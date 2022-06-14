珠寶展2022｜場內獨家優惠珍珠鑽石鏈$1,470　登記入場隨時贏鑽石

珠寶展2022｜不論是約定終身的結婚戒指，還是時尚穿搭單物，品牌款式眾多，想一次過挑選既高級又性價比高的珠寶首飾，又不想走勻全港商店尋尋覓覓？不妨來臨雲集約200間參展商的「六月香港珠寶首飾展覽會」，可免費登記入場，享80款場內珠寶首飾的獨家優惠；消費滿$2,000更可參加「幸運大抽獎」，贏走1.03克拉彩黃枕形切割鑽石！



珠寶展2022｜梨形紅藍寶石婚戒$3,680 求婚必備！

正計劃和另一半共諧連理，訂婚戒指絕對少不了！Nelson Jewellery Arts 18K白金0.4克拉梨形寶石光環訂婚戒指$3,680，可會是你的選擇之一？梨形切割款式能達到修長手指的效果，配上「愛情之石」之稱的紅寶石，蘊藏著獨特寓意，女士們必定喜歡。

▼▼▼【按圖看】珠寶展2022｜Nelson Jewellery Arts訂婚戒指款式▼▼▼

珠寶展2022｜經典款式永垂不朽 18K白金鑽石項鏈$3,680

婚禮上除了戒指，項鏈也絕對不能忽略！一襲簡潔的婚紗，若然配搭閃爍的鑽石項鏈及手鏈必定閃耀全場。福泰珠寶18K白金鑽石項鏈場內限定優惠價$3,680，或Valerie & Co的18K金鑽石手鏈優惠價$11,000，同樣低調優雅。

▼▼▼【按圖看】珠寶展2022｜經典鑽石項鏈及手鏈▼▼▼

珠寶展2022｜$1,470白金珍珠鑽石耳環 簡潔優雅

除了鑽石及寶石款，不少女士都喜歡購買珍珠作時尚配搭單品。Front Top Jewelry Manufacturer推出18K白金珍珠鑽石項鏈及耳環款，優惠價每款只需$1,470，款式簡約大方，是小資女日常配塔首選。



▼▼▼【按圖看】珠寶展2022｜Front Top Jewelry Manufacturer珍珠鑽石項鏈及耳環▼▼▼

珠寶展2022｜多款獨家優惠款式 場內優惠手鏈低至$108

今次珠寶展雲集了多個本地及國際珠寶商，另推出多款$1,000以下的優惠款式，例如New Century Findings推出的純銀彈簧繩歐米茄手鏈，優惠價只需$108；New Age Gem Jewelry的粉晶銀耳環，優惠價只需$600。

▼▼▼【按圖看】珠寶展2022｜其他場內獨家優惠款式 ▼▼▼

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珠寶展2022｜消費滿$2,000即可參加大抽獎 隨時贏走1.03克鑽石

單一消費滿$2,000即可兌換抽獎券1張，參加「幸運大抽獎」，隨時贏走Karp Jewellery 1.03克拉彩黃枕形切割鑽石；另設多個大獎，包括福泰珠寶18K玫瑰金紅瑪瑙鑽石頸鏈、Karp Jewellery 18K黃金和白金花形鑽石（0.24克拉）耳環等等。

▼▼▼【按圖看】珠寶展2022｜更多「幸運大抽獎」獎品▼▼▼

珠寶展2022｜珠寶製作免費工作坊 打磨穿孔雕刻全接觸

今屆珠寶展特設「蠟雕工作坊」和「珠寶繪畫工作坊」讓公眾報名參加，學習珠寶製作的傳統基本技巧，包括學習打磨、穿孔和雕刻等工藝，完成後還可帶走作品；同場更邀請了多個珠寶從業員進行「I Love Jewellery」系列講座，為大家傳授珠寶知識。

珠寶展2022｜六月香港珠寶首飾展覽會

日期：6月16日－19日

時間：10：00－18：30 （6月19日：10：00－17：30）

地點：灣仔會議展覽中心



【珠寶展2022 Q&A】