情人節禮物2026｜40+ 甜蜜實用推薦：送男友女友適合、香水/首飾

【情人節禮物2026】即將迎來最讓人心動的節日-情人節，大家想好要如何與伴侶慶祝了嗎？除了共度甜蜜的晚餐、看電影、參與有趣的工作坊體驗外，為另一半準備一個浪漫的情人節驚喜，可使當日變得格外甜蜜和感情升溫。這次「01女生」為大家集合了多款浪漫又精緻的禮物，無論預算是多少，都能從中選出合適、實用又甜蜜的情人節禮物！



情人節禮物2026｜1. Jellycat 毛絨公仔（價格視乎款式）

Jellycat以可愛的毛絨公仔於全球爆紅，由小朋友到大人都喜歡，作為情人節禮物絕對是不出錯的選擇！今年品牌特別為情人節推出一系公仔，像是Amuseables Arlette Heart Macaron、Amuseables Colette Heart Macaron、Cream Bunny with Rose、Koala with Message等，每一款都讓人心動。

情人節禮物2026｜2. Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整盒6個

Labubu也是近年另一個火遍全球的公仔，尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後，更是成為女生們爭相入手的公仔！其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒，是最受歡迎系列之一，而且這款還有掛扣，可以掛在手袋或是鑰匙上，更受女生歡迎！

情人節禮物2026｜3. Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,300

Swarovski的Infinity 項鏈，是以兩枚分別象徵「愛」及「無盡」的裝飾相互交織而成，設計本身就已是浪漫至極。項鏈當中代表著「愛」的墜飾以白色Swarovski水晶心呈現，而「無盡」的符號裝飾則鍍上了玫瑰金色，可代表著您長相廝守的承諾，亦是送給特別的她最佳禮物。

情人節禮物2026｜4. 小沙比利（Petit Chablis）Domaine des Malandes HK$220

情人節浪漫晚餐又怎能沒有酒，法國名釀沙比利的入門級美酒小沙比利（Petit Chablis）為絕佳的餐前酒，風格清爽亮麗，平易近人。其中小沙比利的Malandes 散發青蘋果和香梨等白果的鮮明香氣，口感純淨清新，展現出活潑的酸度和令人愉悅的礦物感，為餐飲帶來昇華的體驗。

情人節禮物2026｜5. CHANEL BEAUTY THE LIQUID SOAP 400ml HK$750；THE MOISTURIZING LOTION 400ml HK$790；THE BODY OIL 香氛護膚油 150ml HK$1,120

CHANCE系列香水的香氣以獨特新形式示人﹐讓人更陶醉於情人節浪漫氛圍當中。系列三款香水——CHANCE EAU SPLENDIDE、CHANCE EAU TENDRE和CHANCE EAU FRAÎCHE，幻化成三種獨特香氣體驗——LIQUID SOAP、MOISTURIZING LOTION和香氛護膚油，香水的芳香延續於身體每個護理步驟中。

情人節禮物2026｜6. Cartier Juste un Clou 玫瑰金小型款手鐲 HK$59,000

Cartier精心呈獻一系列全新及經典的雋永臻品，為愛獻禮、為情見證。其中Juste un Clou 玫瑰金小型款手鐲，採用反向鑲嵌工藝鑲嵌紅寶石，璀璨光芒由內而外閃耀。這一精緻細節展現了品牌卓越工藝與創新精神，為這一標誌性設計帶來了全新的表達方式。無論單獨佩戴還是與其他作品疊戴，這款手鐲都體現了卡地亞獨有的現代優雅。

情人節禮物2026｜7. Chaumet Liens Évidence 戒指 HK$15,900

Chaumet Liens Évidence系列有著「連結」的寓意，如同戀人間的甜蜜的羈絆。LIENS EVIDENCE 戒指採用幾何設計並糅合細膩的元素。戒指有著如橋梁般的連結元素，代表將兩人緊緊相繫的紅線。無論是交叉、繫結、蝴蝶結，或是緞帶形式，其情感共鳴始終如一。設計簡約但引人注目，結合拋光18K玫瑰金與全鋪鑲鑽石的18K白金連結裝飾，可當作日常珠寶佩戴。

