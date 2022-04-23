《小美人魚》女主角Halle Bailey因膚色被謾罵　無懼爭議高EQ回應

【小美人魚／Halle Bailey／迪士尼】日前《金宵大廈2》其中一個單元「姐姐」，劇中飾演工人姐姐的演員黃婉華因塗啡皮膚演出而被外界狠批，直指她其行為涉嫌種族歧視及有不尊重之意，事態嚴重讓黃婉華及同劇演員都發文回應及道歉以平息風波。看來外界都認為大家該互相尊重不同種族人士，不論任何膚色都不應該受到歧視及貶低之意，不過當然亦有不少觀眾認為黃婉華根本不需道歉，更大讚其演得好，直言是有人小題大做。而迪士尼真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）由選角至開拍後，一直受到外界議論；尤其是外界對於選角方面不滿及向其飾演《小美人魚》女主角Halle Bailey憤罵，兩者好似無關，但其實當中存有異曲同工之妙。



迪士尼真人版《小美人魚》飾演女主角Halle Bailey憤罵。（IG@HalleBailey）

迪士尼自宣布開拍真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）後，外界都對於選角相當關注，直至宣布電影女主角小美人魚由現年22歲的美國新生代歌手Halle Bailey出演，即時引來大眾不滿及要求換走女主角Halle Bailey。由於外界認為Halle Bailey跟動畫原作白皮膚紅髮的小美人魚形象不相符，其後爭議更掀起網民號召「#NotMyAriel」。

電影女主角小美人魚由現年22歲的美國新生代歌手Halle Bailey出演，即時引來大眾不滿及要求換走女主角Halle Bailey。（Twitter@brcleys）

由於外界認為Halle Bailey跟動畫原作白皮膚紅髮的小美人魚形象不相符，其後爭議更掀起網民號召「#NotMyAriel」。（IG@HalleBailey）

大眾一直針著於Halle Bailey的外型及黝黑膚色，認為她並不切合原作美人魚的形象。迪士尼方面對此爭議並沒有理會，反而更加速拍攝進度。另外，真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）的導演Rob Marshall亦開腔回應選上Halle Bailey的原因：「Halle Bailey擁有不同罕見特質，純真靈魂、青春及潛力，加上擁有一把動人的歌聲，完美符合迪士尼標誌角色。」不過網民並不接受，Halle Bailey更遭受網民毒舌評論。時代變遷，人類都一直進步，難道電影不能夠打破傳統？公主不能夠是一位黝黑膚色的演員出演，莫非故步自封必須跟隨原作演繹才稱得上完美？

大眾一直針著於Halle Bailey的外型及黝黑膚色，認為她並不切合原作美人魚的形象。（ Twitter@sanjay_music）

大眾一直針著於Halle Bailey的外型及黝黑膚色，認為她並不切合原作美人魚的形象。（IG@chloexhalle）

Halle Bailey開拍以來謾罵不斷，面對抨擊及流言蜚語，Halle Bailey依舊保持自信，她表示自己能夠有幸出演：「Dream Come True」。她亦於雜誌訪問時談及爭議及被網民謾罵，她相當大方回應：「對於能夠飾演迪士尼女主角這個機會依然感激，明白許多人對此各有不同想法，但我已經學會無論在任何情況都保持清醒頭腦，不管別人怎樣批評，只會繼續努力做好自己本份。」

Halle Bailey開拍電影《小美人魚》以來謾罵不斷，面對抨擊及流言蜚語，Halle Bailey依舊保持自信。（IG@HalleBailey）

其實以往迪士尼的真人版電影，在選角方面一直備受爭議。早年暢銷電影《阿拉丁》中飾演茉莉公主的演員都曾備受質疑，其女演員擁有一半印度血統，來自英國。當時有不少網民不滿，認為為何不是找阿拉伯裔演員。不過電影上映後佳評如潮，一眾演員被大讚，或許大家別過份先入為主，就讓我們一同期待真人版《小美人魚》的上映吧！