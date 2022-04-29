阿正為追夢拒讀法律系　曾患情緒病裸辭　深信有批評才有進步

【黃正宜／阿正】商台DJ黃正宜（阿正）最近於﻿ViuTV節目《GO！執！事務所》擔任主持，本來是電台DJ的阿正，因拍攝《膠戰》憑著搞笑形象成功入屋，也令她的知名度大大提升！阿正自小就有個DJ夢，初中時候已經立志要在電台工作，在大學選科時更不顧父親反對，拒絕修讀前途一片光明的法律系，選讀傳理系，望實現這個DJ夢！即使在追夢的歷程中遇過不少的批評及挫折，阿正仍然選擇堅持下去，甚至不介意在鏡頭前醜化自己，為的只是帶給人歡樂。



本來是電台DJ的阿正，因拍攝《膠戰》憑著搞笑形象成功入屋，也令她的知名度大大提升！（903ahjeng＠IG）

現年29歲的黃正宜（阿正）是商業電台叱咤903的主持，近年憑著在ViuTV節目《膠戰》擔任主持而成功入屋及人氣急升！阿正出身於小康之家，因為從小到大都有聽電台節目的習慣，所以從初中開始就對電台工作深感興趣，立志將來要成為一位電台DJ！

阿正從小到大都有聽電台節目的習慣，所以從初中開始就對電台工作深感興趣，立志將來要成為一位電台DJ！（903ahjeng＠IG）

【黃正宜／阿正】為追夢不顧父親反對拒讀法律系

到大學選科時，阿正因為在高考中成績優異，父親期望她可以修讀法律系，因為做律師收入高，前途更是一片光明，但為實現從小就定下的DJ夢，不顧父親反對在中文大學修讀新聞與傳播學系。爸爸一直都對阿正的決定很不滿，認為做電台賺不到錢，但阿正仍然選擇堅持追夢。

阿正為實現從小就定下的DJ夢，不顧父親反對在中文大學修讀新聞與傳播學系。（903ahjeng＠IG）

【黃正宜／阿正】曾患情緒病裸辭 因父親一句話堅持追夢

大學畢業後，阿正在大學師兄的介紹下加入了DBC數碼電台，擔任一個時事相關節目的製作助理，後來因有主持人離職而得到「開咪」機會，一圓DJ夢！到了2016年，DBC數碼電台結業，阿正轉到一間製作公司工作，阿正感覺製作公司的工作模式跟在電台工作很不一樣，有時實在太悠閒，令她無法適應，覺得這份工作很不適合自己，任職4個月後因患有輕度情緒病而決定裸辭，寧願到咖啡店當兼職。

DBC數碼電台結業，阿正轉到一間製作公司工作，任職4個月後因患有輕度情緒病而決定裸辭，寧願到咖啡店當兼職。（903ahjeng＠IG）

後來阿正在街上重遇大學時期的導師、叱咤903 DJ「急急子」，在她的推薦下有機會到903應徵撰稿員，當時面試了2次，一直在等待消息，同時其實還有另一間影音公司聘請她任職薪金較高的職位，但為了延續DJ夢，阿正決定捨棄這個工作機會，誓要等903的回覆，幸好最後阿正也成功獲聘，加入了903當撰稿員。

阿正加入了903當撰稿員。（903ahjeng＠IG）

其實當時阿正也感到相當掙扎，更跟家人交代指，如果到27歲時還沒有做出甚麼成績就會轉行，阿正說到這裡時，一向反對她做電台工作的爸爸竟然鼓勵她應要繼續堅持下去，爸爸反問阿正，「如果這是你的夢想，為甚麼到27歲就要停呢？如果你是真心喜歡，去到幾歲都應該堅持下去」，這番話令阿正相當感動，也明白到父親只是口硬心軟，一直也在默默支持女兒做她想做的事，家人的支持也成了阿正繼續堅持追夢的動力。

家人的支持也成了阿正繼續堅持追夢的動力。（903ahjeng＠IG）

【黃正宜／阿正】積極面對批評 認為有批評才會有進步

阿正成功加入了903，開頭是負責寫網劇，雖然未有機會「開咪」，但在寫劇時，她一直有向公司交錄音Demo，後來903主持西瓜離職，早上空出了一個時段，公司便讓阿正嘗試，令她終於可以正式「開咪」。當時阿正一邊主持新節目，一邊為節目《早霸王》蒐集資料及寫稿，節目其中一位主持森美認為資料是由阿正準備的，不如讓她自己講。

當時阿正一邊主持新節目，一邊為節目《早霸王》蒐集資料及寫稿，節目其中一位主持森美認為資料是由阿正準備的不如讓她自己講。（903ahjeng＠IG）

阿正自小就開始聽由森美小儀主持的節目，可說是他們的小粉絲，突然由聽眾變成他的拍擋主持，難免會感到緊張，最後出來的表現也未如理想。有一次森美拿著阿正的稿在走廊跟她講了一個鐘，被訓話了一輪雖然令阿正很不開心，加上面對著網上的批評令阿正萌生過放棄念頭，但回想起來也感激森美對她的教誨。做電台面對公眾，經常要面對別人的批評，但阿正仍然會以積極的態度面對，她認為有批評才會有進步，最重要是堅持夢想，希望用說話娛樂聽眾。

有一次森美拿著阿正的稿在走廊跟她講了一個鐘，被訓話了一輪雖然令阿正很不開心，但回想起來也感激森美對她的教誨。（903ahjeng＠IG）

【黃正宜／阿正】鏡頭前零偶包 只希望帶給別人歡樂

阿正經舊同事的引薦下加入了ViuTV節目《膠戰》的製作團隊，更憑著在節目中的搞笑形象令更多人認識到她，阿正在鏡頭前並無偶像包袱，甚至不介意醜化自己，只希望可以帶給別人歡樂。

阿正經舊同事的引薦下加入了ViuTV節目《膠戰》的製作團隊，更憑著在節目中的搞笑形象令更多人認識到她！（903ahjeng＠IG）

阿正在鏡頭前並無偶像包袱，甚至不介意醜化自己，只希望可以帶給別人歡樂。（903ahjeng＠IG）