情人節禮物2026｜8. Vhernier ABBRACCIO手鐲

Vhernier的ABBRACCIO系列以柔和而富有雕塑感的設計，呼應其名稱所象徵的「擁抱」意念，ABBRACCIO手鐲充滿動感的流線結構相互交疊，宛如一個溫柔的擁抱，讓女生們在純粹與簡約之中，流露出優雅且自信的風範。

情人節禮物2026｜9. Dior 誘惑煥彩潤唇膏 HK$350

Dior的誘惑煥彩潤唇膏是配方能持續48小時為雙唇保濕，並能因應唇部的酸鹼值產生反應，煥發個人化唇色，瞬間提升櫻唇光澤。而且目前共推出了10款色調，由清新的粉紅色至明亮的珊瑚色及亮澤裸色，讓不同膚色或妝容偏好的女生都能挑選到喜歡的色調。

情人節禮物2026｜10. REVLON Super Lustrous Glass Shine Balm 麗采柔亮潤澤唇膏 HK$75

REVLON 的麗采柔亮潤澤唇膏以全白玻璃感時尚包裝示人，共6款不挑膚色的柔亮奶油唇膏，從「微醺玫瑰」到「豔麗紅色」，可打造出水潤的玻璃唇妝效。唇膏質地奶油般柔滑，一抹即融，唇紋直接隱形，讓日常妝容瞬間升級。

情人節禮物2026｜11. YSL BEAUTY 2026 情人節限定系列 Couture Mini Clutch 高訂皮革四色眼影盒 #126 Sparkling Lust HK$710

YSL Beauty 推出了全新2026情人節系列——「粉星辰」限定﹐以閃耀之心（Sparkling Heart）為此系列的核心象徵，每款產品都灑上流金粉紅光芒。其中Couture Mini Clutch 高訂皮革四色眼影盒z，以銀色至玫瑰金的漸層配色形式登場，內含兩款閃粉色調（金色與紫色），為雙眸帶來大膽、耀眼的光芒；另外兩款眼影色為啞光粉紫色，打造最獨特的粉紫煙燻，可從日常用到年末派對。

情人節禮物2026｜12. Diageo Roseisle 14年 ‘Harmonic Grace’ 70cl HK$1,365

為讓威士忌愛好者送一瓶佳釀，是不錯的選擇。Diageo所推出的Roseisle 14年 ‘Harmonic Grace’，是酒廠史上最高熟成年份的威士忌，結合「再充桶」的柔和純淨，以及「再生桶」的鮮明活力，帶來蘋果、太妃糖、雲呢嗱與糖果的多重風味，呈現交響樂般的和諧之美，是不論男女都喜愛的威士忌。

情人節禮物2026｜13. Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀 HK$3,700

Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀，是一款六合一多功能家用美容儀，結合了導入 (Booster Mode)、微電流緊緻 (MC Mode)、EMS提拉 (EMS Mode)、毛孔管理 (ATS Mode)，以及聲波震動和多種LED光療，能深層導入護膚品、促進膠原蛋白增生、改善輪廓、緊緻毛孔、提亮膚色，而且能搭配App客製化護理計畫，提供全面專業級的居家護膚體驗。

情人節禮物2026｜14. philosophy 多重修復護手霜 奶油香味 1oz HK$100

philosophy所推出的多重修復護手霜，有助強化肌膚屏障、撫平並豐盈皺紋肌膚，同時減少暗沉斑點，使肌膚看起來更加年輕。護手霜能讓雙手保持柔軟，加上甜美的鮮奶油芳香 ，讓雙手變得更加香醇甜蜜。

情人節禮物2026｜15. Loro Piana Bale Small 手袋 杏仁色/旭日金 HK$28,200

Loro Piana的Bale是一款精緻的小型水桶袋，配有手工縫製的手柄，靈感來自品牌的紡織傳統。其輪廓、觸感和感覺讓人想起大捆的珍貴羊絨捆，手袋採用無縫和獨特的輕盈設計，觸感柔軟，體現了品牌的精湛技藝。設計盡顯從容的休閒氣息，最適合輕鬆攜帶所有日常必需品，並配有可拆式肩帶，手提或斜揹皆宜。

