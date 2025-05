Feather & Bone十週年推6大優惠：各國優質肉扒!行政總廚分享煮法

城中備受歡迎,結合餐廳、優質食材店和精肉店於一身的 Feather & Bone 於2025年 迎來開業十週年!為此Feather & Bone已準備一連串精彩活動與優惠,與大家同慶十歲生日!打頭陣有 「All You Can MEAT 靚扒多重賞」全新優惠,讓你以激筍價入手優惠靚扒!



由即日起 Feather & Bone 破天荒每星期連推6大激筍優惠,於門市零售櫃枱及網店推出大激賞!一星期六天,逢星期一、二、三、四、五、日,都有特惠靚肉輪流登場,選自澳洲牧場的天然牛隻,經過精心飼養和挑選,為大家帶來多款由當地直送的優質扒類,肉質鮮嫩多汁,即使在家都可以炮製出媲美高級餐廳水準的美食!

牛魔王必買澳洲草飼肉眼或牛柳;愛甘香的別錯過T骨牛扒和西冷;喜歡油花脂香,必試和牛肉眼;愛海鮮亦可選購新鮮挪威三文魚,各款低至半價,每日輪住搶!靚扒款式與折扣更會不時轉換,保證時刻充滿新鮮感與驚喜,捕捉心水靚扒就要密切留意Feather & Bone 門市和社交媒體專頁!

買得最抵靚肉如何烹調最美味?Feather & Bone 集團行政總廚James Oakley有好煮意!總廚按着每款肉類的味道與性質,為大家建議最佳食法!好像澳洲草飼肉眼牛扒,肉質軟嫩不失口感,簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦脆最美味!T骨牛扒以明火燒烤最好,肉香、脂香、骨香拼發,以迷迭香一抹,或伴沙律吃,減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感,烤焗配忌廉汁吃別具風味。想了解更多?親身到門市與大廚交流吧!

除了全港七間零售分店有售,客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購,只要於下午2點前訂購下單並 消費滿港幣$600或以上,即可享即日送貨及免運費優惠,慳得更多!

更多優惠詳情及網上訂購:https://featherandbone.com.hk/collections/weekly-offers

All You Can MEAT 靚扒多重賞(品牌提供)