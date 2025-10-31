聖誕倒數月曆開箱2025｜編輯精選8大:Dior值得收藏、Diptyque夢幻

【聖誕倒數月曆開箱】10月可說是聖誕節前的預熱期，許多品牌已率先推出節日限定系列和聖誕倒數月曆，都是換上了充滿節慶氛圍的包裝，讓人想通通入手。其中最讓女生們無法抗拒的定必是「聖誕倒數月曆」，可以每天打開一格收獲不同的驚喜，是專屬迎接節日的儀式感。

這次「01女生」3位編輯率先為開箱了不同品牌的聖誕倒數月曆，分別是Clé de Peau Beauté、Moni HK Jewellery、Diptyque等，由美妝、珠寶到香氛產品，每一款都讓人感到幸福。



編輯 許秀麗：最夢幻璀璨的聖誕開箱

編輯 許秀麗

聖誕倒數月曆開箱1. Clé de Peau Beauté 星璨夢航限量聖誕倒數日曆 HK$3,210

Clé de Peau Beauté以全新星璨夢航的奇幻旅程為靈感，推出星璨夢航限量聖誕倒數日曆，透過極具故事性的華麗包裝設計，成為送禮或是寵愛自己的最佳選擇。凝聚品牌5款皇牌正裝產品與6款旅行裝的護膚產品，於細節中體驗無與倫比的奢華。

當中蘊含3款星璨夢航限量系列節日限定產品，分別是柔亮唇膏 #527 Ruby’s Spark、亮膚光映粉 #110 Radiant Peafowl和四色眼影組合 #504 Pastel Tea Safari，都換上了優雅精緻插畫的限定包裝，讓人愛不釋手！

聖誕倒數月曆開箱2. MONI 「Glitter Party」聖誕倒數月曆禮盒 HK$2,999

今年最特別的開箱，定必是珠寶聖誕倒數月曆！香港本地輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery，特別推出2025 限量版「Glitter Party」聖誕倒數月曆禮盒，以聖誕派對為靈感的創作，結合品牌標誌性的浪漫設計與節日元素，內含共7款精選珠寶及限定禮品，是寵愛自己或閨蜜的最佳選擇。

倒數月曆中包括了3款聖誕新款首飾，分別是獨特雙色設計的Amour Dancing Stone 頸鏈、充滿童趣的Teddy Dancing Stone 頸鏈和Ribbonet 耳環，款款都華麗又浪漫。此外，還有2款隨機驚喜首飾和2個不同設計的首飾盒，為節日增添驚喜。

聖誕倒數月曆開箱3. Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 HK$3,850

愛猫人士最無法抗拒的定必是Diptyque的限量版聖誕倒數日曆。靈感來自童話世界，本系列的聖誕倒數日曆猶如一本魔法之書，封面上金光閃耀，字母熠熠生輝，令人目不轉睛。當它被輕輕打開，書頁之間是一座巴黎風格書店的縮影,隱藏在書頁之間的，內含25份充滿驚喜的禮物，為整個十二月注入暖心驚喜，甚至節慶過後仍餘韻猶存。

編輯 朱加曦：星光璨爛歡樂派對禮物

編輯 朱加曦

聖誕倒數月曆開箱4. Dior Le 30 Montaigne聖誕倒數月曆 HK$5,600

沿用往年的梯形立體包裝，今年繼續以Dior於巴黎蒙田大道30號總店的大門為設計基礎，配搭CD標誌金屬扣，締造奢華高級感覺。倒數月曆亦採用夢幻馬戲團為靈感，綴以不同馬戲團動態造型，更顯歡樂感覺。不僅包裝，裡面禮物豐富華麗，包括經典Miss Dior迷你香水、唇膏和節日限定版香氛蠟燭，特別新增紙製吊飾，收藏度高。

Dior Le 30 Montaigne聖誕倒數月曆 (01女生)

聖誕倒數月曆開箱5. Jo Malone London 聖誕倒數日曆 HK$4,215

乘著歡樂的節日氣氛，Jo Malone London倒數月曆換上Fun & Games為題的鏢靶圖案包裝。從英倫派對遊戲為靈感，透過不同日子的禮物盒，呈獻不同療癒香氣和護理產品，包括迷你香水、古龍、身體乳液、香氛蠟燭和經典節日獨家古龍水等，讓大家噴上香氣，整天維持美好舒暢的心情。

Jo Malone London 聖誕倒數日曆 (01女生)

編輯 李樂瑤：豐富多樣的聖誕驚喜

編輯 李樂瑤：

聖誕倒數月曆開箱6. LANE CRAWFORD Not An Advent Calendar 2025 HK$3,580

數到最引起話題度的倒數月曆，必定有一出架就被瘋搶的LANE CRAWFORD的 Not An Advent Calendar。今次的焦點不單只有Baz & Friends，他們更帶同Mini Monster Crew 一同跳入禮盒，為整個禮盒注滿活力與愛，紅調配上聖誕元素，以甜蜜點亮大家的節日心情！

LANE CRAWFORD Not An Advent Calendar 2025（李樂瑤 攝）

當中的內容物相當豐富，內有18款不同的貨裝驚喜，由護膚品、護髮、香水以及彩妝好物都有，包括AP Beauty、Estée Lauder、La Mer、Sulwhasoo等多個貴婦品牌，總價值高達HK$20,000。

聖誕倒數月曆開箱7. Charlotte Tilbury CHARLOTTE'S BEAUTY TREASURE CHEST 12 DOOR BEAUTY ADVENT CALENDAR HK$1,900

每年都以精美包裝收服大家眼球的Charlotte Tilbury，今年以華麗的美妝寶箱盒登場，整個外盒充滿神秘學符號，每個抽屜上都有立體的月亮與星星裝飾，將亮金色映襯得更為吸引。

Charlotte Tilbury CHARLOTTE'S BEAUTY TREASURE CHEST 12 DOOR BEAUTY ADVENT CALENDAR（李樂瑤 攝）

整個聖誕寶箱一共有12個抽屜，內含5款貨裝產品與7件旅行裝單品，包括唇線筆、潤唇膏、睫毛膏、眉筆與皇牌光影筆等多款皇牌產品，總價值為HK$2,790，拆開所有聖誕驚喜後，更能把其作為實用的收藏盒使用。

聖誕倒數月曆開箱8. Sisley Paris Advent Calendar Luke Edward Hall 節日限定聖誕倒數月曆（限量換購）

今個聖誕，Sisley 與英國藝術家兼設計師 Luke Edward Hall 攜手合作，以歌劇院為靈感，打造出一系列節日限定禮盒。聖誕倒數月曆幻化成華麗舞台，多個插畫角色一同讚頌節日佳節，充滿藝術氛圍。

Sisley Paris Advent Calendar Luke Edward Hall 節日限定聖誕倒數月曆（李樂瑤 攝）

當中滿載 Sisley 25款產品，包括護膚、彩妝、香氛及護髮產品，而拆開所有禮物後，每個小抽屜更能巧妙翻轉，隱藏當中的數字，讓節日氣氛不單只出現一個月，讓每次打開禮盒的無盡期待與喜悅延續。