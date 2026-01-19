情人節妝容必學｜化妝師分享零厚重感底妝重點＋起屑可即時這樣做

情人節妝容必學｜想要化一個猶如自帶粉紅泡泡般的約會妝容，除了在眼妝或唇妝上作出調整外，其實底妝同樣重要！化妝師Hay Li 曾分享提到底妝最重要是自然透亮，不要有假面感！這次再邀請到Hay Li，分享很容易被忽略的一步- 底前打底要注意的地方，一起在情人節當日化一個透亮水潤又零厚重感的妝容！



情人節妝容必學｜底妝前需做足保濕

情人節想化一個細嫩又自然的妝容，在上底妝產品的每一步都很重要。Hay Li提醒妝前一定要做好保濕，可以用帶有光澤感的妝前乳或是水潤的精華，輕輕按摩吸收，再噴一點保濕噴霧，這樣底妝會更貼服，光澤感會是自然流露。

情人節妝容必學｜底妝「起屑」可即時這樣做

在冬天許多女生偏向會選擇保濕度較高的護膚品和妝前底霜，容易使得在上底妝時出現「起屑」，Hay Li分享了兩個可以即時解決的方法。

1. 發現起屑時可以用濕潤的美妝蛋輕輕按壓，幫助底霜同肌膚融合

2. 如果是太油的話，可以用紙巾輕輕印走多餘油脂，再薄薄補粉底，但要記得不要用力搓。

情人節妝容必學｜挑選合適妝前底霜

在底妝前使用妝前乳或底霜，可提升妝容的服貼度與持久度，更有著防止脫妝、卡粉、保濕、潤色等功效，好處多多，但要如何選擇合適自己的妝前底霜呢？Hay Li 分享指選擇妝前底霜要根據膚質，且可與底妝產品配合，做妝容持久又自然。

1. 乾性皮膚：適合保濕度高、帶光澤嘅底霜

2. 油性皮膚：適合帶有控油功效、啞光質地

3. 混合性皮膚：可以用平衡型或者分區使用