情人節禮物2026｜16. Miu Miu Wander matelassé nappa leather hobo bag HK$22,800

Miu Miu的hobo bag，以近幾流行的半月廓形加上採用品牌標誌性的Matelassé納帕軟皮呈現，營造出品牌獨有的「千金感」。手袋正面飾有Miu Miu金屬標誌，採用拉鍊開合，手柄與手袋融為一體，簡直是將復古元素與現代優雅風格巧妙融合，讓人愛不釋手。

情人節禮物2026｜17. ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復提拉眼精華 15ml HK$690

ESTÉE LAUDER 的眼部精華採用臨床實證的創新高效配方，高效提拉、緊緻和重塑眼部輪廓，改善眼周動態及靜態紋理。眼精華質地柔滑輕盈，有效撫平眼紋同時預防細紋形成，為眼周肌膚注入年輕力量，即時重現更立體緊緻輪廓，使雙眼綻放活力神采。

情人節禮物2026｜18. Frédéric Malle《獵心麝香 Musc Ravageur》Perfume 100ml - HK$ 2,690

Frédéric Malle《獵心麝香》（Musc Ravageur）由性感大師 Maurice Roucel 調製，以清新的薰衣草、蜜橘和香檸檬揭開序幕，加上肉桂和丁香的溫柔辛香交織，糅合香草、麝香和琥珀等，締造沉穩而濃烈的愛情故事。這款香水既不過分甜膩，也不刻意討好，而是以最真摯的姿態展現愛情的熱烈與堅定，很適合作為情人節禮物。

情人節禮物2026｜19. Louis Vuitton Loulougram 髪夾 HK$3,000

Louis Vuitton的這款Loulougram髪夾，以柔美花卉圖案完美地平衡精緻與簡約，髮夾以金色金屬製造，結合經典的LV Initials標誌圖案和兩個Monogram花卉圖案，並以閃亮的彩色水晶作點綴。品牌創新的標誌性造型，可為任何髮型帶來煥然一新的優雅氣息。

情人節禮物2026｜20. TOM FORD BEAUTY EAU DE SOLEIL BLANC香氣 100ml HK$1,835

TOM FORD BEAUTY的EAU DE SOLEIL BLANC香氣，以迷幻的依蘭依蘭花香為主軸，帶來細緻的辛香百合香味，安息香萃取物與零陵香豆樹脂，營造出溫暖而奢華的琥珀基調，再以輕盈的雲尼拿與品牌經典的海椰子香調巧妙點綴，為整體香氣添上一抹溫暖的氛圍感。

情人節禮物2026｜21. Kerastase 逆時光至臻香氛修護精華（升級版）75ml HK$570

專業護髮品牌Kerastase所推出的升級版逆時光至臻香氛修護精華，採用頂級護膚配方搭配天然植物精華，質地輕盈可深入滋潤髮絲，並有助柔順乾躁髮絲。而香氣是以麝香作基調，糅合清新怡人的花香，配以匠心調製高貴典雅的玫瑰木香，香氣優雅知性。

情人節禮物2025｜22. Maison Margiela Fragrances Up at Dawn 100ml HK$1,320

Maison Margiela Fragrances 的首支玫瑰花香Up at Dawn，以玫瑰芬芳模仿初遇的悸動，以格拉斯玫瑰原精與粉紅胡椒交織而成的氣息﹐如同黎明的親密擁抱，唤醒了心底的新生愛意。而隱秘而深邃的香氣悄然展開，帶來秘境花園中的泥土芬芳，這一氣息是由苔蘚與廣藿香融合而成，生動描繪出英國莊園的蓬勃景致，使得莎翁玫瑰的香氛更具戲劇韻味。

情人節禮物2025｜23. Farmacy 深層雙重潔膚組合 HK$249

這款節日限定的獨家雙重潔膚組合，包括了品牌熱銷的Green Clean 卸妝膏（30ml）與pH平衡的Green Clean泡沫潔面乳（50ml）組成，適用於所有膚質。這套兩步驟潔膚組合能一起使用，溫和卸除彩妝、防曬與多餘油脂，同時淨化毛孔，讓肌膚柔嫩平衡。

