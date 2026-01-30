2026馬年送禮推薦｜家中拜年／見家長：賀年禮盒、限定香氛、公仔

【馬年拜年送禮推薦｜新年溫馨禮物】即將迎來喜慶熱鬧的農曆新年，其中到訪長輩親友、見家長或去到同輩間家裡拜年時，除了送上真摯祝福外，同時也會送上新年禮物。來年是馬年，首選絕對是生肖主題或是具有吉祥寓意的禮物，亦可精緻的節慶食品禮盒入手，同時具美觀和實用性的禮物也是不錯的選擇！這次「01女生」為大家精選了多款精緻的新年禮物，款款都是得體又有著添好運的寓意。



馬年拜年送禮推薦｜1. Hermès Lou beanie HK$5,200

Hermès Lou beanie針織帽，是兼具奢華質感與節慶暖意的馬年禮物首選。來自品牌經典的Lou系列，設計簡約，可為每日造型增添精緻。針織帽採用高比例的羊絨和馬海毛混紡編織而成﹐觸感極為柔軟親膚，為寒冬帶來溫暖的呵護，是充滿暖意的禮物。

馬年拜年送禮推薦｜1. Hermès Lou beanie HK$5,200（圖片來源：Hermès官網）

馬年拜年送禮推薦｜2. Jellycat Festival Horse €55 （約HK$501.8）

如果你想為馬年挑選一份既有節慶氣氛又不失童趣的禮物，Jellycat的Festival Horse是不錯的選擇。小馬公仔的設計充滿了新年氣息，身披喜慶的紅色絨毛，一眼望去就滿是熱鬧與祝福的氛圍，而且造型圓潤可愛。無論是送給小朋友，還是贈送給朋友表達美好的馬年祝福，都能傳遞出滿滿心意。

馬年拜年送禮推薦｜2. Jellycat Festival Horse €55 （約HK$501.8）（圖片來源：Jellycat官網）

馬年拜年送禮推薦｜3. POP MART THE MONSTERS 前方高能系列-搪膠毛絨掛件盲盒 HK$120

POP MART 可愛又有點搞怪的Labubu，一直是人氣大熱的公仔﹐當中的THE MONSTERS 前方高能系列盲盒，很適合作為禮物送給年輕朋友或小朋友。這系列公仔計獨特，並配有掛環，可輕鬆裝飾在背包或鑰匙上。公仔有著愛、快樂、忠誠等寓意，加上拆盒時的驚喜感本身就像一份祝福，是充滿正能量的禮物。

馬年拜年送禮推薦｜3. POP MART THE MONSTERS 前方高能系列-搪膠毛絨掛件盲盒 HK$120（圖片來源：POP MART官網）

馬年拜年送禮推薦｜4. GODIVA 新年巧克力禮盒18顆裝 HK$529

GODIVA傾心呈獻2026新年限定系列，以駿馬馳騁為主題，匠心打造5款全新巧克力口味與7款新年限定禮盒。禮盒設計皆蘊含品牌與「馬」之間跨越百年的情緣與工藝美學，鎏彩紅金禮盒以細膩筆觸描繪馬年奔躍姿態，寓意躍向新希望，配以優雅動人的花卉線條，寄語新一年如花綻放，美好盛開，迎向更好的新一年。

馬年拜年送禮推薦｜4. GODIVA 新年巧克力禮盒18顆裝 HK$529（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜5. LUCULLUS 龍島 福馬臨門朱古力及曲奇禮盒 HK$288

LUCULLUS 龍島今年以「駿馬」為核心靈感，結合現代設計與高貴氣韻，致敬即將到來的馬年蓬勃生氣與尊貴風範。其中福馬臨門朱古力及曲奇禮盒以過年必備的全盒作靈感，粉紅併配酒紅色作主色調，寄願來年桃花滿滿好人緣！禮盒內包含多款朱古力如：士多啤梨乳酪爆炸糖朱古力、菠蘿乳酪爆炸糖朱古力、金幣朱古力、香脆伯爵茶杏仁脆片、牛奶朱古力開心果和避風塘杏仁等，包羅萬有的禮盒亦寄予常滿的祝福，無論送禮或是自家當作全盒招呼親朋都非常適合。

馬年拜年送禮推薦｜5. LUCULLUS 龍島 福馬臨門朱古力及曲奇禮盒 HK$288（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜6. 半島精品店 奢享賀年禮盒 HK$1,988

每逢新春佳節，「全盒」是家中不可或缺的，寓意著滿滿的祝福與喜悅。半島精品店推出的奢享賀年禮盒以紅色六角柱狀禮盒盛載著令人目不瑕給的節慶美點，巧妙結合傳統與時尚風味，禮盒臻藏紫紅米椰汁年糕、開心果脆糖、開心果鳥結糖、XO 辣椒醬曲奇、焦糖合桃曲奇、杏仁曲奇、蘋果酥、桂圓合桃糕及 XO 辣椒醬，並配以柑普茶葉與利是封。不論是饋贈親朋好友還是家中招呼親朋，盡顯氣派心意。

馬年拜年送禮推薦｜6. 半島精品店 奢享賀年禮盒 HK$1,988（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜7. Kapok - Aery Living 摩洛哥玫瑰 香薰 HK$450

想為親朋好友家中增添喜慶氛圍，不妨送上溫暖或精緻的家居小物。Kapok精選了一系列紅色單品，其中這款由人手編織的皮革拉菲草蠟燭，融合了匠心獨具的優雅和摩洛哥的傳統工藝，帶來一場穿越摩洛哥的嗅覺之旅，同時為家居增添一份獨特的摩洛哥風格。

馬年拜年送禮推薦｜7. Kapok - Aery Living 摩洛哥玫瑰 香薰 HK$450（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜8. ANTEPRIMA MINI BOXXIE WIREBAG HK$2,995

迎接充滿活力的農曆新年，ANTEPRIMA MINI BOXXIE WIREBAG 最適合新年到處拜年使用，或是作為禮物送上家中長輩。手袋迷你有著輕巧的保齡球袋造型，加上寬敞容量，能輕鬆放入各種日常所需品，可以把利是裝得盤滿缽滿，更能為造型點綴一抹歡騰靈動的光采。

馬年拜年送禮推薦｜8. ANTEPRIMA MINI BOXXIE WIREBAG HK$2,995（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜9. Penhaligon's 獸首系列香氛收藏禮盒 HK$410

Penhaligon's最具故事性的香氛主⻆們，於獸首系列香氛收藏禮盒中聚首，蘊藏品牌獸首系列10款香氛的體驗裝，披上新年限定包裝，致敬奔騰的馬年。

馬年拜年送禮推薦｜9. Penhaligon's 獸首系列香氛收藏禮盒 HK$410（品牌提供）

馬年拜年送禮推薦｜10. BYREDO 「駿影歸途」新年系列 Rose of No Man’s Land 100ml HK$2660

Byredo 經典香氛Rose of No Man’s Land，是溫暖又有層次感的中性的玫瑰香調，以土耳其玫瑰為主調，結合粉紅胡椒的辛香與覆盆子花、琥珀的甜美、木質香，香氣不甜膩，能營造高雅又舒適的氛圍。品牌特別為馬年換上限量版包裝設計，靈感源自達拉木馬的手繪圖騰，鲜明的赤紅與柔和的青綠交織，將斯堪地那維亞工藝美學與農曆新年的節慶氛圍完美融合，很適合作為新年禮物。