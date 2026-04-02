復活節片單2026｜Netflix4月精選片單推薦：逐玉/泥娃娃/獵犬2

【Netflix推薦2026/Netflix影集推薦】步入初夏，濕熱悶焗的天氣，加上細雨綿綿，容易令人有雨天憂鬱症。不想在室外接受忽睛忽陰的天氣，不妨安在家中享受好劇好戲，盡情享受清明、復活節等連假！



Netflix 4月影集推薦 2026：《逐玉》

雖然劇集經已迎來大結局，網上的呼聲仍然高企！ 由開播初已引起不少關注度的《逐玉》，劇集改編自同名小說，由古裝男神張凌赫與甜美外貌的田曦薇主演，劇情講述亂世背景下，兩人各懷目的地簽下契約、假結婚同居，從試探、鬥智中打出真愛，加上平行時空、穿越等伏筆與反轉的緊湊劇情，讓人忍不住仔細翻看。

Netflix 4月影集推薦 2026：《乩身》

靈異並不只得恐怖感！如果喜愛奇幻靈異題材，這套由台灣同名人氣漫畫與小說《乩身》 改編而成，由柯震東、王柏傑等人出演。影集除了講述原創的在地民俗「三太子」（哪吒）、「乩身」，更結合動作元素，將台灣深厚的宮廟文化展現人前。

Netflix 4月影集推薦 2026｜《乩身》將於 4月2日上架（《乩身》劇照）

Netflix 4月影集推薦 2026：《九條的大罪》

真鍋昌平老師的人氣漫畫《九條的大罪》正式真人化了！喜愛法律與犯罪題材的話，不要錯過這套黑暗寫實主題的劇集。真人版由「最年輕影帝」柳樂優彌，以及偶像團體「SixTONES」轉型演員的松村北斗主演，劇情講述不論身份貴賤、只受理棘手案件的律師，在處理半黑道與前科犯案件中掀開道德與正義，到底法律、道德與正義那條尺度才是絕對正確？

Netflix 4月影集推薦 2026｜《九條的大罪》 將於 4月2日上架（netflix）

Netflix 4月影集推薦 2026： 《獵犬2》

事隔三年《獵犬》終於迎來第二季！改編自韓國漫畫家鄭燦創作的同名網絡漫畫，今季則以原創劇情展開，除了有上季的原班主角禹棹奐與李相二再度搭檔，更有Rain鄭智薰、朴敘俊、始源、Dex等人驚喜客串，再為大家展現拳拳到肉的熱血拳擊故事。

Netflix 4月影集推薦 2026：《泥娃娃》

台灣近年不時以在地的靈異元素打造恐怖電影主題，今次改編兒歌「泥娃娃」所打造的驚悚電影，上演時已收獲不少關注度，現在終於能在網上重溫了！劇組集結多位金獎級恐怖片製作人員，由楊祐寧、蔡思韻、張軒睿、郭雪芙、周采詩主演，將傳統的符籙，儀式、法術結合VR實境，為台灣恐怖電影創立新驚喜。

Netflix 4月影集推薦 2026：《 努力克服自卑的我們》 （所有人都在與自己的無價值對抗）

人生來就會下意識地尋求認同，這種社會行為是作為群居動物的天性，為了增強彼此的保護和合作，提高生存率的重要策略，異於其他哺乳類動物的是，人擁有各種情緒感知，在社群中更容易得到更多微情緒。

這部由《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英操刀，高允貞與具教煥主演的 《 努力克服自卑的我們》，聚焦於「自卑」與「無價值感」這類情緒，讓人重新反思成功與人生意義。

Netflix 4月影集推薦 2026：《鬥陣俱樂部》（Fight Club）

被譽為人生必看電影之一 《鬥陣俱樂部》（Fight Club）上架Netflix了！如果你正在迷失階段，或許這套極具爭議性的電影能夠敲響了你心中的熱誠、對自由的渴求，或對於這個世界的憤怒。這部充滿逆轉與暗喻的反諷電影，以地下格鬥俱樂部「 搏擊會」為開首，從中探討了如消費主義、男性危機、自我認同和暴力等多樣社會議題。

Netflix 4月影集推薦 2026：《地獄占星師》

如果你追看過《靈能的挑戰》、《天機試煉場》，或外面的靈媒節目而深受吸引，這套由戶田惠梨香、伊藤莎莉主演，以日本「傳奇國師」細木數子的傳奇與爭議改編而成的傳記原創劇，應該都能令你大有驚喜！

複雜家庭出身的細木數子，生前經歷亦相當精彩，泡沫經濟時曾被詐騙高達2億元、不到3年便把債務還清，而未接觸算命前，更曾開過咖啡店、妓院，於1980年代自學成，憑藉毒舌與開創「六星占術」而走紅。