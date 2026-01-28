農曆新年及情人節唇膏推薦｜好氣色妝容必備：Bobbi Brown、M·A·C

農曆新年及情人節唇膏推薦｜今年的情人節及農曆新年的日子很接近，除了要為伴侶和家人準備禮物及應節物品外，也要自己好好添置新裝！其中唇膏是整個妝容的重點，可以打造喜氣、招桃花、好人緣的氣息，很值得為自己選購一支新唇膏迎接農曆新年及情人節。這次「01女生」為大家精選了多款唇膏，一起迎接接下來的重要日子。



農曆新年及情人節唇膏推薦｜1. Bobbi Brown 晶鑽修護膠原潤唇膏 #Bare Cherry HK$350

結合胜肽澎彈科技，促進膠原蛋白增生，即時淡化唇紋，提升彈力，讓唇形緊緻、柔潤彈性。唇膏質地輕盈柔潤，更加輕透滑順、易推開、不黏笠。其中色號 #Bare Cherry 是淡櫻桃紅色，在能提亮膚色，同時可打造清透的果凍光澤。

農曆新年及情人節唇膏推薦｜1. Bobbi Brown 晶鑽修護膠原潤唇膏 #Bare Cherry HK$350（品牌提供）

農曆新年及情人節唇膏推薦｜2. PAUL & JOE 透亮瑰麗唇膏 #Holiday with a Lover HK$140 +復古西洋菊唇膏筒 HK$150

PAUL & JOE 所推出的透亮瑰麗唇膏，有著優雅透亮色調和水潤光澤的妝效，讓每位女生都能在日常妝容中展現迷人的魅力。這款唇膏的質地柔滑，在體溫下軟化並融化的油分，使唇膏一觸及雙唇便能如順滑延展，每一抹都能打造自然且不費力的唇妝。其中Holiday with a Lover 是不挑膚色的珊瑚紅色，這款溫暖的色調能提升氣色，適合作為日常百搭色或聚會對妝容的唇膏顏色。

農曆新年及情人節唇膏推薦｜2. PAUL & JOE 透亮瑰麗唇膏 #Holiday with a Lover HK$140 +復古西洋菊唇膏筒 HK$150（品牌提供）

農曆新年及情人節唇膏推薦｜3. M·A·C Cosmetics 輕吻雲霧保濕唇膏 #Stay Curious HK$220

M·A·C 所推出的輕吻雲霧保濕唇膏，質感輕盈，能為雙唇保濕潤澤且零負擔，與以往的霧面唇膏，可輕鬆打造出朦朧柔焦的霧面妝感。其中色號 #Stay Curious 是中性紅粉色，不論是冷調還是暖調膚色女生都能駕馭，也是韓國女團MEOVV成員ELLA 常用唇膏之一。

農曆新年及情人節唇膏推薦｜3. M·A·C Cosmetics 輕吻雲霧保濕唇膏 #Stay Curious HK$220（品牌提供）

農曆新年及情人節唇膏推薦｜4. CHANTECAILLE 花妍柔澤 #Protea HK$490

CHANTECAILLE 的花妍柔澤唇膏，特別加入經「FairWild 公平及野生認證」的有機猴麵包樹油，為雙唇提供極致保濕和修復功效；配方質地幼滑滋潤，能打造立體豐滿又色澤飽和的唇妝。其中色號 #Protea 是暖調紅色，這款唇膏不易顯浮誇，特別適合在新年期間或是重要場合時使用，以打造紅潤好氣色。

農曆新年及情人節唇膏推薦｜4. CHANTECAILLE 花妍柔澤 #Protea HK$490（品牌提供）

農曆新年及情人節唇膏推薦｜5. CHANEL BEAUTY 啞緻柔滑唇膏 #ROUGE NOIR HK$430

CHANEL BEAUTY 的啞緻柔滑唇膏 #ROUGE NOIR，是一種經典的深邃石榴紅黑色，色澤濃郁，融合了深紅色與黑色的精髓，營造出一種既高貴又帶點叛逆的氛圍。唇膏質感柔滑，呈現出雅致的霧面妝效，讓女生們隨時隨地展出自信的魅力。

農曆新年及情人節唇膏推薦｜5. CHANEL BEAUTY 啞緻柔滑唇膏 #ROUGE NOIR HK$430（品牌提供）

農曆新年及情人節唇膏推薦｜6. TOM FORD BEAUTY 黑金細管柔霧唇膏 #112 Pink Suede HK$395

TOM FORD BEAUTY的黑金細管柔霧唇膏，是輕盈無負擔的霧面質地，柔滑細膩，上唇如絲絨般柔軟。品牌採用獨家研發的柔焦霧化科技在每次塗抹時，同時滋潤雙唇，讓霧面妝效瞬間貼合肌膚，色澤服貼細膩，展現自然高級的光澤感。其中色號#112 Pink Suede，是帶暖意的裸霧玫瑰，不挑膚色又帶有柔和感，適合日常到正式場合。