情人節禮物2025｜24. LUSH 小天鵝婚戒香氛皂 Cygnet Ring Soap HK$115

LUSH的小天鵝婚戒香氛皂，有著象徵永恆愛情的天鵝造型，一生一對相伴，就算化身香氛皂也不例外。香氛皂由浪漫玫瑰與醇厚花香編織而成的蜿蜒水道，再帶出一抹紫羅蘭葉的草本氣息，同時可讓肌膚變得柔軟細滑。

情人節禮物2025｜25. M·A·C Cosmetics 輕吻雲霧保濕唇膏 推薦色號#Stay Curious HK$220

M·A·C 最新推出的輕吻雲霧保濕唇膏，質感如空氣般輕盈且保濕潤澤，徹底顛覆了以往霧面唇膏，輕鬆打造出朦朧柔焦的霧面妝感。配方蘊含萃取自多肉植物的鎖水成分——海蓬子萃取物，能瞬間提升保濕度，持續使用更能讓雙唇倍感柔嫩。唇膏輕鬆模糊唇緣，瞬間淡化唇紋，輕鬆打造隨性暈染的唇妝。

情人節禮物2025｜26. BVLGARI OMNIA CRYSTALLINE EAU DE PARFUM 100ml HK$1,630

採用的標誌性核心香調-沙梨與蓮花，而綠柑橘、茉莉和檀香木三種自然瑰寶的加持，使得這款寶格麗經典香水愈加珍貴、馥鬱，突破了創意和嗅覺工藝的界限。清爽前調中的原創沙梨煥發出清脆新滿溢的嶄新芬芳，柑橘香調則於歡愉氛圍中展露一絲果香，為白晶香氛的開篇添注耀目彩。為了讓白晶香氛的尾調更加細膩且更有質感，在原創麝香香調中加入了珍稀香材一檀香木，其濃鬱的乳香為整個香韻定下基調，散發出前所未有的溫暖芬芳，且餘韻悠長。

情人節禮物2025｜27. TOM FORD BEAUTY 私人調配系列FIGUE ÉROTIQUE 30ml HK$2,040

全新香氣Figue Érotique取材自無花果，以無花果的成熟歷程為靈感，巧妙地演繹無花果從青翠初熟到飽滿欲滴的細膩變化。透過品牌獨家調製的無花果香調，完美展現醇厚馥郁且層次分明的蜜香，散發細膩而迷人的格調。瓶身設計延續TOM FORD私人調配系列的標誌性美學，以深紫玻璃配搭金屬細節，呼應無花果成熟時的濃郁色澤與層次。

情人節禮物2025｜28. IWC Schaffhausen 柏濤菲諾日夜顯示自動腕錶34 （型號：IW459805）

IWC Schaffhausen推出了多款以柔和色彩與細緻打磨的腕錶，今個浪漫節日可為摯愛送上一份超越時間的禮物，寓意彼此攜手同行的珍貴時光。其中這款腕錶採用18K紅金錶殼，直徑34毫米。在鍍銀錶盤上，十二顆閃耀的鑽石標示著小時。一個主要的特點是位於6點鐘位置的晝夜複雜功能，指示現在是白天還是夜晚，整體設計優雅知性。

情人節禮物2025｜29. 半島精選朱古力 情人節系列半島珍選朱古力 - 8 粒 HK$388

今年情人節，半島精品店的情人節系列，為您細訴心底的愛意，以心形圖案包裹細滑朱古力，讓心意更添溫度。每一顆手工精製的香醇朱古力，都是一份優雅的情感寄託，替您傳遞最真摯的心聲。朱古力出自皇家授權工匠之手，分別有絲滑黑朱古力包裹著海鹽焦糖；以特級法國朱古力打造的手工朱古力；還有以濃郁可可及香甜鳥結製成的黑朱古力片，可完美表達愛意！

情人節禮物2025｜30. Hourglass Illusion Luminous Glow Foundation SPF 30 粉底液 HK$520

HOURGLASS 的粉底液，採用先進科技 Advanced Hydra-Smoothing Technology，含有透明質酸微粒，可緊緊鎖住臉上水分。奶油狀的保濕配方能完美融入肌膚，帶來平滑均勻的遮蓋力，呈現長達12小時的持久光澤妝效。即使長時間上妝也不會氧化、不會轉移或滲入細紋，可打造不積線不卡粉的精緻底妝。

