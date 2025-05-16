Feather & Bone十週年推6大優惠：各國優質肉扒!行政總廚分享煮法

城中備受歡迎，結合餐廳、優質食材店和精肉店於一身的 Feather & Bone 於2025年 迎來開業十週年！為此Feather & Bone已準備一連串精彩活動與優惠，與大家同慶十歲生日！打頭陣有 「All You Can MEAT 靚扒多重賞」全新優惠，讓你以激筍價入手優惠靚扒！



Feather & Bone 慶祝十週年，破天荒每星期連推6大激筍優惠（品牌提供）

由即日起 Feather & Bone 破天荒每星期連推6大激筍優惠，於門市零售櫃枱及網店推出大激賞！一星期六天，逢星期一、二、三、四、五、日，都有特惠靚肉輪流登場，選自澳洲牧場的天然牛隻，經過精心飼養和挑選，為大家帶來多款由當地直送的優質扒類，肉質鮮嫩多汁，即使在家都可以炮製出媲美高級餐廳水準的美食！

牛魔王必買澳洲草飼肉眼或牛柳；愛甘香的別錯過T骨牛扒和西冷；喜歡油花脂香，必試和牛肉眼；愛海鮮亦可選購新鮮挪威三文魚，各款低至半價，每日輪住搶！靚扒款式與折扣更會不時轉換，保證時刻充滿新鮮感與驚喜，捕捉心水靚扒就要密切留意Feather & Bone 門市和社交媒體專頁！

Feather & Bone為大家帶來多款由當地直送的優質扒類（品牌提供）

買得最抵靚肉如何烹調最美味？Feather & Bone 集團行政總廚James Oakley有好煮意！總廚按着每款肉類的味道與性質，為大家建議最佳食法！好像澳洲草飼肉眼牛扒，肉質軟嫩不失口感，簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦脆最美味！T骨牛扒以明火燒烤最好，肉香、脂香、骨香拼發，以迷迭香一抹，或伴沙律吃，減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感，烤焗配忌廉汁吃別具風味。想了解更多？親身到門市與大廚交流吧！

除了全港七間零售分店有售，客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於下午2點前訂購下單並 消費滿港幣$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠，慳得更多！

更多優惠詳情及網上訂購：https://featherandbone.com.hk/collections/weekly-offers

All You Can MEAT 靚扒多重賞（品牌提供）

Feather & Bone x foodpanda 每月限定優惠

除了十週年優惠大放送，Feather & Bone 同時與外送購物平台 foodpanda 合作，提供一站式掃貨送貨服務，更定期推出限定折扣！由即日起至7月31日，pandamart新客戶的首張 Feather & Bone訂單， 買滿港幣$240並輸入優惠碼，即享全單減港幣$80優惠（不連平台費、運費及其他適 用費用並於折扣後計算）！無論住在港島、九龍、新界多區，都能翹埋雙手，精品美食快速妥當送到府上！訂購連結