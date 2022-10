Coco原型墨西哥婆婆在家鄉與世長辭　卻長久活在觀眾心中

2017年上映的Pixar 3D動畫電影《玩轉極樂園》(Coco)大家應該不陌生,小男孩米哥(Miguel)的太婆 Mama Coco 乃故事中之重要角色,被指是 Coco 原型的墨西哥婆婆 María Salud Ramírez Caballero 獲當地旅遊大臣證實已在家鄉與世長辭,享年109歲。



Coco 原型的墨西哥婆婆 María Salud Ramírez Caballero 獲當地旅遊大臣證實已在家鄉與世長辭。(Twitter @trejomiranda_)

《玩轉極樂園》 Coco 原型離世

墨西哥米卻肯州(Michoacan)旅遊部長 Roberto Monroy 表示,《玩轉極樂園》Coco現實原型卡瓦列羅女士(Maria Salud Ramirez Caballero)經已在其出生的小鎮 Santa Fe de la Laguna 離世,終年109歲。Monroy 形容她是一位樂此不疲的女性、生活的榜樣。María 的家人表示,她在生時曾有 Pixar 的製作團隊到當地,拍下很多她的生活照,並與她生活了一段時間,電影中很多的建築也能找到對應物件。

電影上映後,María 一炮而紅,引來不少遊客慕名到德拉拉古納旅遊,坐在電影海報旁與 María 合照。其死訊公開後,廣大網民紛紛留言表達哀悼。María不但受到國咎電影迷的青睞,在墨西哥當地亦備受尊重,是傳奇人物。María 生前是墨西哥一位著名的陶藝家,年輕時曾任職黏土工匠,製作陶罐等物件售予當地人。她一共育有3名子女,其孫輩及曾孫輩人數甚多,猶如 Coco 電影裏的角色設定般。

不少遊客慕名到德拉拉古納旅遊,坐在電影海報旁與María合照。(Facebook @conoce Michoacan)

《玩轉極樂園》劇情

《玩轉極樂園》裏,十二歲的米哥住在墨西哥聖塞西莉亞一個小村莊,他從小就夢想成為一名音樂家,就像他的偶像曲臣一樣。歌手曲臣當年憑《Remember Me》一曲成名,卻不幸在演唱會現場意外被鐘給砸死。但是米哥的曾曾外祖父曾為了實現音樂夢想,離鄉背井、拋妻棄女,其妻子伊美黛為阻止悲劇重演,禁止李維拉一家及(Riveras)後代接觸音樂,改而從事製鞋家業。李維拉一家裡面,唯獨米哥的曾外祖母 Coco 不反對音樂,所以米哥很喜歡她。

María生前是墨西哥一位著名的陶藝家,年輕時曾任職黏土工匠,製作陶罐等物件售予當地人。(Twitter @azucenau)

故事開首正值亡靈節,只有在亡靈節的時候,已故的親人才能去現實世界與在生的人團聚。米哥無意發現亡靈節供桌上一張破損的照片,是曾外祖母和曾曾祖父母的合影,曾曾祖父的臉卻被撕掉了。他察覺曾曾祖父所持有的結他是音樂家曲臣的,便深信曾曾祖父就是自己憧憬與崇拜的巨星曲臣。喜出望外的米哥拿着結他告訴家人自己決定了參加選秀比賽,可是奶奶得知後竟大發雷霆,更將結他奪過來摔爛。米哥傷心欲絕,奪門而出離家出走了。

唯一能回到現實世界的方法,就是要有一片帶着親人祝福的萬壽菊花瓣。(《玩轉極樂園》(Coco)電影截圖)

米哥偷偷潛入曾曾祖父的陵墓,拿起結他輕彈了一下,突然就在現實世界消失、人們都看不到他。在墓地裏,米哥遇到他死去的親人都變成骷髏,他們很驚訝的看着米哥,覺得米哥的出現和伊美黛不能去現實世界有關,所以他把米哥帶到「極樂園」。原來伊美黛不能去現實世界,是因為在亡靈節供奉的相片中伊美黛的肖像被米哥從祭壇上取走並帶在身上。米哥必須在日出前離開,否則他會變成骷髏永遠待在那裏。唯一能回到現實世界的方法,就是要有一片帶着親人祝福的萬壽菊花瓣。伊美黛同意讓米哥回家,但條件是讓米哥放棄自己的音樂夢想。

