情人節/農曆新年片單推薦2026｜22大必看:李聖經新作、經典賀歲片

【2月Disney+ 情人節片單｜賀歲片單】適逢今年情人節和農曆新年都是在2月，兩大浪漫和喜慶的節日，都是相當值得好好一下計畫慶祝。假如選擇在家中度過這兩個節日，一部口碑佳、能讓感情升溫或帶來新年喜悅的電影，就很重要！2月Disney+ 片單超豐富，包括多部情人節浪漫電影、韓劇以及港產賀歲片，一起迎接這兩個浪漫和喜慶的節日。



2026 情人節/農曆新年片單推薦｜1. 《在你燦爛的季節》 2月20日上線

韓劇《在你燦爛的季節》由李聖經及蔡鍾㶸主演，劇情講述燦把日子過得像暑假，卻懷有秘密；嘏爛則將自己囚禁在冬天裡。當被遺忘的緣分重新連起，燦決心再次為她獻上春天。兩人有笑有淚，攜手度過寒冬，迎向春暖花開的越冬羅曼史。

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜1. 《在你燦爛的季節》 2月20日上線（品牌提供）

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜2. 《弦來自低谷》 現已獨家上線

《弦來自低谷》講述當時仍是年輕音樂人的布魯斯史賓斯汀，國際級巨星地位對他已觸手可及，但他既要應付成名所帶來的壓力，亦要撫平往昔的夢魘。本電影由史葛谷巴執導，Jeremy Allen White飾演布魯斯史賓斯汀，Jeremy Strong則飾演與其合作多年的經理人。

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜2. 《弦來自低谷》 現已獨家上線（品牌提供）

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜3. 《醫院狂想曲》 2月26日上線

美劇《醫院狂想曲》跟隨年輕實習生的視角走進醫院長廊，看他如何在繁忙的醫療前線，應對前輩們的震撼教育與病人們形形色色的生命考驗。

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜3. 《醫院狂想曲》 2月26日上線（品牌提供）

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜4. 《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》 2月13日上線

美劇《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》是以90年代最具傳奇色彩的時尚Icon情侶——John F. Kennedy Jr. 與 Carolyn Bessette的一代愛情故事﹐改編為影集。

2026 情人節/農曆新年片單推薦｜4. 《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》 2月13日上線（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 2月14日情人節精選片單包括經典愛情電影《鐵達尼號》、台劇《想見你》、台灣電影《月老》等等，都是很適合與情侶們於情人節或假日一起觀看，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼

+ 1

▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 2月農曆新年精選賀歲片單包括《家有囍事2009》、《行運一條龍》、《整蠱專家》等等，都是很適合與親朋好友於農曆新年期間或假日一起觀看，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