藝術三月｜Art Basel 2026重點整理：草間彌生、村上隆作品在此！

來到藝術三月，都有很多大型展覽舉行，矚目盛事之一 —— 巴塞爾藝術展（Art Basel），將於3月27至29日開放予公眾參觀。整個展覽匯聚41個國家及地區、240間藝廊參與，要認真睇足相信需花逾一整天時間，「01女生」整理值得關注的藝廊位置和傑作，大家不妨事先筆記下來。



藝術三月Art Basel 2026重點1. Louis Vuitton

場外可見以經典Trunk作外形設計的Louis Vuitton展位，向已故傳奇建築師Frank Gehry致敬，並回顧他與品牌橫跨20載合作，所建立的深厚友情。現場展示建築物和手袋製作時的雛形，如路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）大樓、160周年紀念系列「Twisted Box」硬箱和Louis Vuitton Les Extraits香水系列Blossom香水瓶蓋等，都會從細節中發現Frank Gehry的人生故事與設計品味。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：Louis Vuitton (品牌提供)

藝術三月Art Basel 2026重點2. Ota（1C07）

每年都會在Art Basel中發現「南瓜」！由日本知名藝術家草間彌生創作，以密集波點粉飾南瓜，吸引不少途人駐足欣賞。裡面亦可欣賞到草間彌生較早期的網版印刷作品，包括1985年的《Flowers(1)》、1988年的《Butterfly》及《Coffee Cup》等。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：草間彌生作品《Pumpkin》(2021) (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點3. Hakgojae（1B23）

若然參觀一段時間，看到面前的「冬甩牆」，難免令人肚子作響。由藝術家Kim Jae Yong發揮趣味個性，運用擅長的陶瓷工藝，烤制出冬甩模型，並塗上繽紛與童趣的色彩，打造出視覺上的享受。他最先在2008年開始以冬甩為作品，當時他重新反思「幸福」，認為名聲、金錢和權力都是虛假，但簡單的冬甩，則為他帶來歡樂，於是便以此為他往後的創作動力。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：韓國藝術家Kim Jae Yong作品《30cm Donut Series》(2022-2026) (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點4. Lehmann Maupin（1C22）

將大型的藝術牆融合作品，藝術家Mandy El-Sayegh收集不同的文本和圖像，包括報紙、廣告、解剖學書籍和父親的阿拉伯文書法等，並將它們重疊成一幅傑作，象徵脫離本來的框架，賦予多種可能和解讀。像是這兩幅作品，更可見紙幣圖案，展現出趣味。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：居於英國的馬來西亞藝術家Mandy El-Sayegh作品《Net-Grid Study (Blood Opal)》及《Net-Grid Study (Canary Diamond)》(2026) (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點5. Ari Bayuaji（EN5）

在「藝術空間」中可見多款圖案布匹懸掛，締造成一幅多元的大型作品。Ari Bayuaji在印尼接受土木工程師培訓後，移居加拿大發展創作，以純藝術與社會參與型為核心。2020年她在峇里島紅樹林中，發現樹木根部被塑膠漁纏繞，啟發她將棄置的塑膠材料，透過工藝師和傳統織工，轉化成色彩的尼龍線，並紡織成作品，從而推廣環保意識及傳統工藝。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：藝術家Ari Bayuaji作品《編織海洋》(2020) (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點6. Perrotin（1D24）

若然喜歡趣怪的作品，不容錯失這個藝廊。其中一面擺放村上隆的多款作品，包括經典村上隆太陽花，以及其他角色人物。同場可見藝術家Lauren Tsai的作品《Poison Little Girl》，透過黑暗風格釋放內心世界。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：藝術家村上隆作品《Inside the Rainbow's Heart》 (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點7. Mother’s Tankstation（1B32）

以香港景色為主題，注入幽默和細緻的場景，藝術家黃進曦打造出人、大自然及虛擬現實間的微妙關係。作品以俯瞰的角度，為大家對香港帶來不同的視覺體驗，加上用色繽紛和協調，予人舒適療癒的感覺。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：藝術家黃進曦（Stephen）作品 (Kristie Chu 攝)

藝術三月｜Art Basel 2026重點：藝術家黃進曦（Stephen）作品《A Dreamy Night at Keung Shang Road》(2026)的其中一個細節畫面 (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點8. Mizuma（1B37）

若然喜歡繁複和浪漫，江口綾音的作品便將自然與幻想結合，加上帶有螢光色調，帶來迷幻似真的夢幻場景。池田學亦以花和葉為創作靈感，並將圖案拼接和組合成威武的生物或建築形態，細節滿滿。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：藝術家江口綾音作品《Dear Small World》 (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel Zero10展區

隨著數碼科技發達，Art Basel首次增設「Zero 10」展區，由全球通優越會（GoTone Privilege Club）呈獻，聚焦數碼時代藝術，透過科技運用塑造當代藝術。

藝術三月Art Basel 2026重點9. Plan X（Z6）

全球最矚目的藝術裝置之一，Plan X擺放一個數米高的女生模型《Echoes and Futures》，身穿充滿未來戰士感的服飾，觀眾經過時都會忍不住看多幾眼。

藝術三月｜Art Basel 2026重點：由Seneca、Qu Leilei和Tim Yip打造的《Echoes and Futures》(2025) (Kristie Chu 攝)

藝術三月Art Basel 2026重點10. √K Contemporary（Z10）

運用科技和人工智能（AI）探索懷舊、流行文化和共同回憶，以展現出復古未來（retro-futuristic）美學，並邀請大家重新關注現代社會。除了今次的作品，其他作品亦在逾20個國家展出，包括M+博物館、英國倫敦Saatchi藝廊及法國巴黎Grand Palais Immersif等。

藝術三月｜Art Basel 2026重點： (Kristie Chu 攝)