米哥回到陵墓依舊不放棄結他夢,結果又回到極樂園,表明不願為此逃離。(《玩轉極樂園》(Coco)電影截圖)

米哥回到陵墓依舊不放棄結他夢,結果又回到極樂園,表明不願為此逃離。隨後米哥巧遇一位想回到現實世界的人-阿德。米哥聲稱曲臣是他唯一的親人,阿德同意幫助他找到曲臣,而交換條件是,米哥需同意把阿德的相片放在他家供桌當中,這樣他就可以回到現實世界。找到曲臣的方法是參加音樂比賽,他們幾經辛苦借得了結他,並贏得比賽。

米哥告訴曲臣,他就是其玄孫。曲臣歡迎米哥的到來,要給他帶有祝福的萬壽菊花瓣時,阿德也潛入宮殿透露他曾是著名的歌手和作曲家,是曲臣的搭檔。宮殿熒幕播放着似曾相識的片段讓阿德回想起他去世的那天決定放棄音樂產業與家人在一起,可是曲臣卻憤而毒殺阿德還偷走他的歌曲和結他藉此成名。曲臣把阿德的相片收進上衣口袋,並派人把阿德和米哥推進一個巨大的洞穴湖中。

真正的死亡,是世界上再沒有一個人記得你。 《玩轉極樂園》(Coco)

米哥拿起原屬阿德的結他跑回家,彈唱起阿德的歌曲《Remember Me》,曾祖母Coco回憶起父親。(《玩轉極樂園》(Coco)電影截圖)

在洞穴裏,米哥意識到家人的目的並希望與他們和解;阿德則道出他想過橋的主要原因是再次看到女兒Coco,米哥終於知道阿德其實就是他真正的高祖父與偶像。他從阿德口中得知唯一還記得阿德的健在者Coco的記憶力正在衰退,阿德開始逐漸消失,如果阿德在太陽升起同時無法讓Coco記得他,他將永遠消失。米哥說服伊美黛和她的家人來幫助他從曲臣身上搶到阿德的相片,然後把所有的真相全部都說出來。伊美黛與她的家人得悉真相後決定出手相助。

太陽緩緩升起,阿德也漸漸消失,米哥向阿德承諾要讓Coco永遠記得他。回到現實世界後,米哥拿起原屬阿德的結他跑回家,彈唱起阿德的歌曲《Remember Me》,曾祖母 Coco 驀然回憶起父親,含淚一同唱著這首阿德曾深情獻唱給自己的歌。Coco 從抽屜取出相關記事,裏面附有合照中缺失阿德的臉那一角,分享她對爸爸阿德的回憶,從此一家大團圓和解了。

米高的曾曾曾祖父海特說:「只要世界上有人還記得你,就不是真正的死亡。」(《玩轉極樂園》(Coco)電影截圖)

每人都歷兩次死亡?

電影裏面有一個信念-每個人都會經歷兩次死亡,第一次是肉體上心臟停頓,第二次是這個世界上,再沒有任何人記得你。所以只要一天家人、朋友和戀人對你的記憶和愛還在,你還是活著的。米高的曾曾曾祖父海特說:「只要世界上有人還記得你,就不是真正的死亡。」死亡或許帶走了珍貴的生命,卻能在親人的腦海裡常存,也是在世界上活過的最好證明。

《Remember Me》的歌詞其中一段是「Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be.(記住我,雖然我要遠去;記住我,每當你聽見悲傷的結他聲,要知道我在用唯一的方式陪伴你。)」死亡只是肉體的消逝,靈魂與回憶則成為另一種形式的陪伴。既然已故的親人可以在亡靈節前往現實世界與在生的人團聚,那麼當所有人都遺忘他的時候,才是真正的消失;那麼不論是Coco,還是墨西哥婆婆María,同樣永遠活在每一個認識她們的人、看過這部戲的觀眾心中。