告別中央肥胖Känna引入西班牙殿堂級INDIBA 專利技術直擊內外脂肪

相信不少女生都在為「減極唔瘦」的身形而煩惱。明明飲食已控制，運動亦有做，為何腰間的「Call機肉」和頑固「大肚腩」依然故我？關鍵可能在於大家忽略了隱藏的「內臟脂肪」！坊間不少修身儀器大多只針對皮下脂肪，但來自西班牙的殿堂級修身科技INDIBA，其獨特之處在於能同時針對皮下脂肪及深層的內臟脂肪，為修身帶來雙重擊脂新體驗。而擁有8年專業操作經驗的Känna，最近亦引入了本年度最新型號的INDIBA IA PLUS（第6.5代），為追求完美線條的香港女生提供一個安心、專業的新選擇。

拆解修身盲點：皮下脂肪 VS 內臟脂肪

要修身，先要知己知彼。我們常說的「肥」，主要分為兩種：

皮下脂肪（Subcutaneous Fat）︰即是我們能「捏」得到、位於皮膚之下的脂肪，例如「拜拜肉」、「Call機肉」。它主要影響外觀線條。

內臟脂肪（Visceral Fat）︰則隱藏在身體深處，圍繞着我們的器官（如肝臟、腸道）。過多的內臟脂肪不單形成「大肚腩」、「啤酒肚」，更是中央肥胖的核心，與健康息息相關。

傳統修身儀器往往集中處理皮下脂肪，對深層的內臟脂肪束手無策，這正是很多人陷入修身平台期的原因。

Känna採用最新型號的INDIBA IA PLUS（第6.5代）。

INDIBA專利 448kHz 頻率的「細胞平衡術」

INDIBA 之所以被譽為西班牙國寶級科技，全賴其獨家的Proionic®系統。它並非單純「加熱」或「冷凍」，而是使用一項專利的448kHz頻率，配合20kHz的調制，向身體傳遞特定的訊號。這個特定頻率能促進細胞離子的正常交換與流動，從「細胞層面」平衡身體的潛能，由內而外產生一種溫和的生物熱能（Bio-thermal effects）。這個過程有助促進身體循環及新陳代謝，感覺猶如在進行一場深層的SPA，過程完全無痛，只有舒適的溫熱感，非常適合怕痛的女生。

Känna的專業團隊會因應客戶的體質和需要制定專屬的修身方案。

「雙模式」出擊：CAP 模式 ＋ RES 模式

要同時應對兩種不同層次的脂肪，INDIBA設有兩種獨特的操作模式：

CAP模式（電容模式）︰主要針對皮膚表層及皮下組織。此模式有助於改善淺層脂肪及循環，同時對肌膚的緊緻度與質感提升有良好效果。

RES模式（電阻模式）︰此模式則能穿透至更深層、更厚、更纖維化的組織（如肌腱、韌帶），因此能更有效地針對深層的頑固脂肪，甚至包括被認為是修身「禁區」的內臟脂肪。

Känna的專業團隊會因應客戶的體質和需要，靈活運用這兩種模式，達至「外層收緊、內層針對」的雙重效果。

CAP模式及RES模式雙效針對不同層次的脂肪，達到內外夾擊雙重效果。

INDIBA超過500用家實證，效果毋庸置疑。

獲世界級認可！Dior、頂尖運動員信心之選

INDIBA的專業地位毋庸置疑。它榮獲全球多個國家的醫療機構認可，包括美國 FDA、歐盟 CE、韓國 KFDA及日本厚生勞動省等，安全性與規範性均達國際標準。其殿堂級地位更獲時尚界肯定，Dior Beauty亦曾與INDIBA合作推出限量版儀器，足見其在高端美容界的份量。此外，它更是許多全球頂尖運動員的「秘密武器」！包括 Leo Messi（美斯）、Neymar Junior（尼馬）及 Rafael Nadal（拿度）等世界級選手，都會使用INDIBA來協助肌肉恢復及狀態管理，這也從側面印證了其技術的專業性與安全性。

INDIBA榮獲全球多個國家的醫療機構認可，包括美國 FDA、歐盟 CE、韓國 KFDA及日本厚生勞動省等，安全性與規範性均達國際標準。

INDIBA擁有六大優勢，是信心的保證。

Känna 8年專業經驗 引入最新機款 收費透明

儀器再好，也需要專業的操作。Känna 在云云眾多的美容中心突圍而出，全憑其對細節和專業的堅持：

✔️ 500+媽媽真實口碑見證︰Känna累積了大量用家實證，尤其在產後修身範疇，深受媽媽們信賴，效果有口皆碑。

✔️ 設有專業AI體脂分析︰在療程前，Känna會先為客戶進行專業AI體脂分析，數據化地了解皮下脂肪與內臟脂肪的比例，再制定個人化方案，絕不盲目推銷。

✔️ 8年專業操作經驗︰團隊擁有資深經驗，對INDIBA的雙模式操作瞭如指掌，能精準掌控能量與深度，確保療程舒適且到位。

✔️ 最新IA PLUS第6.5代機款︰Känna堅持使用本年度最新型號，確保客戶能享受到最穩定、高效的儀器技術。

✔️ 原廠指引做足30分鐘︰坊間或有縮短時間的療程，但Känna堅守原廠指引，每個部位均做足30分鐘，確保能量傳遞充分。

✔️ 承諾用足「雙模式」︰絕不「偷工減料」，必定根據客戶需要，同時使用CAP及RES雙模式，同步處理內外脂肪與收緊需求。

✔️ 部位收費清晰︰拒絕花巧的部位計法，收費清晰透明，性價比高，讓客戶消費得更安心。

療程前會先進行專業AI體脂分析，再制定個人化方案，務求達到最貼身、貼心的修身體驗。

如果你也正面對修身平台期，或想尋找一種舒適、安全而又能針對深層脂肪的修身方案，Känna的INDIBA科技也許就是你正在尋找的答案，現正進行買一送一優惠，立即查詢。

Känna

地址︰銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期23樓2301A-2

查詢買一送一優惠：wa.link/kanna-hk01

網址：www.kanna.com.hk/indiba