情人節禮物2025｜31. Serge Lutens CRACHEUSE DE FLAMMES 噴火女郎

Serge Lutens 流金時代系列中的CRACHEUSE DE FLAMMES 噴火女郎，是一款很適合女生使用的香水。這款香水是在向勇敢無畏女性致敬，形容每當危機降臨，她總是那個點燃火焰、從不退縮的人。如同這款香氛中的玫瑰，她由花瓣與尖刺交織而成，讓人難以忘懷。

情人節禮物2025｜32. Aesop Marrakech Intense 馬拉喀什馥郁香水 50ml HK$1,235

Aesop 所推出的馬拉喀什馥郁香水，以木質、辛香料香調調和明亮活潑的花香，散發出深沉悠長、豐富而迷人的氣息，是一款馥郁、獨特的香水，特別適合喜歡與眾不同香氣的女生。

情人節禮物2025｜33-36. NARS 經典胭脂 #SEX FANTASY 905，#LOVES ME NOT 906，#MAD LOVE 907，#NEVER ENOUGH 910 HK$330

NARS 的經典胭脂推出全新色調#SEX FANTASY 905及#LOVES ME NOT 906 ，以醉人花卉色調華麗登場。靈感源自盛放花朵的梅子紅、莓紅與粉紅色系，讓女生們隨時隨地散發唯美氣息。胭脂只需輕輕一抹，即可勾勒出專屬的浪漫氛圍，讓愛意在此刻綻放。

情人節禮物2025｜37. SK-II 情人節限定禮遇 神仙水精華套裝 HK$1,700

SK-II 特別為情人節推出多個限定禮遇，其中No.1 神仙水精華套裝，一套就包括了神仙水精華230mL、2份護膚精華 30mL以及2份肌護膚潔面乳 20g。而且現凡於2026年1月22日至2月11日期間，選購神仙水230ml，即可為摯愛尊享專屬瓶身鐫刻服務，將愛侶姓名或動人誓言化為永恆印記，送上真摯祝福。

情人節禮物2025｜38. ANTEPRIMA Cuori Wirebag HK$2,995

ANTEPRIMA最新推出的Cuori Wirebag，是最佳傳達愛意的時尚單品。手袋有著迷人的心形廓形，象徵著浪漫與獨特個性，共推出熱情紅與優雅黑兩種色彩，讚頌生活中細膩卻深刻的愛。每一件皆由匠心手工精製，輕巧卻搶眼，Cuori Wirebag是約會、特別場合或真摯禮物的理想選擇。

情人節禮物2025｜39. COCKTAIL Select Shop RENARD BIJOUX Rose Necklace HK$2,395

COCKTAIL Select Shop 特別為情人節，精選集合「愛」元素的單品，都是很適合作為情人節禮物。其中來自法國首飾品牌RENARD BIJOUX 的精緻花卉項鍊均全人手製造，尤其以特殊的脫蠟鑄造（Lost-wax casting）技術製成，令表面散發出獨特的光澤，彷彿鮮花般燦爛動人。

情人節禮物2025｜40. Marimekko VDAY SYDAMET MUG 2PC SET HK$500

Marimekko特別推出情人節限定Sydamet家品系列，以粉嫩的色調成為最佳情人節禮物之一。其中一套2個的馬克杯，滿佈粉紅色及啡色心形圖案，充滿浪漫氣息，而且可以作情侶杯。

情人節禮物2025｜41. Bacha Coffee 啟迪驚喜盲盒 HK$388

Bacha Coffee為今個浪漫節日，首度於網上推出「啟迪驚喜盲盒」，以頂級精品咖啡開啟一場極致浪漫的「盲盒約會」。大家可根據個人喜好，從「單品咖啡」、「精緻風味」或「天然二氧化碳脫因」精品咖啡中，挑選至專屬的密封盒。每一份禮物均承載著精心挑選的悸動，包括任選夿萐咖啡招牌掛耳咖啡禮盒乙盒、牛奶或黑朱古力外層咖啡豆乙包、原粒蔗糖棒以及尊貴禮券乙張。