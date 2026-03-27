5對星座一齊愈來愈窮　白羊雙子總受誘惑　雙魚天秤耳仔軟花超多

俗話說，在家靠父母，出門靠朋友，誰都希望能和自己的小夥伴兒一起飛黃騰達，但是有這麼幾對星座的朋友們，在一起的時候，總是一不小心就越來越窮，越來越窮……



今天就讓我們看一看，最窮星座好友組合都有誰吧～

5對星座在一起最不會省錢。（《青春時代2》劇照；01製圖）

揭秘5對星座在一起會花錢如流水，很難省錢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白羊｜牧羊&雙子

白羊和雙子是那種花錢如流水的個性。白羊虧在一拍腦門就花錢，雙子則是禁受不住各種好玩兒的、新鮮的、有趣的東西的誘惑。

兩個人在一起時畫風就是一個大型攀比現場：

這個好吃，那個好玩

這個看上去沒有多貴，買



嘻嘻哈哈走一圈下來，兜裏的錢包也癟一圈……

2. 金牛&山羊｜摩羯

都是那種貨比三家、追求高品質生活的人，他們不會亂花錢，但他們一旦花起錢來就了不得。尤其是這兩位對彼此的審美都有點欣賞的星座湊到一起，吃安利的速度超快的好嘛。不過他們才不願意承認自己吃土呢～

我們這叫提前享受好不好，一切都是有計劃的！



同場加映：最懂得知足常樂4大星座 金牛看似沉迷賺錢 實際錢多錢少都滿足（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 天秤&人馬｜射手

人馬的金錢觀，本身就不推崇節省至上，能夠享受生活才是最重要的，這一點上天秤與他們不謀而合，愛浪漫的他們為了自己理想的生活和氣氛，總是捨得花錢。

尤其是一個不會拒絕的人，遇上一個總有好點子的人



emmmm……錢花的不要太多哦簡直！

4. 巨蟹&獅子

獅子花錢本身就是個大問題，什麼都不能妥協的他們，就連買起東西來也都是要買最好的！（打腫臉充胖子是常事）尤其是買了東西一定要和別人炫耀，這不是就等着巨蟹入坑呢嗎！畢竟我們巨蟹寶寶們絕對是超吃安利的好嘛……

本想着有巨蟹在能讓獅子收斂一點，可能結果反而會把巨蟹也拉下水，花的更多啊



5. 雙魚&天秤

雙魚和天秤都是耳根子軟的小朋友，別人給安利也就罷了，互相之間非要分享各種各樣的「小物件」，也是醉醉的。

那些看着好有趣但是沒啥用的東西，擱別的星座互相商量一下可能就算了，這兩人千萬不能商量，一商量可能會買的更多的也說不定呢



總之，省錢是不可能省錢了，這輩子都不可能省錢……開玩笑的哈哈哈哈哈，雖然你們花的多，不過我可沒說你們掙的少哈～（給你們打call哈～）

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