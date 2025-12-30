除夕倒數2026｜10大倒數好去處：迪士尼煙花/西九音樂會/倒數派對

【除夕倒數2026/跨年倒數】2025年即將步入尾聲，無論今年有否完成自己年頭所訂立的目標，歲末亦不忘要好好慶祝。不論你想與親朋好友或另一半，狂歡派對、私人聚會或單純應節，不妨參考以下的跨年倒數好去處！



跨年倒數好去處2026｜中環跨年倒數

提到跨年倒數，相信大家都會聯想起尖東海傍觀看煙花倒數，今年的跨年倒數將以全新形式呈現，以上演長約三分鐘光影燈光表演，結合歌手包括國際組合Air Supply、本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱，同場更有警察銀樂隊以及兒童合唱團參與，為大家帶來全新的跨年倒數。

跨年倒數好去處2026｜中環跨年倒數

日期：2025年12月31日 晚上11時30分至午夜12時10分

地點：香港島中環遮打道行人專用區



跨年倒數好去處2026｜ 西九跨年倒數

今年西九文化區首次舉辦除夕跨年倒數音樂會，邀請歌手陳健安、糖妹Kandy、樂隊The Hertz、Nowhere Boys、DJ P-Chef及香港共融藝術音樂協會與大家一同迎接新一年，絕對是樂迷們必到的選擇！

跨年倒數好去處2026｜ 西九跨年倒數 （IG＠westk.hk）

跨年倒數好去處2026｜ 西九跨年倒數

日期：2025年12月31日 晚上10時至凌晨約12時30分

地點： 西九文化區



跨年倒數好去處2026｜香港迪士尼樂園度假區

想感受奇妙與興奮的倒數體驗，米奇、米妮、唐老鴨、黛絲與布魯托將加入迪士尼周年限定的夜間匯演，「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」結合閃亮的煙火、全新的光影與無人機演出，讓大家提早迎接新一年。

除了煙花匯演外，另外一眾迪士尼朋友亦會在明日世界及探險世界中展開倒數派對，讓大家與唱片騎師可以盡情玩足全晚！

跨年倒數好去處2026｜香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼官網）

跨年倒數好去處2026｜ 香港迪士尼樂園度假區

「 迪士尼星夢光影之旅：星空派對 」

日期：2025年12月29日 晚上11時50分



香港迪士尼樂園跨年倒數派對

日期：2025年12月31日 約晚上9時開始

地點：香港迪士尼樂園美國小鎮大街



跨年倒數好去處2026｜ Swim Club 「New Year’s Eve Hollywood Sock Hop」 派對

鍾情打卡的話，主打復古懷舊裝潢，坐擁維多利亞港天際線的全景的Swim Club應該能夠收獲你的歡心。除夕之夜，由梁志天設計集團旗下的Steve Leung Hospitality (SLH) 操刀的Swim Club，充滿格紋、條紋與幾何元素空間化身成一個復古盛會，加上霓虹燈、滑輪女郎與駐場DJ讓大家盡情投入於這場城市夜幕派對當中。

跨年倒數好去處2026｜Swim Club 「New Year’s Eve Hollywood Sock Hop」 派對

日期：2025年12月31日

價錢：早鳥優惠 HK$888/一位用；普通票 HK$1,288/一位用

地點：香港尖沙咀金普頓酒店頂層



跨年倒數好去處2026｜LA VACHE! 的士高舞會

自問是愛吃之人的話，最好的倒數活動必定是與親朋好友一起大吃大喝，假如你是非牛不可，巴黎法式扒房LA VACHE!會相信是你的不二之選。除夕之夜，餐廳變身為的士高，大家可以在狂熱音樂相伴下，恣意品嚐招牌美國USDA Prime頂級肉眼牛扒、無限量供應的金黃脆薯條，以及源源不絕的氣泡酒、精選葡萄酒及 Mimosa 特調！

跨年倒數好去處2026｜LA VACHE! 的士高舞會 （品牌提供）

跨年倒數好去處2026｜LA VACHE! 的士高舞會

日期：2025年12月31日 晚上9時開始

價錢：早鳥優惠 HK$888/一位用

地點：中環蘇豪卑利街48號



跨年倒數好去處2026｜The Dispensary 除夕派對

喜愛創意雞尾酒的話，主打中西民間醫藥療法作靈感的The Dispensary，除夕之夜將上演一場動感 DJ與驚喜倒數表演，讓大家在酒精與狂歡中，為新一年揭開序幕。

跨年倒數好去處2026｜The Dispensary 除夕派對 (FB@The Chinese Library)

跨年倒數好去處2026｜The Dispensary 除夕派對

日期：2025年12月31日 晚上9時開始

價錢：HK$588/一位用 現場購票HK$800/一位用

地點：香港中環荷李活道 10 號 大館 警察總部 01 座



跨年倒數好去處2026｜aqua 除夕派對

雖然今年沒有維港煙花，私隱度高、能夠遠眺維港兩岸景色的aqua仍是個熱門的倒數好去處。大家可以在絕美維港夜景相伴下，感受高漲的現場 DJ 節奏與精彩表演，以及暢飲享受Veuve Clicquot 香檳及節慶雞尾酒。

跨年倒數好去處2026｜aqua 除夕派對（品牌提供）

跨年倒數好去處2026｜aqua 除夕派對

日期：2025年12月31日 晚上9時開始

價錢：HK$1,288/一位用 現場購票HK$1,500/一位用

地點：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓



跨年倒數好去處2026｜Avoca 除夕倒數派對

如果舒適環境是聚會其中一大考量，前往坐擁超高樓底、包覽維港美景的Avoca亦是個不錯的選擇。想在維港美景相伴下，大家可以一邊享受Canton Pop DJ 打碟，一邊享受無限暢飲雞尾酒、氣泡酒、烈酒、啤酒，以及搭配招牌派對小食，盡情享受私隱度與暢飲。

跨年倒數好去處2026｜Avoca 除夕倒數派對

日期：2025年12月31日 晚上10時至凌晨1時

價錢： 網上預售標準票 HK$880/一位用 現場購票HK$980/一位用

地點：尖沙咀赫德道 8A 號11A-D Avoca Bar（38樓）及 Roof Garden（40樓）



跨年倒數好去處2026｜ Black Sheep x Dreams & Dreams 倒數派對

如果想一次過體驗美食與勁歌熱舞，今個除夕Black Sheep 聯同 Dreams & Dreams打造了一個獨特的山頂倒數派對。派對先由豐盛晚宴開啟，甜品時間則由Messina同Butter接力營造氣氛，其後則由 Hugo Belloy親自策劃的勁歌熱舞表演登場，讓大家可以感受一個完滿高空舞池的跨年體驗！

跨年倒數好去處2026｜ Black Sheep x Dreams & Dreams 倒數派對

日期：2025年12月31日

時間：百萬夜景晚宴由晚上8時30分起 倒數派對由晚上10時30分開始

價錢：HK$888（包括無限任添飲品及甜品、倒數派對門票）；HK$1,688(包括晚宴、無限任添飲品及甜品、倒數派對門票)

地點：La Vache! 山頂店—山頂凌霄閣1樓2號舖

