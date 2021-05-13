焦慮｜寧願打字怕講電話　「電話恐懼症」4大徵狀聽到鈴聲都驚？

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-05-14 13:21

「短訊、電郵不就好了嗎？為什麼偏偏要打電話給我呢？」、「他又打來了，我要假裝在忙沒聽到」，這些害怕電話通話的心聲，有否在你腦海裡浮現過？雖然現今社會科技發達，文字及錄音信息通訊已經十分普遍，但電話進行即時通話的必要依然存在，以往簡單的通話，為什麼現在卻變成不少人的惡夢，甚至患上電話恐懼症 Telephone Phobia？

什麼是電話恐懼症 Telephone Phobia？

擁有「電話恐懼症」的人，多數有幾個行為特點，你也試過這些情況嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

但因為電話恐懼症並不是醫學界公認的心理病症，也不可以將不喜歡、害怕打電話的人，就稱他們一定是患上 Telephone Phobia。因此「電話恐懼症」，其實歸根究底也是對社交的抗拒，有可能是社交焦慮的一種徵狀。英國心理學家 Guy Fielding 指出，有 10 – 15％ 的成人患有「電話焦慮」（telephone apprehension），對於電話通話感到焦慮恐懼，而當中的 2.5％ 的人則是「電話恐懼症」（telephone phobia），從接聽電話、講電話到聽到鈴聲等，都會讓他們感到恐懼焦慮。

為什麼我們會害怕打電話？

害怕打電話的四大原因（點圖放大閱讀）▼▼▼

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患上「電話恐懼症」該怎麼辦？

電話恐懼症並不是一個真正的精神病，只是一種社交焦慮，除了讓自己心境變得開朗、樂意接受社交，也可以利用簡單的行為治療改善。例如叫你最親近、你最信任的朋友定時候打電話給你，放鬆通話時的緊張情緒，讓你不再害怕電話鈴聲及電話通話。或者可以在跟朋友在 WhatsApp 或通訊軟件上線，大家都有空「秒覆」對方的時候，轉成電話溝通，這樣都可以習慣打電話。

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