5月好去處｜迎接初夏活力盛事：Olaf現身迪士尼、銅鑼灣群星演唱

5月好去處｜正式踏入5月的夏天，除了迎接陽光與海灘，還有大型的法國藝術活動。「01女生」為大家整理各式精彩的5月節目，大家不妨趁假日或空瑕時間，與家人、情侶和朋友一起參與和打卡，留下美好和難忘的回憶。



5月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」

雖然正值初夏，但小白（Olaf）無懼炎熱，驚喜現身迪士尼魔雪奇緣世界，與大家互動見面。由華特迪士尼幻想工程研發部門，透過強化學習科技、以新一代機械人技術，還原小白的外形與動作，並打造一個可自由行走的小白，配搭電影配音員Josh Gad預先錄製的音效，從招牌小碎步、笑容和眼神交流中，可看出其真摰的個性，在阿德爾王國中猶如親善大使。

5月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」(張懿慧 攝)

此外，樂園中特別推出多款主題商品，包括夏季系列商品、服飾配件、明信片及全新音樂盒系列等，極光糖果屋亦有小白主題甜品，如小白軟雪糕和慕絲蛋糕，為賓客帶來甜蜜驚喜。

5月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」(張懿慧 攝)

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5月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」

日期：5月上旬起

地點：香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」

門票：01空間（HK$631起）

5月好去處｜中環元創坊（PMQ）「Pocket Art 藝術收藏卡展覽」

由元創坊主辨、本地藝術家亞米青（armechan）策展，攜同10位本地及海外藝術家，以嶄新視角重新審視「卡」的本質，以實驗性手法，開拓各種可能的藝術發展，謁大家從不同層面觀賞作品，並互動參與。同時展覽亦推出一系列限量商品，包括GROCERY聯乘設計系列，把藝術卡的視覺元素，轉化成日常穿搭，讓藝術走進生活。

5月好去處｜中環元創坊（PMQ）「Pocket Art 藝術收藏卡展覽」 (品牌提供)

5月好去處｜中環PMQ「Pocket Art 藝術收藏卡展覽」

日期：2026 年 5 月 29 日至 6 月 21 日

時間：上午 12 時至晚上 8 時

地點：香港中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 B 座 HG11–12 室

門票：免費

5月好去處｜旺角 THE FOREST「FIFA世界盃期間限定主題店」

今年為世界盃之年，adidas亦為盛事預熱，開設期間限定店，精選多款FIFA世界盃26官方授權產品，包括22款國家隊主場球衣、13支隊伍作客球衣和經典復刻系列adidas Originals Bringback，同時特設AI自拍亭打造專屬造型照片，以及一系列豐富禮遇，不容錯過。

5月好去處｜旺角 THE FOREST「FIFA世界盃期間限定主題店」 (品牌提供)

5月好去處｜旺角 THE FOREST「FIFA世界盃期間限定主題店」

日期：2026 年 4 月 29 日至 7 月底

時間：上午 11 時至晚上 10 時

地點：旺角奶路臣街17號THE FOREST G樓G3 - G5號舖

5月好去處｜銅鑼灣時代廣場「YouTube Music Nights」音樂盛會

夜間享受室外的熾熱氣氛，由時代廣場呈獻共11場的現場音樂演出，邀請逾30組本地歌手及音樂單位，接力打造出心情愉快的晚上，包括樂壇新人蔡俊彥（Ryan）、鄭融、陳健安、呂爵安（Edan）和晚安莉莉等，還設有特別合作舞台。此外，大電視及鐘樓會定期展出YouTube 每週排行榜「本週熱播歌曲」，積木品牌KALOS亦會開設「唱片舖」主題期間限定店，提供更豐富的音樂體驗。

5月好去處｜銅鑼灣時代廣場「YouTube Music Nights」音樂盛會 (品牌提供)

5月好去處｜銅鑼灣時代廣場「YouTube Music Nights」音樂盛會

日期：2026 年 5 月 1 日至 31 日 (指定日子)

時間：下午 5 時至 6 時（當日中午 12 時至晚上 8 時開放觀賞區）

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

5月好去處｜尖沙咀海港城 Facesss Poppin Playground

專為小朋友而設的美妍據點，集合兒童美妝造型、遊樂體驗與親子購物的概念，打造一個安全和富儀式感的空間，例如Fun Lab互動兒童遊樂區內，小孩可以透過積木和仿真化妝品，來探索和動手實驗；而Flower Mart則提供逾30款精巧手工花卉，大家可憑會員積分，體驗鈎織花束和配搭心儀花材。

5月好去處｜尖沙咀海港城 Facesss Poppin Playground (品牌提供)

5月好去處｜尖沙咀海港城 Facesss Poppin Playground

日期：即日起

地點：海港城海運大廈2階OT202號舖 Facesss

5月好去處｜九龍塘又一城 KYUBI期間限定店《Michael Jackson系列》

Michael Jackson的粉絲注意！KYUBI特別與美國官方合作推出限量聯乘系列，包括20款首次登場的服飾，而場內亦擺放Michael Jackson的珍藏品、1比1半Michael Jackson半胸雕像，以及巨型黑膠唱片的打卡互動裝置，讓大家感受到這位傳奇歌手的魅力。

5月好去處｜九龍塘又一城 KYUBI期間限定店《Michael Jackson系列》(品牌提供)

5月好去處｜SNDO x agnès b. 「Balade dans le Jardin」法式浪漫花園

來到充滿浪漫藝文氣息的五月，不妨和另一半於鬧市中的探索巴黎花漾秘境。啟德全新概念商場「三道SNDO」聯乘agnès b.，呈獻「Balade dans le Jardin」（A Walk in the Garden）主題活動。以秘密花園為靈感，將以過千朵來自世界各地的鮮花及植物貫穿整個中庭，更糅合時裝、香氛、花藝與特色餐飲，帶來週末限定法式藝文工作坊和體驗禮遇。

5月好去處｜SNDO x agnès b. 「Balade dans le Jardin」法式浪漫花園

日期：2026 年 5 月 1 日至 5 月 31 日

地點：啟德 The Twins 雙子匯2期「三道SNDO」G/F中庭