Netflix 12月聖誕精選片單推薦：金高銀新作、Emily in Paris回歸

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】聖誕節慶氣氛漸濃，如果想低調過節，不想到室外人逼人的話，居家好好放鬆，享受好戲好劇亦是個不錯的選擇。無論你是驚悚狂迷、紀錄片愛好者、綜藝喜劇或韓劇粉絲，以下的Netflix 片單都能讓你歡渡12月時光。



Netflix 12月影集推薦 2025：1.《認罪之罪》（The Price of Confession）

這套劇情懸疑片據悉原定由宋慧喬和韓韶禧主演，最後採用強大的演員陣容：曾參演《格殺福順》的全道嬿、《妳和其餘的一切》、《破墓》中的金高銀、《魷魚遊戲》的朴海秀和《惡鬼》陳善圭等人領銜主演。

劇情圍繞著由全道嬿出演的「允秀」捲入神秘殺人案件而展開，因丈夫神祕死亡後她成為主要嫌疑人，被羈押期間更碰上出演「牟恩」的金高銀，牟恩更拋出誘人條件，可以頂替允秀成為兇手，前提是允秀必須替牟恩殺人，到底這場交易最後會走向什麼結局？

Netflix 12月影集推薦 2025：2. 《如果我不曾見過太陽：二部曲》(Had I Not Seen the Sun)

由《想見你》團隊，聯合曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等多位勢力派演員打造的最新力作，劇集亦終於迎來刺激的下部分了！上部分只揭露了男女主角「壬曜」和「曉彤」於高中被壓迫、羞辱的過程，卻並沒有交代壬曜成為暴雨殺人魔的爆發點，下部分步入核心正式交代。

Netflix 12月影集推薦 2025｜《如果我不曾見過太陽：二部曲》(Had I Not Seen the Sun)將在12月11日上架（《如果我不曾見過太陽：二部曲》劇照）

Netflix 12月影集推薦 2025：3. 《人來瘋：奇寶過招》（Man Vs Baby）

豆豆先生（Rowan Atkinson）再度回歸！導演 David Kerr再度與編劇William Davies 攜手，今次繼續延伸「Man Vs」系列的主題，以聖誕節前夕為背景，結合英式幽默、家庭情境與節日氛圍，圍繞主角與看顧小嬰兒的臨時任務，大爆新手父母的笑彈。

Netflix 12月影集推薦 2025｜《黑白大廚：料理階級大戰：第2季》(Culinary Class Wars 2)將在12月11日上架（《人來瘋：奇寶過招》劇照）

Netflix 12月影集推薦 2025：4. 《黑白大廚：料理階級大戰：第2季》(Culinary Class Wars 2)

去年登場已收獲不少國家第一位的《黑白大廚》 ，今年再度回歸，今季的白湯匙大廚名單包括擁有米其林二星主廚李駿、首爾名廚孫鍾元、韓國最具代表性的寺廟料理名匠善財法師、47年資歷的法式料理大師朴孝男等人。 除了有備受關注的「黑白湯匙」白湯匙代表的星級主廚們將與民間高手一決高下，「盲選評比」以及全新規則，亦會讓整個料理決鬥更為精彩！

Netflix 12月影集推薦 2025｜《黑白大廚：料理階級大戰：第2季》(Culinary Class Wars 2)將在12月16日上架（《黑白大廚：料理階級大戰：第2季》劇照）

Netflix 12月影集推薦 2025：5. 《艾蜜莉在巴黎：第5季》（Emily in Paris: Season 5）

備受關注的Emily in Paris，終於迎來第五季！今季除了是Emily 移居羅馬後，她將繼續穿梭於羅馬和巴黎，更是她意識到與Gabriel的不相容後，面對分手與自我生活的新章節，到底今次是個全新開始或是混亂的開端？

Netflix 12月影集推薦 2025：6. 《10DANCE》

改編自井上佐藤於講談社《Young Magazine》連載的同名BL漫畫，《10DANCE》開拍的消息一釋出即引來大量關注度，更由日本國民男友竹內涼真以及以BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅海內外的町田啟太兩大男星領銜主演，劇情講述兩位頂尖舞者共同挑戰需要參與10項舞科，相互教導對方自己擅長的舞蹈，過程因舞生情，當中大秀舞技與身材，絕對不容錯過！

Netflix 12月影集推薦 2025：7. 《巨洪》(The Great Flood)

由《全知讀者視角》金秉祐導演打造的壓軸災難鉅作，當中災難片與科幻題材融合，有別於極限求生的災難劇情，金導演的鏡頭敘事風格更擅長挖掘人性，以巨洪吞噬城市的末日清晨為背景，加上首次挑戰母親角色的新生代演員金多美、《魷魚遊戲》的朴海秀領銜主演，相信絕對引人期待！

Netflix 12月影集推薦 2025｜《巨洪》(The Great Flood) 將在12月19日上架（《巨洪》劇照）

Netflix 12月影集推薦 2025：8. 《怪奇物語：第5季第2輯》（Stranger Things 5: Volume 2）

《怪奇物語》 粉絲不能錯過！第五季正式進入核心部分，第二輯將上架第5到7集，Vecna想掌控霍金斯小鎮與將孩童打造魔神寄宿工具的陰謀大計已曝光，第二輯劇情除了正面與Vecna對戰，更會圍繞Holly與Max在Vecna 的回憶世界相碰、Eleven潛入軍方基地時發現自己的「姐姐」Eight以及William終於下定決心而覺醒自己的超能力，讓劇情變得更高潮迭起！

