諾照顧毛孩終生,Hello Kitty更與在場毛孩活動,場面可愛溫馨!

OneDegree副行政總裁周美華表示:很高興活動成功吸引過萬人參與並帶同毛孩同樂(品牌提供)

OneDegree副行政總裁周美華表示:「為慶祝OneDegree成立5周年,與Sanrio人氣角色、同為寵物主人的Hello Kitty進行大型聯乘,於5月8日至11日將啟德AIRSIDE打造成Hello Kitty主題嘉年華,我們很高興活動成功吸引過萬人參與並帶同毛孩同樂,顯示OneDegree於寵物界別的號召力,是寵物主人信賴的夥伴。我們期望可盡一分力,建立一個更美好的社會,希望可帶領同業,為社區作出貢獻及回饋。」

OneDegree x Hello Kitty人寵嘉年華設有多個攤位遊戲和打卡位(品牌提供)

活動設有多個攤位遊戲和打卡位,讓主人與毛孩同樂,創造回憶。只需完成在場攤位遊戲並透過OneDegree應用程式「陪胖日記」儲e印花,即可換領限量版OneDegree X Hello Kitty精品,吸引大量市民前來參與,週末人龍絡繹不絕,場面墟冚。

首次發售的OneDegree X Hello Kitty限量版精品大受歡迎(品牌提供)

大家可於OneDegree的寵物百貨網上預購OneDegree X Hello Kitty限量版精品(品牌提供)

除了憑完成e印花活動換領的限量版保溫瓶吸引大批市民前來換領,首次發售的OneDegree X Hello Kitty限量版精品亦大受歡迎。主辦單位表示,不少產品在首天經已售清現貨,需要補貨,其中 OneDegree X Hello Kitty期間限定精品帆布袋更於活動第三天經已全數售換罄。活動完結後,大家仍可於OneDegree的寵物百貨網上預購OneDegree X Hello Kitty限量版精品。

OneDegree寵物百貨: https://www.onedegree.hk/zh-hk/store

活動現場更設有領養區,期望藉著活動成功配對毛孩及有心寵物主人,鼓勵領養(品牌提供)

活動現場更設有領養區,列出待領養寵物的資料,及讓待領養毛孩和在場人士互動,期望藉著活動成功配對毛孩及有心寵物主人,鼓勵領養。

周美華續指:「除了與Hello Kitty進行聯乘,OneDegree於成立五周年之際更推出手機應用程式『陪胖日記』及OneDegree寵物百貨,為下一個發展階段奠下堅實基礎。活動上不少寵物主人踴躍下載OneDegree手機App「陪胖日記」,短短四日活動期間的下載量已超越3,000,並旋即在App Store『健康與健身』分類排名榮登榜首,成績相當令人鼓舞。」

OneDegree成立5周年成績斐然,目標2025年再破銷售紀錄(品牌提供)

開業五年成績斐然 目標2025年錄得全年盈利

OneDegree成立5周年,成績斐然,5年收入複合增長率高達131%,並於2024年10月公布第三季度首錄盈利,為市場上4間虛擬保險公司之中,唯一公布錄得季度收支平衡的虛擬保險公司。2024年全年收入超過港幣2.4億元,較2020年年初開業時增長27倍。

其中寵物保險增長勢頭持續強勁,2024年全年寵物保險收入與開業的2020年比較大幅增長24倍,年複合增長率達124%。OneDegree自2020年4月開業之初第一個保險產品已是寵物CEO Plan,不設細項賠償上限(俗稱Sub limit),去年更加全面提升全港唯一寵物CEO Plan保障,年度保障額提升至港幣10萬元,為全港最高,並推出市場首見的寵物附加危疾現金保障,涵蓋癲癇、四肢癱瘓或髕骨脫臼(移位),為寵物和主人提供更全面的保障。

今年OneDegree進一步推廣照顧寵物終身的理念及「做個負責任寵物主人」的訊息,獲大量寵物主人認同,於今年香港寵物節錄得破紀錄投保數字,保費收入錄得按年逾8成(83%)增幅,破歷年寵物展銷售紀錄。