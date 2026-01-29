七仙羽師傅2026運程｜12生肖運勢排行榜：肖鼠、猴、牛注意這方面

【七仙羽師傅｜十二生肖運勢排行榜】即將踏入馬年，都希望知道自己來年的運勢，以及需要注意的地方。香港著名堪輿學家七仙羽師傅，在新著作《七仙羽教你馬年開運招福》中，就分享了12生肖於馬年的運勢排行榜，一起看看自己的生肖運勢排名以及機遇。



湯唯的生肖是羊（Getty images）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第1位. 肖羊：合

2026年吉星高照，事業得貴人提攜，海外發展機會顯著。惟需注意情緒波動影響判斷，避免與親友有金錢往來。健康方面留意長輩狀況，春季做體檢為佳。財務規劃宜保守，重大投資暫緩。

佘詩曼的生肖是兔（IG@charmaine_sheh）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第2位. 肖兔：破太歲

2026年福星助力，單身者易遇良緣，合作洽談順利。需防文件糾紛，簽約前務必覆核細節。人際關係避口舌之爭，遠離是非場合。健康無大礙，但避免高風險運動。

舒淇的生肖是龍（IG@sqwhat）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第3位. 肖龍

2026年學業考運突出，進修深造成果顯著。事業三月後漸入佳境，重要文件需多重備份。家宅事務耗神，長輩健康多關懷。避免借貸擔保，理財以穩健為主。

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第4位. 肖狗：三合

2026年職場地位提升，管理層決策力增強。合作事項慎選夥伴﹐勿替人作保。家宅裝修可轉運勢，西北方擺金屬擺件助運勢。健康留意意外擦傷，運動前要熱身。

周秀娜的生肖是牛（IG@chrissienana）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第5位. 肖牛：害太歲

2026年長輩助力顯著，土地相關事務順利。財運波動較大，避免衝動消費。職場情緒易焦躁，重大決定前宜冷靜三日。使用金屬器械需謹慎，駕車時多檢查煞車系統。

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第6位. 肖雞

2026年公職晉升機會佳，女性事業運突出。婚戀事宜夏季最佳，但合作避生肖屬兔者。健康注意小手術風險，捐血可應驗血光。受流言困擾時保持沉默最明智。

田馥甄的生肖是豬（IG@hebe_tien_0330）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第7位. 肖豬

2026年外派調職機會多，把握異地發展可能。隨身財物需謹慎保管，零錢施捨可轉小耗。情感易生隔閡，多陪伴家人。舊疾復發早檢查，農曆七月避熬夜。

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第8位. 肖猴

2026年出差搬遷頻繁，適應變動可獲轉機。親子關係多用心，週末家庭活動增溫情。長輩健康早關注，贈紅色衣物表心意。投資忌貪快錢，實業為佳。

林志玲的生肖是虎（IG@chiling.lin）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第9位. 肖虎：三合

2026年低調行事為上，職場忌鋒芒畢露。健身避重量器械，駕駛保持安全距離。財務易波動，應預留備用金，冬至捐舊衣助轉運。是非當頭暫退讓，事後自見分曉。

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第10位. 肖蛇

2026年轉職跳槽良機顯，三月把握新崗位。健康注意慢性病，艾灸養生有助益。美容投資暫緩，合約條款細審核。

郭書瑤的生肖是馬（IG@yaokuo）

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第11位. 肖馬：值太歲 刑太歲

2026 年領導才能受肯定，但重大決策宜多方諮詢。車掛平安符防金屬傷，探病弔唁事宜謹慎。本命年備紅色內襯衣物，財務規劃留三成周轉金。

2026生肖運程｜丙午馬年運勢排行榜 第12位. 肖鼠：沖太歲

2026年重要事項備三套方案，簽約避開月末。錢財往來防詐騙，舊債年前清理。情緒低落時晨跑迎陽，臥室窗台放綠植。冬至捐贈保暖物資助轉運。