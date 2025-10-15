Maria Grazia Chiuri回歸Fendi創意總監　多年來積極推動女性力量

那位懂得女性浪漫的人要回歸了！FENDI第三代傳人Silvia Venturini Fendi日前辭去創意總監後，品牌今日宣布，Maria Grazia Chiuri回歸接任創意總監，並在明年2月發表加盟FENDI後首個系列。母公司LVMH集團主席兼行政總裁Bernard Arnault讚揚她是偉大的創作人才，相信對方將會「革新Fendi創意天地，引領品牌攀上另一高峰。」



近年創意總監職位動蕩，執掌Dior女裝及高訂部門的Maria Grazia Chiuri，早年在發布2026早春系列後，突然宣布卸任，引起不少討論。以浪漫科幻美學深入民心，她是Dior自1947創立以來，首位擔任創意總監的女性，並在執掌期間，經常推動女性力量、與女性藝術家合作，為品牌帶來高盈收的業績。

Maria Grazia Chiuri回歸Fendi創意總監 (品牌提供)

Maria Grazia Chiuri出生於1964年的義大利羅馬。由於母親為裁縫師，她在耳濡目染下，對時尚感到有興趣，長大後在著名的IED歐洲設計學院（Istituto Europeo di design）修讀設計。她在畢業後入職Fendi，負責配件設計，其後轉至Valentino，與當時的創意總監Pierpaolo Piccioli共事，並成功推動配件革新，設計出大受歡迎的Rockstud，逐步晉升為共同創意總監。

執掌Dior女裝及高訂部門的Maria Grazia Chiuri，在發布2026早春系列後宣布卸任。(Getty Images)

她在2016年離開任職20年的公司，轉到Dior擔任女裝創意總監。在首個時裝秀中，她便引用尼日利亞著名女性作家Chimamanda Ngozi Adichie撰寫的書名，製作出吸睛的「We Should All Be Feminists」T恤，重新詮釋品牌價值。她亦與多位女性藝術家合作，展示墨西哥織布、印度刺繡和希蠟古典藝術等非凡女性工藝，宣揚女性的創造力和力量。

訊息其實很簡單，沒有一種單一的「女性類型」。 Maria Grazia Chiuri

在首個時裝秀中，Maria Grazia Chiuri便製作出吸睛的「We Should All Be Feminists」T恤。

同時Maria Grazia Chiuri也為Dior帶來全新的面貌，在2018年春夏系列創作出Book Tote手袋，每一季都換上不同的瑰麗圖案，而2023年更將巴黎地圖化為圖騰Plan de Paris，一直深受少女愛戴。在任期間，她為Dior帶來無數經濟效益，據LVMH公布的數據顯示，品牌銷售額在2017年至2023年內，由22億歐元攀升至95億歐元，可見出她付出換來的成功。

女性具備一種驚人的能力，能以創意去克服非常複雜的處境。 Maria Grazia Chiuri

在任期間，Maria Grazia Chiuri為Dior帶來無數經濟效益。(Getty Images)

在離開工作逾9年的公司後，不少人或對Maria Grazia Chiuri的去向感到好奇，原來她早在2020年於羅馬市中心，買下一座歷史悠久的劇院Teatro della Cometa，並進行復修和經營工作。這座劇院由Mimì Pecci Blunt伯爵夫人創辦，她同時為Maria Grazia Chiuri最後發表的早春系列靈感繆思。Maria Grazia Chiuri延續對方的美學，將在劇院推動多元節目演出，展現出「創造對話」及「給不同創作者舞台」的理念。

直至今年10月，她宣布回歸擔任FENDI創意總監。她感恩在初踏入社會工作時，得到世家初代發展的五姊妹親切指導，因此今次多年後回巢，她感到榮幸和愉悅，「我感謝Mr. Arnault委以重任，協助這間由女性創立的偉大公司譜寫歷史進程的新一章。」