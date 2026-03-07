國際婦女節｜成為更好的自己！女力片單推薦：NASA真事、龍之家族

【國際婦女節/38婦女節/女性成長】 來到三月，除了是充滿藝術氣息的藝術月，月頭亦有一個相當重要的日子，便是紀念女性付出的國際婦女節（International Women's Day）！筆者相信每個階段均伴隨著一定的掙扎與成長，不論你正在經歷人生、事業、家庭或愛情中的迷茫、上昇期或低潮，昐望以下的精選片單，當中的女性成長或女主角視角，能夠給予你一定程度的啟發，勇敢地追求自己的夢想，探索並突破自我。



國際婦女節（International Women's Day）的意義？

每年3月8日都是一個慶祝女性權益和平等的重要節日，除了紀念婦女在經濟、政治和社會領域的貢獻，亦是鼓勵女性對於自我價值的肯定和尊重、對於自身潛能的探索，發揮女力。不論是挑戰傳統價值到勇於追求幸福，任何階段、身份的女性面貌都同樣值得尊重！

女性成長片單推薦｜《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》 （Furiosa: A Mad Max Saga ）

如果你對充滿緊張感的電影有興趣，這部由講述復仇女神Furiosa的成長過程，相信是你的不二之選。電影由Anya Taylor-Joy 及Chris Hemsworth 領銜主演，整部電影Anya以眼神、微表情取代說話，為了在艱難的末日生存，不論經歷殺戮或戰爭等考驗仍堅守信念，從男權性會中突破重圍，充分展現出令人折服的女性氣勢，堅韌與領導感。

女性成長片單推薦｜《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》 （Furiosa: A Mad Max Saga ）目前可於HBO MAX觀賞（圖片提供：Ollie Upton l HBO l HBO Max）

女性成長片單推薦｜ 《蒙羅麗莎的微笑》 (Mona Lisa Smile)

曾經女性只被視為附屬品，在十七世紀前，英國的已婚婦女更是談不上擁有權利，除非丈夫自願地讓給她權利。這部電影以1950年代的私立女子學院「衛斯理學院」為背景，學院內的上流學生一心只為畢業後進入婚姻，直到遇到新任美術史教授，透過藝術啟發獨立思考，為學生們種下改變的種子，帶出女性獨立自主的主旨。

女性成長片單推薦｜《重啟人生》(Rebooting)

你有重新開始的勇氣嗎？如果能夠擁有「重新開始」的選擇，你會修正什麼、為了什麼而活？被譽為「2023年最強日劇之一」的《重啟人生》，由影后安藤櫻主演，講述「夏希」、「美穗」因意外身亡後，發現自己德行不足以轉生為人類後，決定保留前世的記憶重來人生。兩人經歷了五輪重來人生，從一開始為了積善而行，到後來為了拯救他人，最後更成功阻止飛機事故，當中的女子友情相當動人，更是讓人反省到底怎樣是不枉此生，才叫把餘生過好？

女性成長片單推薦｜ 《龍之家族》（House of the Dragon）

這部作為《權力遊戲》前傳的影集作品，同樣是改編自喬治·R·R·馬丁的小說《火與血》，那怕是新入坑《權力遊戲》的都能跟得上當中的劇情發展。

影集背景設定於《權力遊戲》發生前200年前，講述「龍族」坦格利安王朝的誕生，圍繞第一位登上鐵王座的「小龍女」雷妮拉公主的故事。雖然與生俱來就擁有駕馭龍的能力，但成王之路重重埋伏，而即將登場的第三季更會正面掀開昔日好姐妹成為太后後，兩人為了皇權反目成仇，進入被稱為血龍狂舞的內戰高潮。

女性成長片單推薦｜ HBO 原創影集 《龍之家族》（House of the Dragon）（圖片提供：Ollie Upton l HBO l HBO Max）

女性成長片單推薦｜《NASA無名英雄》 （Hidden Figures）

在如今世代中已算是爭取到一定性的女性平權，可惜19世紀前女性的生命歷程較比看輕，由家庭勞動、社會勞動價值以及政治權利同值均與男性並不相等，特別對於來自不同種族的女性可謂雙重否認，受到的歧視更為強烈。

電影致敬女性解放運動與一眾力破種類隔閡的女性，以20世紀初頒布的的種族隔離法律，當時白人與有色種族被規定需分隔工作、飲食和如廁的場所作為靈感，將三位初代於NASA工作的非裔女性科學家Katherine Goble 、Mary Jackson、Dorothy Vaughan勇於面對歧視，憑藉自己的學識和努力，成功推動了美國太空科技的發展的故事為藍本，指出男女在智力上和能力上是沒有區別的，女性卻需要深受種族與性別歧視的困窘。

女性成長片單推薦｜ 《童話故事下集》

不少女生到二十代中後期，周邊就會出現催婚、催生等微言，但其實完成指標後的寫實生活又是怎樣的？

這部由柯佳嬿、劉以豪領銜主演，講述一對夫妻寫實且荒謬的婚姻生活，面對生活衝突、婆媳問題以及性格差異，曾經因愛而衝動選擇結婚的主角，現在每七天就有一次想離婚的念頭。結婚後到底是幸福甜蜜的安徒生童話，或是相生相殺的原版《格林童話》？讓大家提早「人間清醒」，理清自己的需要！