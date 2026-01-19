壓力大致脫髮？醫生拆解「自體血清」急救法：增髮量近3成

都市人生活節奏急促，「壓力大」、「瞓得少」已成常態。根據衞生署衞生防護中心的人口健康調查數據顯示，本港有約四成八的人受失眠症狀困擾。長期休息不足加上工作壓力，不但令人疲憊，更會令顏值急劇下降！不少人驚覺自己未到中年，髮際線卻開始後移、分界線愈來愈闊。面對這些「脫髮」危機，除了更換洗頭水，醫學美容界近年興起一種名為PRP（高濃度血小板血漿）的療法，聲稱能令髮量增加近3成。這次我們邀請了註冊西醫盧麗晶醫生，為大家拆解這項救「髮」新技術。



膠原流失毛囊老化 M字額分界闊成噩夢

「隨着年紀增長，膠原蛋白不斷流失，頭髮毛囊亦會開始老化。」盧醫生指出，脫髮問題不分男女，男士通常會出現M字額、毛髮稀疏；而女士則面對分界越來越闊，頭髮變得脆弱易斷的情況 。對於面臨雄性禿、女性型脫髮或壓力性脫髮困擾的人士而言，傳統生髮水未必能完全解決問題，而PRP生髮則提供了一種有效的治療途徑 。

療程前（上圖）後（下圖）髮量明顯增加不少。

喚醒沉睡毛囊 髮量增近3成

到底PRP如何育髮？盧醫生解釋，其作用機制是將高濃度的生長因子直接輸送至處於休眠或萎縮狀態的毛囊，刺激毛囊周邊的微血管新生，改善頭皮血液循環 。這過程猶如為土壤施肥，從而喚醒毛囊，促進毛髮再生，並增加現有毛髮的強韌度 。

成效方面，盧醫生引述了2024年《Dermatologic Surgery》期刊的一項研究指出，患者在接受為期三個月、每月一次的PRP治療後，毛髮密度平均增加了 29.6 hairs/cm²，毛幹直徑亦增粗了 17% 。研究更指出，其療效優於單獨使用傳統生髮藥物米諾地醇（Minoxidil）。

PRP是一種源自患者自身血液的生物治療方法。

1小時「自體血清」修復術過程大揭秘

聽起來很神奇，其實PRP（Platelet-Rich Plasma）原理並不複雜。盧醫生解釋，這是一種源自患者自身血液的生物治療方法。整個過程通常在日間手術中心完成，需時約1小時。

PRP治療三步曲︰

抽血：首先從患者身上抽取約30-60毫升血液。

分離：透過離心機濃縮，提取出富含血小板和生長因子的濃縮液（濃度通常是正常血液的10倍）。

注射：將這些「精華」打回需要修復的部位。

整個過程通常在日間手術中心完成，需時約1小時 。盧醫生表示：「血小板富含生長因子，能促進組織癒合、減少炎症，並刺激膠原蛋白生成。」

一針二用？ 同步修復凹凸洞、嫩膚

PRP除了是脫髮救星，最初其實廣泛應用於醫美嫩膚領域 。盧醫生指出，皮膚老化同樣源於膠原流失，導致毛孔變大、乾燥及出現凹凸洞。PRP中的生長因子能激活皮膚深層的纖維母細胞，促使其重新大量合成膠原蛋白與彈力蛋白 。根據2024年《Journal of Cosmetic Dermatology》的研究顯示，經過3次PRP療程後，受試者皮膚彈性平均提升了 28%，細紋顯著減少了 41%。因此，該技術亦常用於減淡細紋、提升緊緻度及修復暗瘡印。

醫生提醒療程前先了解風險 安全變美

雖然PRP源自自體血液，排斥風險較低，但盧醫生強調，凡是涉及注射的療程都有風險。「PRP是一個注射過程，所有注射的風險，包括疼痛、紅腫、瘀青等，都有可能發生；嚴重的會導致血管栓塞。」

治療後患者可能感到輕微腫脹或疼痛，但通常於一至兩天快速復原。盧醫生最後提醒，進行療程前應先諮詢醫生意見，挑選最適合自己的療程方案，才能安全地改善毛髮及皮膚狀態。

（資料由客戶提供）