Giorgio Armani逝世享年91歲　回顧對「美」的哲學：彩妝並非偽裝

意大利國寶級設計師Giorgio Armani昨晚（4日）宣布逝世、享年91歲。過往從不缺席自家品牌時裝秀的他，今年6月卻因健康問題，未能走上米蘭男裝周的舞台，引發外界關心。回顧Giorgio Armani傳奇的一生，他引領多個潮流，曾設計出不少件奧斯卡頒獎禮戰衣，亦為奧運國家隊設計服裝，對自己的家鄉作出無數貢獻。此外，他的「優雅」不僅於時尚，還延伸到美妝和生活，所說的每句格言，都令人銘記於心。



提及Giorgio Armani，相信都會想到飛行員外套。Armani先生在70年代，為品牌設計出首件皮革飛行員外套（Bomber Jacket），將男裝的寬肩線條和鬆散的褲腳，應用於女裝上，其後再不斷演繹出多種風格，至今依然流行這股熱潮。他亦以標誌性的女裝西裝外套，帶來嶄新視野。

意大利國寶級設計師Giorgio Armani昨晚（4日）宣布逝世、享年91歲。(Getty Images)

在眾多屆頒獎禮中，Giorgio Armani所設計的晚裝亦常見於鎂光燈下，如Diane Keaton在1978年憑電影《安妮霍爾》（Annie Hall）獲得奧斯卡影后，當時身穿的米色西裝外套，便是自出Giorgio Armani的設計。楊紫瓊亦在2023年奪下奧斯卡影后後，穿上Armani Privé高級訂製禮裙，出席慶功宴。而Demi Moore在首度獲奧斯卡影后提名後，也是選擇Armani Privé禮裙，作為出戰紅地氈的回憶。

奧斯卡2025｜穿Dior禮裙較幸運？造型盤點：楊紫瓊戴「首期」上身

楊紫瓊過去在頒獎禮中，都會選擇Armani Priveé禮裙。(IG@michelleyeoh_official)

Giorgio Armani為意大利時尚王國作出貢獻，自2012年起便持續為奧運盛事，設計出國家隊服裝，以色彩活力的元素，展現出意大利的文化與魅力。他亦在1980年代，為意大利警察和米蘭的士司機改造制服，讓整個城市營造出時尚之都的氛圍。

此外，Armani 先生擁有自己一套美學，曾說出多句關於「美」的人生哲學，引發人們深思。現在就回顧當中幾句吧！

真正的優雅不只是眾所矚目，而是令人永生難忘。 Giorgio Armani

Armani 先生擁有自己一套美學態度。(Getty Images)

完美肌膚對女性而言，像件恰到好處的漂亮衣服。 Giorgio Armani

Armani先生在70年代，為品牌設計出首件皮革飛行員外套（Bomber Jacket）。(Getty Images)

彩妝是強調原有的優點，並非偽裝。 Giorgio Armani

Armani先生曾說出多句關於「美」的人生哲學。(Getty Images)

個人風格是正確的平衡，讓自己瞭解自己是誰、甚麼對自己奏效，以及如何建立出獨有個性。 Giorgio Armani