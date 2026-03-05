Netflix 3月片單推薦！Jisoo新劇《訂閱男友》/JOJO/BTS全球直播

【Netflix推薦2026/Netflix影集推薦】來到藝術三月，除了四處到逛不同的藝術展覽、藝術裝置外，窩在家中亦能欣賞電影世界，感受不同媒介的藝術氣氛。Netflix 三月新上架的片單相當豐富，由驚悚、紀錄片、綜藝真人秀到日韓喜劇都有，不論你是個喜劇愛好者、動漫迷或是韓娛愛好者都能被滿足到！



Netflix 3月影集推薦 2026：《訂閱男友》

這套由Jisoo與徐仁國主演的奇幻浪漫喜劇，未上架已收獲不少關注度！劇情講述醉心工作的女主角，透過一款擁有900種約會主題的虛擬戀愛模擬系統體驗浪漫愛情，而出演「虛擬戀人」的陣容亦相當養眼，包括徐康俊、李洙赫、邕聖祐、李宰旭、李玹旭、朴宰範、金永大與李相二等多位男神展開浪漫互動，他們更由校園風雲人物、財閥三代、菁英醫生到頂級明星設定都有，定能滿足各位的戀愛幻想！

Netflix 3月影集推薦 2026：《依然閃亮》

如果偏好細膩、慢節奏的愛情故事，這套由擁有「浪漫愛情劇天花板」的導演金銳真，攜同兩位由偶像轉職演員的朴珍榮、金珉周，展現一場跨越十年的情感重逢，圍繞著「如果當時我們沒分開」的假想，由青澀十多歲的青春時代到成熟的三十代，錯過後的再次相遇，一切會否變得不一樣？

Netflix 3月影集推薦 2026：《BEASTARS》最終季Part2

有追看《BEASTARS》的粉絲，雖然漫畫原作早已畫下句點，動畫終於來到尾聲了！以草食與肉食動物作為故事設定，從兩派動物本能的矛盾點，延伸至跨種族情感與社會階級等描寫。

結局季分為上下兩章，終章亦正式進入高潮：「雷格西」掀開「梅洛」的真正目的、「路易」與「茱諾」的相處中正式認可自己身份，更有令一眾粉絲為之瘋狂的「雷格西」 與「哈魯」的真誠自白，相信能夠勾起不少粉絲的回憶！

Netflix 3月影集推薦 2026：《BEASTARS》最終季Part2 將於3月7日上線 （《BEASTARS》劇照）

Netflix 3月影集推薦 2026：真人版《One Piece 航海王》第2季

由人氣少年漫畫《One Piece》中改編而成的真人版影集，第一季更收獲接近9成爛蕃茄好評，可以說是成功漫改的一大例子。事隔三年，第二季正式上架了，今季會由 「羅格鎮」開始，不單有一眾Baroque Works（巴洛克華克）的核心成員，另外靈魂主角「喬巴」、「羅賓」亦會正式登場，草帽海賊團原祖成員正式開啟「偉大航道」的冒險篇章！

Netflix 3月影集推薦 2026：真人版《One Piece 航海王》第2季 將於3月7日上線 （《One Piece 航海王》劇照）

Netflix 3月影集推薦 2026：《飆馬野郎的奇妙冒險》

JOJO迷終於等到了！事隔四年，第七部《JOJO的奇妙冒險》正式動畫化完成上架，更是Netflix 平台獨佔先行播出。由這季開始便進入JOJO的平行宇宙線，今季圍繞1890年美國的超長程賽馬競賽為背景，劇情增加不少角色描寫以及心理倫理敏感內容的描寫，是初次接觸到荒木老師作品的讀者，亦能輕鬆掌握劇情的切入選擇！

Netflix 3月影集推薦 2026：《飆馬野郎的奇妙冒險》將於3月19日上線 （《飆馬野郎的奇妙冒險》劇照）

Netflix 3月影集推薦 2026：《浴血黑幫：不朽傳奇》（Peaky Blinders: The Immortal Man）

如果有追看《浴血黑幫》的話，應該會對當中的人物關係與愛恨情仇並不陌生，電影版時間線將大幅跳躍，雖然延續第六季的篇章劇情，但更多聚焦於二戰時期的任務中。除了有憑藉《奧本海默》榮獲奧斯卡影帝的Cillian Murph領銜主演，另外亦Rebecca Ferguson、Barry Keoghan、Tim Roth、Stephen Graham等人出演。

Netflix 3月影集推薦 2026：《浴血黑幫：不朽傳奇》將於3月20日上線 （《浴血黑幫：不朽傳奇》劇照）

Netflix 3月影集推薦 2026：BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG

ARMY們注意！不論你是想重溫BTS演出，或是之前世界巡演沒搶到票的粉絲，都可以透過Netflix 零距離欣賞到的BTS退伍後首次完整陣容所舉辦的現場回歸演出！ 為了慶祝全新專輯《ARIRANG》正式發行，月尾時更有獨家紀錄片《BTS：天團回歸》上架，讓大家能夠貼切的感受整張專輯從零到有的整個過程。

