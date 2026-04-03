4月假日片單｜14推薦：重溫金像獎歷屆得獎及提名電影、最新作品

Disney+ 4月片單｜今個4月的Disney+ 不僅能重溫多部經典作品以及最新上架的電影、劇集和紀錄片外，還有不少得獎作品也能看到！尤其4月19日是第44屆香港電影金像獎頒獎典禮，於Disney+ 可以看獲影帝、影后提名的陳家樂、廖子妤主演作品《像我這樣的愛情》，以及一連串歷屆得獎的香港電影。



Disney+ 4月片單推薦1. 《像我這樣的愛情》 4月17日上線

電影《像我這樣的愛情》講述阿妹（廖子妤 飾演）天生患有腦性麻痺，性格卻異常跳脫樂觀，閒時會約朋友踩板吹水，畫畫作樂，二十多年來一直努力不被身體耽誤。可是過度保護的母親堅決安排她進行子宮切除手術，阿妹努力建立的生活再次失去平衡，她的身體永遠是不由自主。在朋友推薦下，她找到了一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了義工Ken（陳家樂 飾演）。

Disney+ 4月片單推薦1. 《像我這樣的愛情》 4月17日上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦2. 《破・地獄》 已上線

《破・地獄》講述婚禮策劃師道生（黃子華 飾）因婚禮市場蕭條而債台高築，被迫轉行成為葬禮經紀人。紅白二事大相逕庭，令道生處處碰壁，但最難一關是要得到喃嘸師傅文哥(許冠文 飾)的認可。起初因為理念不合，道生與文哥衝突不斷，兩人的關係岌岌可危。但在數次危難時刻得到文哥的出手相助，以及親歷文哥與女兒文玥（衛詩雅 飾）的相處點滴，道生與文哥之間的心結慢慢解開，也逐漸悟到「破地獄」的真正意義。

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Disney+ 4月片單推薦3. 《21世紀大君夫人》 4月10日上線

韓劇《21世紀大君夫人》講述21世紀的韓國是一個傳統與現代交織的君主立憲制國家。在光鮮亮麗的外表下，卻隱藏著壁壘分明的社會階級制度。成熙周（IU 飾演），一位才華洋溢的財閥繼承人兼財閥CEO，似乎擁有一切。然而，出身平民的她卻始終得不到應有的尊重。熙周在誕日宴上與王室次子「理安大君」李完（邊佑錫 飾演）相遇，而當家族開始催促熙周的婚事時，她決心掌握自己的命運。她擁有一切，唯獨缺少身分；而他空有尊貴的身分，實際上卻一無所有。

Disney+ 4月片單推薦3. 《21世紀大君夫人》 4月10日上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦4. 《賭金》 4月29日上線

韓劇《賭金》講述禧主（朴寶英 飾演）因意外獲得走私集團的金條，而被迫捲入一個充斥著貪婪與背叛的混亂世界。隨著身邊的人為了爭奪黃金而互相殘殺，禧主也被強烈的佔有慾所吞噬，點燃了一場絕望的生存之戰。

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Disney+ 4月片單推薦5. 《證詞》 4月8日上線

人氣小說改編美劇《證詞》是《使女的故事》續章，一部以基列國為背景，扣人心弦的成長故事。影集聚焦在兩位少女身上：恪守本分、虔誠至極的艾格妮絲麥肯齊，以及從外地加入基列國的黛西。她們進入莉迪亞嬤嬤為培養未來妻子而成立的婚前預備學院，在這座金碧輝煌的殿堂，嬤嬤們透過殘忍的手段以及以神聖為理由，灌輸服從的觀念。艾格妮絲與黛西兩人之間的情誼將成為一股催化劑，徹底顛覆她們的過去、現在與未來。

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Disney+ 4月片單推薦6. 《星球大戰：摩爾 - 暗影之王》 4月6日上線

《星球大戰：摩爾 - 暗影之王》故事發生於《複製戰紀》之後。摩爾在一個尚未受到帝國入侵的星球上，密謀重建他的犯罪王國。在那裡，他遇上一名失去信念的年輕絕地學徒。這名學徒，或許正是摩爾一直在追求的人選，協助他踏上無止境的復仇之路。

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